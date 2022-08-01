《中資異動》中國電力（０２３８０）跌逾５％，報４﹒２１元

《經濟通通訊社１日專訊》中國電力（０２３８０）跌５﹒１８％，報４﹒２１元，最低價
４﹒２１元，創１個月新低，最高價４﹒４４元；成交１１７４﹒３萬股，成交金額
５０２６﹒７１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１９６１﹒３３萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４８１﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒２６８元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３２﹒７８萬元，加權平均成交價４﹒３５９元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８２％。
現時，恒生指數報１９９４１，跌２１４點或１﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１７，
跌６７點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２７３，跌５７點或１﹒３４％；主板成交
３２８﹒９億元。
上證綜合指數報３２３８，跌１４點或０﹒４５％，成交１４２９﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２２７９，升１２點或０﹒１％，成交９０５﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒２１０ 變動 －５﹒１８％
最高價 ４﹒４４０ 最低價 ４﹒２１０
成交股數 １１７４﹒３萬股 成交金額 ５０２６﹒７１萬
１０天平均 ４﹒４９４ 歷史波幅％ ４２﹒０１３
２０天平均 ４﹒７５６ 加權平均價 ４﹒２８１
５０天平均 ４﹒４８５ ＲＳＩ１４ ３５﹒３７５
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１９６１﹒３３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒８２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國電力（０２３８０） ４﹒２１ －５﹒１８
潤電（００８３６） １４﹒２６ －３﹒３９
華能國電（００９０２） ３﹒６３ －３﹒２０
大唐發電（００９９１） １﹒４３ －１﹒３８
長江基建集團（０１０３８） ４８﹒９０ －０﹒６１
華電國際（０１０７１） ２﹒７０ －０﹒７４
中廣核電（０１８１６） １﹒８０ －０﹒５５
港燈（０２６３８） ７﹒１２ ＋０﹒２８
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（ｅｄ）
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