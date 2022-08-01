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00175 吉利汽車
即時 按盤價 升18.160 +0.580 (+3.299%)
大手異動

01/08/2022 10:00

《異動股》吉利汽車升逾５％突破５０天線，報１６﹒３２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》吉利汽車（００１７５）升５﹒２９％，報１６﹒３２元，升穿
５０天線（１５﹒８６３元），最高價１６﹒３２元，最低價１５﹒３元；成交１５８０﹒４２
萬股，成交金額２﹒５１億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０１億元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額６２６﹒１２萬元，加權平均成交價
１５﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金
額１５０２﹒２萬元，加權平均成交價１５﹒８３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６﹒２５％。
　　現時，恒生指數報２００１３，跌１４２點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８４９，
跌３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４３０１，跌２９點或０﹒６８％；主板成交
２６９﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２４８，跌４點或０﹒１５％，成交１１９９﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１８，升５１點或０﹒４２％，成交７５０﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒３２０　變動　　　　＋５﹒２９％
　　最高價　　　　　　１６﹒３２０　最低價　　　１５﹒３００
　　成交股數　　１５８０﹒４２萬股　成交金額　　　２﹒５１億
　　１０天平均　　　　１６﹒０８０　歷史波幅％　３６﹒８８４
　　２０天平均　　　　１６﹒４７５　加權平均價　１５﹒８５５
　　５０天平均　　　　１５﹒８６３　ＲＳＩ１４　５１﹒４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０１億元；暫連升２
日，累計升幅６﹒２５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３２　　＋５﹒２９
　　力勁科技（００５５８）　　１１﹒６８　－１４﹒６２
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒１１　　　　無升跌
　　中升控股（００８８１）　　４４﹒９０　　＋０﹒１１
　　比亞迪（０１２１１）　　２９１﹒６０　　＋２﹒１０
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒１５　　＋１﹒６９
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒４０　　＋３﹒４１
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３３　　－０﹒２７
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒６２　　＋１﹒９４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒９５　　＋４﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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