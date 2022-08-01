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01995 旭輝永升服務
即時 按盤價 跌5.100 -0.130 (-2.486%)
大手異動

01/08/2022 10:16

《異動股》旭輝永升服務（１９９５）跌近１０％，報５﹒１２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌９﹒５４％，報５﹒１２元，最
低價５﹒０９元，創５２周新低，最高價５﹒７５元；成交３６０﹒２萬股，成交金額
１９０６﹒７８萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４８７﹒４３萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８３﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒２８８元；
現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７１﹒７７萬元，加權平均成交價５﹒２７２元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒６５％。
　　現時，恒生指數報１９８９５，跌２６０點或１﹒２９％；恒生中國企業指數報６７９８，
跌８６點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２５８，跌７２點或１﹒６７％；主板成交
３５８﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１８點或０﹒５６％，成交１５４８﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５６，跌１０點或０﹒０９％，成交９８７﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒１２０　變動　　　　　　－９﹒５４％
　　最高價　　　　　５﹒７５０　最低價　　　　　　５﹒０９０
　　成交股數　　３６０﹒２萬股　成交金額　　１９０６﹒７８萬
　　１０天平均　　　５﹒９５４　歷史波幅％　　　９３﹒９１９
　　２０天平均　　　６﹒７８３　加權平均價　　　　５﹒２９４
　　５０天平均　　　８﹒１３９　ＲＳＩ１４　　　２９﹒０４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４８７﹒４３萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１５﹒６５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒１２　　－９﹒５４
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒４４　　－７﹒９２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒７５　　＋４﹒３５
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１３　　－７﹒１２
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒１０　　－１﹒２２
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒７８　　－３﹒２８
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒０４　　－５﹒７４
　　保利物業（０６０４９）　　　４６﹒３５　　＋２﹒２０
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒３６　－１２﹒１３
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒９０　－２９﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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