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01299 友邦保險
即時 按盤價 跌75.400 -1.800 (-2.332%)
大手異動

01/08/2022 10:05

《大手成交》友邦一手約６６萬股交叉盤，涉資５１０５萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》友邦（０１２９９）於１０：０４ａｍ錄得１手６５﹒９８萬股
交叉盤，每股造７７﹒３７５元，較上日收市價低２﹒０６％，涉資５１０５﹒２萬元。
　　友邦現價跌２﹒２２％，報７７﹒２５元；成交１０５１﹒１３萬股，成交金額８﹒１３億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入５０３５﹒４２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
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