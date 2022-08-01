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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌80.300 -1.700 (-2.073%)
大手異動

01/08/2022 10:12

《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８０﹒０５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》申洲國際（０２３１３）跌３﹒０３％，報８０﹒０５元，最低
價８０元，創５２周新低，最高價８１﹒８元；成交７４﹒６８萬股，成交金額６０４５﹒１６
萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出２２８﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為
摩根士丹利，金額８４７﹒２３萬元，加權平均成交價８０﹒８３７元；現時最大淨被動賣出券
商為中信里昂證券，金額４０９﹒１６萬元，加權平均成交價８０﹒７５２元。以現價計，該股
暫連跌４日，累計跌幅５﹒８８％。
　　現時，恒生指數報１９９２６，跌２３０點或１﹒１４％；恒生中國企業指數報６８１２，
跌７２點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２７０，跌６０點或１﹒４％；主板成交
３３９﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２３７，跌１５點或０﹒４８％，成交１４７２﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６１，跌５點或０﹒０５％，成交９３５﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８０﹒０５０　變動　　　　　　－３﹒０３％
　　最高價　　　　８１﹒８００　最低價　　　　　８０﹒０００
　　成交股數　　７４﹒６８萬股　成交金額　　６０４５﹒１６萬
　　１０天平均　　８３﹒８９０　歷史波幅％　　　３３﹒５１３
　　２０天平均　　８５﹒０１５　加權平均價　　　８０﹒９４８
　　５０天平均　　９３﹒７１１　ＲＳＩ１４　　　３３﹒７５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出２２８﹒１萬元；暫連跌
４日，累計跌幅５﹒８８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８０﹒０５　－３﹒０３
　　潤啤（００２９１）　　　５５﹒１５　＋１﹒７５
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５８　－１﹒４１
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒５０　＋３﹒４５
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒８０　－０﹒６４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒１５　－０﹒６９
　　李寧（０２３３１）　　　６４﹒５０　＋１﹒４２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒８７　－０﹒４３
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒３８　－１﹒７９
　　九毛九（０９９２２）　　１６﹒９０　－１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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