《異動股》浙江世寶升近１１％突破５０天線，報２﹒１４元

《經濟通通訊社１日專訊》浙江世寶（０１０５７）升１０﹒８８％，報２﹒１４元，升穿

５０天線（１﹒９６２元），最高價２﹒１７元，最低價１﹒９５元；成交７６１﹒８萬股，成

交金額１５６２﹒３９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６９３﹒３３萬元。現

時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額１３﹒５１萬元，加權平均成交價２﹒１３３元；

現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１１７﹒６６萬元，加權平均成交價

２﹒０４４元。

現時，恒生指數報１９９１５，跌２４１點或１﹒２％；恒生中國企業指數報６８０８，跌

７７點或１﹒１２％；恒生科技指數報４２５３，跌７７點或１﹒７９％；主板成交２００﹒６

億元。

上證綜合指數報３２３１，跌２１點或０﹒６７％，成交９３６﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２２１３，跌５３點或０﹒４４％，成交５５５﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１４０ 變動 ＋１０﹒８８％

最高價 ２﹒１７０ 最低價 １﹒９５０

成交股數 ７６１﹒８萬股 成交金額 １５６２﹒３９萬

１０天平均 １﹒９７２ 歷史波幅％ ７８﹒３２６

２０天平均 ２﹒０２７ 加權平均價 ２﹒０５１

５０天平均 １﹒９６２ ＲＳＩ１４ ５５﹒４０８

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６９３﹒３３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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浙江世寶（０１０５７） ２﹒１４ ＋１０﹒８８

德昌（００１７９） ９﹒６２ －４﹒１８

五菱汽車（００３０５） １﹒００ －６﹒５４

敏實集團（００４２５） ２１﹒３０ ＋１﹒６７

鄭煤機（００５６４） １０﹒８２ －４﹒０８

首控集團（０１２６９） ０﹒１７ －５﹒５６

耐世特（０１３１６） ６﹒１０ －３﹒１７

英恒科技（０１７６０） ６﹒９２ －３﹒７６

福耀玻璃（０３６０６） ３７﹒６５ －１﹒３１

華眾車載（０６８３０） ２﹒５９ －０﹒３８

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（ｅｄ）

