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01269 首控集團
即時 按盤價 升0.163 +0.013 (+8.667%)
大手異動

01/08/2022 10:09

《異動股》首控集團挫逾１２％創新低，報０﹒１５８元

　　《經濟通通訊社１日專訊》首控集團（０１２６９）跌１２﹒２２％，報０﹒１５８元，最
低價０﹒１５２元，創上市新低，最高價０﹒１７９元；成交１１６０萬股，成交金額
１９６﹒４４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出５０﹒９９萬元。現時最大淨被
動買入券商為交銀國際證券，金額５﹒３１萬元，加權平均成交價０﹒１７２元；現時最大淨被
動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２１萬元，加權平均成交價０﹒１７４元。以現價計，該
股暫連跌５日，累計跌幅６６﹒７４％。
　　現時，恒生指數報１９９４５，跌２１１點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６８２０，
跌６５點或０﹒９５％；恒生科技指數報４２７５，跌５５點或１﹒２７％；主板成交
３２３﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２３９，跌１３點或０﹒４１％，成交１４０８﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８８，升２１點或０﹒１７％，成交８９１﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１５８　變動　　　　－１２﹒２２％
　　最高價　　　　０﹒１７９　最低價　　　　　０﹒１５２
　　成交股數　　１１６０萬股　成交金額　　１９６﹒４４萬
　　１０天平均　　０﹒３６７　歷史波幅％　２４０﹒９６５
　　２０天平均　　０﹒３７１　加權平均價　　　０﹒１６９
　　５０天平均　　０﹒３１０　ＲＳＩ１４　　２８﹒５２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出５０﹒９９萬元；暫連跌５
日，累計跌幅６６﹒７４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒１５８　－１２﹒２２
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒６４０　　－３﹒９８
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒０１０　　－５﹒６１
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒６００　　＋３﹒１０
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒８４０　　－３﹒９０
　　浙江世寶（０１０５７）　　２﹒１３０　＋１０﹒３６
　　耐世特（０１３１６）　　　６﹒０３０　　－４﹒２９
　　英恒科技（０１７６０）　　７﹒０６０　　－１﹒８１
　　福耀玻璃（０３６０６）　３８﹒２００　　＋０﹒１３
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒６００　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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