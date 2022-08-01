《異動股》浙江世寶升近１１％突破５０天線，報２﹒１４元

《經濟通通訊社１日專訊》浙江世寶（０１０５７）升１０﹒８８％，報２﹒１４元，升穿
５０天線（１﹒９６２元），最高價２﹒１７元，最低價１﹒９５元；成交７６１﹒８萬股，成
交金額１５６２﹒３９萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６９３﹒３３萬元。現
時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額１３﹒５１萬元，加權平均成交價２﹒１３３元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１１７﹒６６萬元，加權平均成交價
２﹒０４４元。
現時，恒生指數報１９９１５，跌２４１點或１﹒２％；恒生中國企業指數報６８０８，跌
７７點或１﹒１２％；恒生科技指數報４２５３，跌７７點或１﹒７９％；主板成交２００﹒６
億元。
上證綜合指數報３２３１，跌２１點或０﹒６７％，成交９３６﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２２１３，跌５３點或０﹒４４％，成交５５５﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１４０ 變動 ＋１０﹒８８％
最高價 ２﹒１７０ 最低價 １﹒９５０
成交股數 ７６１﹒８萬股 成交金額 １５６２﹒３９萬
１０天平均 １﹒９７２ 歷史波幅％ ７８﹒３２６
２０天平均 ２﹒０２７ 加權平均價 ２﹒０５１
５０天平均 １﹒９６２ ＲＳＩ１４ ５５﹒４０８
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６９３﹒３３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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浙江世寶（０１０５７） ２﹒１４ ＋１０﹒８８
德昌（００１７９） ９﹒６２ －４﹒１８
五菱汽車（００３０５） １﹒００ －６﹒５４
敏實集團（００４２５） ２１﹒３０ ＋１﹒６７
鄭煤機（００５６４） １０﹒８２ －４﹒０８
首控集團（０１２６９） ０﹒１７ －５﹒５６
耐世特（０１３１６） ６﹒１０ －３﹒１７
英恒科技（０１７６０） ６﹒９２ －３﹒７６
福耀玻璃（０３６０６） ３７﹒６５ －１﹒３１
華眾車載（０６８３０） ２﹒５９ －０﹒３８
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（ｅｄ）
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