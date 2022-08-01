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02018 瑞聲科技
即時 按盤價 跌14.320 -0.320 (-2.186%)
大手異動

01/08/2022 09:47

《異動股》瑞聲科技（０２０１８）跌逾５％，報１４﹒４２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）跌５﹒０１％，報１４﹒４２元，最低
價１４﹒４元，創５２周新低，最高價１５﹒１４元；成交１８６﹒０５萬股，成交金額
２７４７﹒２２萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１１６４﹒９９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２０５﹒０８萬元，加權平均成交價１４﹒６２１元；
現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６８﹒３萬元，加權平均成交價１４﹒７８５
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒６５％。
　　現時，恒生指數報１９９３７，跌２１９點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６８１４，
跌７０點或１﹒０３％；恒生科技指數報４２６０，跌７０點或１﹒６３％；主板成交
１８０﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２３１，跌２１點或０﹒６７％，成交８４２﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２０６，跌６０點或０﹒４９％，成交４９４﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒４２０　變動　　　　　　－５﹒０１％
　　最高價　　　　　１５﹒１４０　最低價　　　　　１４﹒４００
　　成交股數　　１８６﹒０５萬股　成交金額　　２７４７﹒２２萬
　　１０天平均　　　１５﹒５７８　歷史波幅％　　　４１﹒０７６
　　２０天平均　　　１５﹒９７４　加權平均價　　　１４﹒７６６
　　５０天平均　　　１６﹒６７５　ＲＳＩ１４　　　３４﹒４３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１１６４﹒９９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅９﹒６５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒４２　－５﹒０１
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒２９　－０﹒８７
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒８４　－２﹒３３
　　時捷（０１１８４）　　　　　　　３﹒３９　－０﹒２９
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１３﹒４８　－２﹒１８
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒３９　－２﹒４４
　　檳傑科達（０１６６５）　　　　　０﹒８２　－２﹒３８
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　１﹒６７　－４﹒０２
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１０３﹒００　－２﹒９２
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒７４　－２﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:54
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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