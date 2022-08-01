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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌17.040 -0.460 (-2.629%)
大手異動

01/08/2022 09:54

《異動股》吉利汽車升近３％突破５０天線，報１５﹒９６元

　　《經濟通通訊社１日專訊》吉利汽車（００１７５）升２﹒９７％，報１５﹒９６元，升穿
５０天線（１５﹒８５６元），最高價１６元，最低價１５﹒３元；成交１００７﹒６２萬股，
成交金額１﹒５８億元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６８９０﹒６９萬元。現時
最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額２５０﹒８１萬元，加權平均成交價１５﹒７６５元；現
時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額１０５０﹒５１萬
元，加權平均成交價１５﹒７１１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９１％。
　　現時，恒生指數報１９９７３，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８３３，
跌５２點或０﹒７６％；恒生科技指數報４２８４，跌４７點或１﹒０９％；主板成交
２３１﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２３６，跌１６點或０﹒５２％，成交１０４７﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５２，跌１４點或０﹒１２％，成交６３５﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１５﹒９６０　變動　　　　＋２﹒９７％
　　最高價　　　　　　１６﹒０００　最低價　　　１５﹒３００
　　成交股數　　１００７﹒６２萬股　成交金額　　　１﹒５８億
　　１０天平均　　　　１６﹒０４４　歷史波幅％　３６﹒８８４
　　２０天平均　　　　１６﹒４５７　加權平均價　１５﹒７２６
　　５０天平均　　　　１５﹒８５６　ＲＳＩ１４　４７﹒８２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６８９０﹒６９萬元；暫
連升２日，累計升幅３﹒９１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒９６　　＋２﹒９７
　　力勁科技（００５５８）　　１１﹒８２　－１３﹒６０
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１３　　＋０﹒９５
　　中升控股（００８８１）　　４４﹒８５　　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　２８９﹒８０　　＋１﹒４７
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７１﹒６５　　＋０﹒９９
　　理想汽車（０２０１５）　１２９﹒５０　　＋２﹒７０
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒２８　　－０﹒９５
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒４２　　＋０﹒３２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒５５　　＋３﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:55
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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