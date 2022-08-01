《異動股》首控集團挫逾１２％創新低，報０﹒１５８元

《經濟通通訊社１日專訊》首控集團（０１２６９）跌１２﹒２２％，報０﹒１５８元，最
低價０﹒１５２元，創上市新低，最高價０﹒１７９元；成交１１６０萬股，成交金額
１９６﹒４４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出５０﹒９９萬元。現時最大淨被
動買入券商為交銀國際證券，金額５﹒３１萬元，加權平均成交價０﹒１７２元；現時最大淨被
動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２１萬元，加權平均成交價０﹒１７４元。以現價計，該
股暫連跌５日，累計跌幅６６﹒７４％。
現時，恒生指數報１９９４５，跌２１１點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６８２０，
跌６５點或０﹒９５％；恒生科技指數報４２７５，跌５５點或１﹒２７％；主板成交
３２３﹒７２億元。
上證綜合指數報３２３９，跌１３點或０﹒４１％，成交１４０８﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２２８８，升２１點或０﹒１７％，成交８９１﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５８ 變動 －１２﹒２２％
最高價 ０﹒１７９ 最低價 ０﹒１５２
成交股數 １１６０萬股 成交金額 １９６﹒４４萬
１０天平均 ０﹒３６７ 歷史波幅％ ２４０﹒９６５
２０天平均 ０﹒３７１ 加權平均價 ０﹒１６９
５０天平均 ０﹒３１０ ＲＳＩ１４ ２８﹒５２６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出５０﹒９９萬元；暫連跌５
日，累計跌幅６６﹒７４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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首控集團（０１２６９） ０﹒１５８ －１２﹒２２
德昌（００１７９） ９﹒６４０ －３﹒９８
五菱汽車（００３０５） １﹒０１０ －５﹒６１
敏實集團（００４２５） ２１﹒６００ ＋３﹒１０
鄭煤機（００５６４） １０﹒８４０ －３﹒９０
浙江世寶（０１０５７） ２﹒１３０ ＋１０﹒３６
耐世特（０１３１６） ６﹒０３０ －４﹒２９
英恒科技（０１７６０） ７﹒０６０ －１﹒８１
福耀玻璃（０３６０６） ３８﹒２００ ＋０﹒１３
華眾車載（０６８３０） ２﹒６００ 無升跌
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（ｅｄ）
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