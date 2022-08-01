《異動股》旭輝永升服務（１９９５）跌近１０％，報５﹒１２元

《經濟通通訊社１日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌９﹒５４％，報５﹒１２元，最
低價５﹒０９元，創５２周新低，最高價５﹒７５元；成交３６０﹒２萬股，成交金額
１９０６﹒７８萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４８７﹒４３萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８３﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒２８８元；
現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７１﹒７７萬元，加權平均成交價５﹒２７２元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒６５％。
現時，恒生指數報１９８９５，跌２６０點或１﹒２９％；恒生中國企業指數報６７９８，
跌８６點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２５８，跌７２點或１﹒６７％；主板成交
３５８﹒８１億元。
上證綜合指數報３２３５，跌１８點或０﹒５６％，成交１５４８﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２２５６，跌１０點或０﹒０９％，成交９８７﹒６７億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１２０ 變動 －９﹒５４％
最高價 ５﹒７５０ 最低價 ５﹒０９０
成交股數 ３６０﹒２萬股 成交金額 １９０６﹒７８萬
１０天平均 ５﹒９５４ 歷史波幅％ ９３﹒９１９
２０天平均 ６﹒７８３ 加權平均價 ５﹒２９４
５０天平均 ８﹒１３９ ＲＳＩ１４ ２９﹒０４２
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４８７﹒４３萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１５﹒６５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒１２ －９﹒５４
世茂服務（００８７３） ２﹒４４ －７﹒９２
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒７５ ＋４﹒３５
融創服務（０１５１６） ３﹒１３ －７﹒１２
中海物業（０２６６９） ８﹒１０ －１﹒２２
綠城服務（０２８６９） ６﹒７８ －３﹒２８
雅生活（０３３１９） ９﹒０４ －５﹒７４
保利物業（０６０４９） ４６﹒３５ ＋２﹒２０
碧桂園服務（０６０９８） １５﹒３６ －１２﹒１３
金科服務（０９６６６） １０﹒９０ －２９﹒７７
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（ｅｄ）
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