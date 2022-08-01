《經濟通通訊社１日專訊》友邦（０１２９９）於１０：０４ａｍ錄得１手６５﹒９８萬股
交叉盤，每股造７７﹒３７５元，較上日收市價低２﹒０６％，涉資５１０５﹒２萬元。
友邦現價跌２﹒２２％，報７７﹒２５元；成交１０５１﹒１３萬股，成交金額８﹒１３億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入５０３５﹒４２萬元。（ｒｗ）
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01/08/2022 10:05
《大手成交》友邦一手約６６萬股交叉盤，涉資５１０５萬元
《經濟通通訊社１日專訊》友邦（０１２９９）於１０：０４ａｍ錄得１手６５﹒９８萬股
交叉盤，每股造７７﹒３７５元，較上日收市價低２﹒０６％，涉資５１０５﹒２萬元。
友邦現價跌２﹒２２％，報７７﹒２５元；成交１０５１﹒１３萬股，成交金額８﹒１３億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入５０３５﹒４２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
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