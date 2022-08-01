《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８０﹒０５元

《經濟通通訊社１日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒０３％，報８０﹒０５元，最低

價８０元，創５２周新低，最高價８１﹒８元；成交７４﹒６８萬股，成交金額６０４５﹒１６

萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出２２８﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為

摩根士丹利，金額８４７﹒２３萬元，加權平均成交價８０﹒８３７元；現時最大淨被動賣出券

商為中信里昂證券，金額４０９﹒１６萬元，加權平均成交價８０﹒７５２元。以現價計，該股

暫連跌４日，累計跌幅５﹒８８％。

現時，恒生指數報１９９２６，跌２３０點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報６８１２，

跌７２點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２７０，跌６０點或１﹒４％；主板成交

３３９﹒１７億元。

上證綜合指數報３２３７，跌１５點或０﹒４８％，成交１４７２﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６１，跌５點或０﹒０５％，成交９３５﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ８０﹒０５０ 變動 －３﹒０３％

最高價 ８１﹒８００ 最低價 ８０﹒０００

成交股數 ７４﹒６８萬股 成交金額 ６０４５﹒１６萬

１０天平均 ８３﹒８９０ 歷史波幅％ ３３﹒５１３

２０天平均 ８５﹒０１５ 加權平均價 ８０﹒９４８

５０天平均 ９３﹒７１１ ＲＳＩ１４ ３３﹒７５８

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出２２８﹒１萬元；暫連跌

４日，累計跌幅５﹒８８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８０﹒０５ －３﹒０３

潤啤（００２９１） ５５﹒１５ ＋１﹒７５

特步國際（０１３６８） １２﹒５８ －１﹒４１

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５０ ＋３﹒４５

安踏體育（０２０２０） ８５﹒８０ －０﹒６４

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１５ －０﹒６９

李寧（０２３３１） ６４﹒５０ ＋１﹒４２

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８７ －０﹒４３

海底撈（０６８６２） １５﹒３８ －１﹒７９

九毛九（０９９２２） １６﹒９０ －１﹒０５

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（ｅｄ）

