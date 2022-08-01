《異動股》吉利汽車升近３％突破５０天線，報１５﹒９６元

《經濟通通訊社１日專訊》吉利汽車（００１７５）升２﹒９７％，報１５﹒９６元，升穿
５０天線（１５﹒８５６元），最高價１６元，最低價１５﹒３元；成交１００７﹒６２萬股，
成交金額１﹒５８億元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６８９０﹒６９萬元。現時
最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額２５０﹒８１萬元，加權平均成交價１５﹒７６５元；現
時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１０５０﹒５１萬
元，加權平均成交價１５﹒７１１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９１％。
現時，恒生指數報１９９７３，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８３３，
跌５２點或０﹒７６％；恒生科技指數報４２８４，跌４７點或１﹒０９％；主板成交
２３１﹒６７億元。
上證綜合指數報３２３６，跌１６點或０﹒５２％，成交１０４７﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２２５２，跌１４點或０﹒１２％，成交６３５﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒９６０ 變動 ＋２﹒９７％
最高價 １６﹒０００ 最低價 １５﹒３００
成交股數 １００７﹒６２萬股 成交金額 １﹒５８億
１０天平均 １６﹒０４４ 歷史波幅％ ３６﹒８８４
２０天平均 １６﹒４５７ 加權平均價 １５﹒７２６
５０天平均 １５﹒８５６ ＲＳＩ１４ ４７﹒８２５
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６８９０﹒６９萬元；暫
連升２日，累計升幅３﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １５﹒９６ ＋２﹒９７
力勁科技（００５５８） １１﹒８２ －１３﹒６０
億和控股（００８３８） ２﹒１３ ＋０﹒９５
中升控股（００８８１） ４４﹒８５ 無升跌
比亞迪（０１２１１） ２８９﹒８０ ＋１﹒４７
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒６５ ＋０﹒９９
理想汽車（０２０１５） １２９﹒５０ ＋２﹒７０
廣汽集團（０２２３８） ７﹒２８ －０﹒９５
長汽（０２３３３） １２﹒４２ ＋０﹒３２
小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒５５ ＋３﹒８６
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（ｅｄ）
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