《異動股》吉利汽車升逾５％突破５０天線，報１６﹒３２元

《經濟通通訊社１日專訊》吉利汽車（００１７５）升５﹒２９％，報１６﹒３２元，升穿
５０天線（１５﹒８６３元），最高價１６﹒３２元，最低價１５﹒３元；成交１５８０﹒４２
萬股，成交金額２﹒５１億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０１億元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額６２６﹒１２萬元，加權平均成交價
１５﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金
額１５０２﹒２萬元，加權平均成交價１５﹒８３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６﹒２５％。
現時，恒生指數報２００１３，跌１４２點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８４９，
跌３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４３０１，跌２９點或０﹒６８％；主板成交
２６９﹒８６億元。
上證綜合指數報３２４８，跌４點或０﹒１５％，成交１１９９﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２３１８，升５１點或０﹒４２％，成交７５０﹒７２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １６﹒３２０ 變動 ＋５﹒２９％
最高價 １６﹒３２０ 最低價 １５﹒３００
成交股數 １５８０﹒４２萬股 成交金額 ２﹒５１億
１０天平均 １６﹒０８０ 歷史波幅％ ３６﹒８８４
２０天平均 １６﹒４７５ 加權平均價 １５﹒８５５
５０天平均 １５﹒８６３ ＲＳＩ１４ ５１﹒４８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０１億元；暫連升２
日，累計升幅６﹒２５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
吉利汽車（００１７５） １６﹒３２ ＋５﹒２９
力勁科技（００５５８） １１﹒６８ －１４﹒６２
億和控股（００８３８） ２﹒１１ 無升跌
中升控股（００８８１） ４４﹒９０ ＋０﹒１１
比亞迪（０１２１１） ２９１﹒６０ ＋２﹒１０
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒１５ ＋１﹒６９
理想汽車（０２０１５） １３０﹒４０ ＋３﹒４１
廣汽集團（０２２３８） ７﹒３３ －０﹒２７
長汽（０２３３３） １２﹒６２ ＋１﹒９４
小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒９５ ＋４﹒２９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動