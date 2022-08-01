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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌2.750 -0.160 (-5.498%)
大手異動

01/08/2022 10:06

《異動股》碧桂園（０２００７）挫逾５％，報２﹒８７元

　　《經濟通通訊社１日專訊》碧桂園（０２００７）跌５﹒２８％，報２﹒８７元，最低價
２﹒８６元，創５２周新低，最高價３﹒０５元；成交４０１３﹒４４萬股，成交金額１﹒１７
億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２４５５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額９３０﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒９２３元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額１７５９﹒３９萬元，加權平均成交價２﹒９２元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅９﹒４６％。
　　現時，恒生指數報１９９９０，跌１６６點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６８３７，
跌４８點或０﹒７％；恒生科技指數報４２８９，跌４１點或０﹒９５％；主板成交
３０５﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３２４４，跌８點或０﹒２６％，成交１３４７﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１０，升４３點或０﹒３５％，成交８５２﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒８７０　變動　　　　－５﹒２８％
　　最高價　　　　　　　３﹒０５０　最低價　　　　２﹒８６０
　　成交股數　　４０１３﹒４４萬股　成交金額　　　１﹒１７億
　　１０天平均　　　　　３﹒２３５　歷史波幅％　９６﹒０３５
　　２０天平均　　　　　３﹒６４３　加權平均價　　２﹒９２６
　　５０天平均　　　　　４﹒２３８　ＲＳＩ１４　３０﹒３１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２４５５﹒３２萬元；暫
連跌２日，累計跌幅９﹒４６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒８７　－５﹒２８
　　金地商置（００５３５）　　　　０﹒６３　－３﹒０８
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒３０　－１﹒６２
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒７６　－３﹒３０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０１　－５﹒６３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒２５　－３﹒６３
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６２　－２﹒６０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒１０　－１﹒９８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７４　－１﹒３４
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１４　－２﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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