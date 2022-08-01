《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８０﹒０５元

《經濟通通訊社１日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒０３％，報８０﹒０５元，最低
價８０元，創５２周新低，最高價８１﹒８元；成交７４﹒６８萬股，成交金額６０４５﹒１６
萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出２２８﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為
摩根士丹利，金額８４７﹒２３萬元，加權平均成交價８０﹒８３７元；現時最大淨被動賣出券
商為中信里昂證券，金額４０９﹒１６萬元，加權平均成交價８０﹒７５２元。以現價計，該股
暫連跌４日，累計跌幅５﹒８８％。
現時，恒生指數報１９９２６，跌２３０點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報６８１２，
跌７２點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２７０，跌６０點或１﹒４％；主板成交
３３９﹒１７億元。
上證綜合指數報３２３７，跌１５點或０﹒４８％，成交１４７２﹒１３億元人民幣。
深證成份指數報１２２６１，跌５點或０﹒０５％，成交９３５﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ８０﹒０５０ 變動 －３﹒０３％
最高價 ８１﹒８００ 最低價 ８０﹒０００
成交股數 ７４﹒６８萬股 成交金額 ６０４５﹒１６萬
１０天平均 ８３﹒８９０ 歷史波幅％ ３３﹒５１３
２０天平均 ８５﹒０１５ 加權平均價 ８０﹒９４８
５０天平均 ９３﹒７１１ ＲＳＩ１４ ３３﹒７５８
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出２２８﹒１萬元；暫連跌
４日，累計跌幅５﹒８８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８０﹒０５ －３﹒０３
潤啤（００２９１） ５５﹒１５ ＋１﹒７５
特步國際（０１３６８） １２﹒５８ －１﹒４１
百威亞太（０１８７６） ２２﹒５０ ＋３﹒４５
安踏體育（０２０２０） ８５﹒８０ －０﹒６４
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１５ －０﹒６９
李寧（０２３３１） ６４﹒５０ ＋１﹒４２
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８７ －０﹒４３
海底撈（０６８６２） １５﹒３８ －１﹒７９
九毛九（０９９２２） １６﹒９０ －１﹒０５
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（ｅｄ）
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