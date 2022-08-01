《異動股》吉利汽車升逾５％突破５０天線，報１６﹒３２元

《經濟通通訊社１日專訊》吉利汽車（００１７５）升５﹒２９％，報１６﹒３２元，升穿

５０天線（１５﹒８６３元），最高價１６﹒３２元，最低價１５﹒３元；成交１５８０﹒４２

萬股，成交金額２﹒５１億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０１億元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額６２６﹒１２萬元，加權平均成交價

１５﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金

額１５０２﹒２萬元，加權平均成交價１５﹒８３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

６﹒２５％。

現時，恒生指數報２００１３，跌１４２點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８４９，

跌３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４３０１，跌２９點或０﹒６８％；主板成交

２６９﹒８６億元。

上證綜合指數報３２４８，跌４點或０﹒１５％，成交１１９９﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，升５１點或０﹒４２％，成交７５０﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒３２０ 變動 ＋５﹒２９％

最高價 １６﹒３２０ 最低價 １５﹒３００

成交股數 １５８０﹒４２萬股 成交金額 ２﹒５１億

１０天平均 １６﹒０８０ 歷史波幅％ ３６﹒８８４

２０天平均 １６﹒４７５ 加權平均價 １５﹒８５５

５０天平均 １５﹒８６３ ＲＳＩ１４ ５１﹒４８５

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０１億元；暫連升２

日，累計升幅６﹒２５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １６﹒３２ ＋５﹒２９

力勁科技（００５５８） １１﹒６８ －１４﹒６２

億和控股（００８３８） ２﹒１１ 無升跌

中升控股（００８８１） ４４﹒９０ ＋０﹒１１

比亞迪（０１２１１） ２９１﹒６０ ＋２﹒１０

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒１５ ＋１﹒６９

理想汽車（０２０１５） １３０﹒４０ ＋３﹒４１

廣汽集團（０２２３８） ７﹒３３ －０﹒２７

長汽（０２３３３） １２﹒６２ ＋１﹒９４

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒９５ ＋４﹒２９

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（ｅｄ）

