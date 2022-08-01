《異動股》碧桂園（０２００７）挫逾５％，報２﹒８７元

《經濟通通訊社１日專訊》碧桂園（０２００７）跌５﹒２８％，報２﹒８７元，最低價

２﹒８６元，創５２周新低，最高價３﹒０５元；成交４０１３﹒４４萬股，成交金額１﹒１７

億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２４５５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券

商為中國投資信息，金額９３０﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒９２３元；現時最大淨被動賣

出券商為高盛亞洲證券，金額１７５９﹒３９萬元，加權平均成交價２﹒９２元。以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅９﹒４６％。

現時，恒生指數報１９９９０，跌１６６點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６８３７，

跌４８點或０﹒７％；恒生科技指數報４２８９，跌４１點或０﹒９５％；主板成交

３０５﹒９２億元。

上證綜合指數報３２４４，跌８點或０﹒２６％，成交１３４７﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２３１０，升４３點或０﹒３５％，成交８５２﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８７０ 變動 －５﹒２８％

最高價 ３﹒０５０ 最低價 ２﹒８６０

成交股數 ４０１３﹒４４萬股 成交金額 １﹒１７億

１０天平均 ３﹒２３５ 歷史波幅％ ９６﹒０３５

２０天平均 ３﹒６４３ 加權平均價 ２﹒９２６

５０天平均 ４﹒２３８ ＲＳＩ１４ ３０﹒３１０

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２４５５﹒３２萬元；暫

連跌２日，累計跌幅９﹒４６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒８７ －５﹒２８

金地商置（００５３５） ０﹒６３ －３﹒０８

中海外（００６８８） ２１﹒３０ －１﹒６２

中國金茂（００８１７） １﹒７６ －３﹒３０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０１ －５﹒６３

龍湖（００９６０） ２５﹒２５ －３﹒６３

新城發展（０１０３０） ２﹒６２ －２﹒６０

潤地（０１１０９） ３２﹒１０ －１﹒９８

萬科企業（０２２０２） １４﹒７４ －１﹒３４

綠城（０３９００） １５﹒１４ －２﹒３２

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（ｅｄ）

