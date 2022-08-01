《異動股》瑞聲科技（０２０１８）跌逾５％，報１４﹒４２元

《經濟通通訊社１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）跌５﹒０１％，報１４﹒４２元，最低

價１４﹒４元，創５２周新低，最高價１５﹒１４元；成交１８６﹒０５萬股，成交金額

２７４７﹒２２萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１１６４﹒９９萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２０５﹒０８萬元，加權平均成交價１４﹒６２１元；

現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１６８﹒３萬元，加權平均成交價１４﹒７８５

元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒６５％。

現時，恒生指數報１９９３７，跌２１９點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６８１４，

跌７０點或１﹒０３％；恒生科技指數報４２６０，跌７０點或１﹒６３％；主板成交

１８０﹒２６億元。

上證綜合指數報３２３１，跌２１點或０﹒６７％，成交８４２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２２０６，跌６０點或０﹒４９％，成交４９４﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒４２０ 變動 －５﹒０１％

最高價 １５﹒１４０ 最低價 １４﹒４００

成交股數 １８６﹒０５萬股 成交金額 ２７４７﹒２２萬

１０天平均 １５﹒５７８ 歷史波幅％ ４１﹒０７６

２０天平均 １５﹒９７４ 加權平均價 １４﹒７６６

５０天平均 １６﹒６７５ ＲＳＩ１４ ３４﹒４３０

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出１１６４﹒９９萬元；暫

連跌２日，累計跌幅９﹒６５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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瑞聲科技（０２０１８） １４﹒４２ －５﹒０１

賽晶科技（００５８０） ２﹒２９ －０﹒８７

萬裕科技（００８９４） ０﹒８４ －２﹒３３

時捷（０１１８４） ３﹒３９ －０﹒２９

高偉電子（０１４１５） １３﹒４８ －２﹒１８

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒３９ －２﹒４４

檳傑科達（０１６６５） ０﹒８２ －２﹒３８

匯聚科技（０１７２９） １﹒６７ －４﹒０２

舜宇光學科技（０２３８２） １０３﹒００ －２﹒９２

威勝控股（０３３９３） ２﹒７４ －２﹒１４

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（ｅｄ）

