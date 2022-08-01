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02380 中國電力
即時 按盤價 跌3.990 -0.100 (-2.445%)
大手異動

01/08/2022 10:10

《中資異動》中國電力（０２３８０）跌逾５％，報４﹒２１元

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國電力（０２３８０）跌５﹒１８％，報４﹒２１元，最低價
４﹒２１元，創１個月新低，最高價４﹒４４元；成交１１７４﹒３萬股，成交金額
５０２６﹒７１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１９６１﹒３３萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４８１﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒２６８元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３２﹒７８萬元，加權平均成交價４﹒３５９元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８２％。
　　現時，恒生指數報１９９４１，跌２１４點或１﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１７，
跌６７點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２７３，跌５７點或１﹒３４％；主板成交
３２８﹒９億元。
　　上證綜合指數報３２３８，跌１４點或０﹒４５％，成交１４２９﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７９，升１２點或０﹒１％，成交９０５﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒２１０　變動　　　　　　－５﹒１８％
　　最高價　　　　　　４﹒４４０　最低價　　　　　　４﹒２１０
　　成交股數　　１１７４﹒３萬股　成交金額　　５０２６﹒７１萬
　　１０天平均　　　　４﹒４９４　歷史波幅％　　　４２﹒０１３
　　２０天平均　　　　４﹒７５６　加權平均價　　　　４﹒２８１
　　５０天平均　　　　４﹒４８５　ＲＳＩ１４　　　３５﹒３７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１９６１﹒３３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒８２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒２１　－５﹒１８
　　潤電（００８３６）　　　　　１４﹒２６　－３﹒３９
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒６３　－３﹒２０
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒４３　－１﹒３８
　　長江基建集團（０１０３８）　４８﹒９０　－０﹒６１
　　華電國際（０１０７１）　　　　２﹒７０　－０﹒７４
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８０　－０﹒５５
　　港燈（０２６３８）　　　　　　７﹒１２　＋０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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