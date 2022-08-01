《異動股》碧桂園（０２００７）挫逾５％，報２﹒８７元

《經濟通通訊社１日專訊》碧桂園（０２００７）跌５﹒２８％，報２﹒８７元，最低價
２﹒８６元，創５２周新低，最高價３﹒０５元；成交４０１３﹒４４萬股，成交金額１﹒１７
億元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２４５５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額９３０﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒９２３元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額１７５９﹒３９萬元，加權平均成交價２﹒９２元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅９﹒４６％。
現時，恒生指數報１９９９０，跌１６６點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６８３７，
跌４８點或０﹒７％；恒生科技指數報４２８９，跌４１點或０﹒９５％；主板成交
３０５﹒９２億元。
上證綜合指數報３２４４，跌８點或０﹒２６％，成交１３４７﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２３１０，升４３點或０﹒３５％，成交８５２﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒８７０ 變動 －５﹒２８％
最高價 ３﹒０５０ 最低價 ２﹒８６０
成交股數 ４０１３﹒４４萬股 成交金額 １﹒１７億
１０天平均 ３﹒２３５ 歷史波幅％ ９６﹒０３５
２０天平均 ３﹒６４３ 加權平均價 ２﹒９２６
５０天平均 ４﹒２３８ ＲＳＩ１４ ３０﹒３１０
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出２４５５﹒３２萬元；暫
連跌２日，累計跌幅９﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ２﹒８７ －５﹒２８
金地商置（００５３５） ０﹒６３ －３﹒０８
中海外（００６８８） ２１﹒３０ －１﹒６２
中國金茂（００８１７） １﹒７６ －３﹒３０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０１ －５﹒６３
龍湖（００９６０） ２５﹒２５ －３﹒６３
新城發展（０１０３０） ２﹒６２ －２﹒６０
潤地（０１１０９） ３２﹒１０ －１﹒９８
萬科企業（０２２０２） １４﹒７４ －１﹒３４
綠城（０３９００） １５﹒１４ －２﹒３２
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（ｅｄ）
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