《中資異動》中國電力（０２３８０）跌逾５％，報４﹒２１元

《經濟通通訊社１日專訊》中國電力（０２３８０）跌５﹒１８％，報４﹒２１元，最低價

４﹒２１元，創１個月新低，最高價４﹒４４元；成交１１７４﹒３萬股，成交金額

５０２６﹒７１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１９６１﹒３３萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４８１﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒２６８元

；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３２﹒７８萬元，加權平均成交價４﹒３５９元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８２％。

現時，恒生指數報１９９４１，跌２１４點或１﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１７，

跌６７點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２７３，跌５７點或１﹒３４％；主板成交

３２８﹒９億元。

上證綜合指數報３２３８，跌１４點或０﹒４５％，成交１４２９﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２２７９，升１２點或０﹒１％，成交９０５﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒２１０ 變動 －５﹒１８％

最高價 ４﹒４４０ 最低價 ４﹒２１０

成交股數 １１７４﹒３萬股 成交金額 ５０２６﹒７１萬

１０天平均 ４﹒４９４ 歷史波幅％ ４２﹒０１３

２０天平均 ４﹒７５６ 加權平均價 ４﹒２８１

５０天平均 ４﹒４８５ ＲＳＩ１４ ３５﹒３７５

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１９６１﹒３３萬元；暫

連跌２日，累計跌幅５﹒８２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國電力（０２３８０） ４﹒２１ －５﹒１８

潤電（００８３６） １４﹒２６ －３﹒３９

華能國電（００９０２） ３﹒６３ －３﹒２０

大唐發電（００９９１） １﹒４３ －１﹒３８

長江基建集團（０１０３８） ４８﹒９０ －０﹒６１

華電國際（０１０７１） ２﹒７０ －０﹒７４

中廣核電（０１８１６） １﹒８０ －０﹒５５

港燈（０２６３８） ７﹒１２ ＋０﹒２８

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（ｅｄ）

