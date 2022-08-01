《異動股》吉利汽車升近３％突破５０天線，報１５﹒９６元

《經濟通通訊社１日專訊》吉利汽車（００１７５）升２﹒９７％，報１５﹒９６元，升穿

５０天線（１５﹒８５６元），最高價１６元，最低價１５﹒３元；成交１００７﹒６２萬股，

成交金額１﹒５８億元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６８９０﹒６９萬元。現時

最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額２５０﹒８１萬元，加權平均成交價１５﹒７６５元；現

時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１０５０﹒５１萬

元，加權平均成交價１５﹒７１１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９１％。

現時，恒生指數報１９９７３，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８３３，

跌５２點或０﹒７６％；恒生科技指數報４２８４，跌４７點或１﹒０９％；主板成交

２３１﹒６７億元。

上證綜合指數報３２３６，跌１６點或０﹒５２％，成交１０４７﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２２５２，跌１４點或０﹒１２％，成交６３５﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒９６０ 變動 ＋２﹒９７％

最高價 １６﹒０００ 最低價 １５﹒３００

成交股數 １００７﹒６２萬股 成交金額 １﹒５８億

１０天平均 １６﹒０４４ 歷史波幅％ ３６﹒８８４

２０天平均 １６﹒４５７ 加權平均價 １５﹒７２６

５０天平均 １５﹒８５６ ＲＳＩ１４ ４７﹒８２５

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６８９０﹒６９萬元；暫

連升２日，累計升幅３﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １５﹒９６ ＋２﹒９７

力勁科技（００５５８） １１﹒８２ －１３﹒６０

億和控股（００８３８） ２﹒１３ ＋０﹒９５

中升控股（００８８１） ４４﹒８５ 無升跌

比亞迪（０１２１１） ２８９﹒８０ ＋１﹒４７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒６５ ＋０﹒９９

理想汽車（０２０１５） １２９﹒５０ ＋２﹒７０

廣汽集團（０２２３８） ７﹒２８ －０﹒９５

長汽（０２３３３） １２﹒４２ ＋０﹒３２

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒５５ ＋３﹒８６

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（ｅｄ）

