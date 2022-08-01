《異動股》祥生控股集團跌逾２％創新低，報０﹒４８５元

《經濟通通訊社１日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌２﹒０２％，報０﹒４８５元，

最低價０﹒４８元，創上市新低，最高價０﹒４９元；成交６６﹒８３萬股，成交金額

３２﹒４６萬元；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２３﹒８６萬元。現時最大淨被動

買入券商為中國創盈市場服務，金額１２﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒４８９元；現時最大

淨被動賣出券商為瑞銀，金額１﹒２１萬元，加權平均成交價０﹒４８５元。以現價計，該股暫

連跌４日，累計跌幅６﹒７３％。

現時，恒生指數報１９９２３，跌２３３點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報６８１２，

跌７３點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２６１，跌６９點或１﹒６％；主板成交２０７﹒８

億元。

上證綜合指數報３２３２，跌２０點或０﹒６３％，成交９６０﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２２１８，跌４７點或０﹒３９％，成交５７５﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４８５ 變動 －２﹒０２％

最高價 ０﹒４９０ 最低價 ０﹒４８０

成交股數 ６６﹒８３萬股 成交金額 ３２﹒４６萬

１０天平均 ０﹒５００ 歷史波幅％ ３９﹒０８３

２０天平均 ０﹒５２１ 加權平均價 ０﹒４８６

５０天平均 ０﹒５５１ ＲＳＩ１４ ３６﹒９７４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２３﹒８６萬元；暫連跌４

日，累計跌幅６﹒７３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祥生控股集團（０２５９９） ０﹒４８５ －２﹒０２

恒地（０００１２） ２７﹒１００ －０﹒７３

新地（０００１６） ９１﹒６５０ －２﹒２４

中海外（００６８８） ２１﹒３００ －１﹒６２

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９９０ －６﹒５７

龍湖（００９６０） ２５﹒２５０ －３﹒６３

潤地（０１１０９） ３２﹒２５０ －１﹒５３

長實（０１１１３） ５５﹒０５０ －０﹒７２

碧桂園（０２００７） ２﹒８９０ －４﹒６２

萬科企業（０２２０２） １４﹒６６０ －１﹒８７

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（ｅｄ）

