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01057 浙江世寶
即時 按盤價 跌2.110 -0.050 (-2.315%)
大手異動

01/08/2022 09:50

《異動股》浙江世寶升近１１％突破５０天線，報２﹒１４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》浙江世寶（０１０５７）升１０﹒８８％，報２﹒１４元，升穿
５０天線（１﹒９６２元），最高價２﹒１７元，最低價１﹒９５元；成交７６１﹒８萬股，成
交金額１５６２﹒３９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６９３﹒３３萬元。現
時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額１３﹒５１萬元，加權平均成交價２﹒１３３元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１１７﹒６６萬元，加權平均成交價
２﹒０４４元。
　　現時，恒生指數報１９９１５，跌２４１點或１﹒２％；恒生中國企業指數報６８０８，跌
７７點或１﹒１２％；恒生科技指數報４２５３，跌７７點或１﹒７９％；主板成交２００﹒６
億元。
　　上證綜合指數報３２３１，跌２１點或０﹒６７％，成交９３６﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２１３，跌５３點或０﹒４４％，成交５５５﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒１４０　變動　　　　　＋１０﹒８８％
　　最高價　　　　　２﹒１７０　最低價　　　　　　１﹒９５０
　　成交股數　　７６１﹒８萬股　成交金額　　１５６２﹒３９萬
　　１０天平均　　　１﹒９７２　歷史波幅％　　　７８﹒３２６
　　２０天平均　　　２﹒０２７　加權平均價　　　　２﹒０５１
　　５０天平均　　　１﹒９６２　ＲＳＩ１４　　　５５﹒４０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６９３﹒３３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浙江世寶（０１０５７）　　２﹒１４　＋１０﹒８８
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒６２　　－４﹒１８
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒００　　－６﹒５４
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒３０　　＋１﹒６７
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒８２　　－４﹒０８
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒１７　　－５﹒５６
　　耐世特（０１３１６）　　　６﹒１０　　－３﹒１７
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒９２　　－３﹒７６
　　福耀玻璃（０３６０６）　３７﹒６５　　－１﹒３１
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒５９　　－０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:55
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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