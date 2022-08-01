《異動股》旭輝永升服務（１９９５）跌近１０％，報５﹒１２元

《經濟通通訊社１日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）跌９﹒５４％，報５﹒１２元，最

低價５﹒０９元，創５２周新低，最高價５﹒７５元；成交３６０﹒２萬股，成交金額

１９０６﹒７８萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４８７﹒４３萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８３﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒２８８元；

現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額７１﹒７７萬元，加權平均成交價５﹒２７２元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒６５％。

現時，恒生指數報１９８９５，跌２６０點或１﹒２９％；恒生中國企業指數報６７９８，

跌８６點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２５８，跌７２點或１﹒６７％；主板成交

３５８﹒８１億元。

上證綜合指數報３２３５，跌１８點或０﹒５６％，成交１５４８﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２２５６，跌１０點或０﹒０９％，成交９８７﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒１２０ 變動 －９﹒５４％

最高價 ５﹒７５０ 最低價 ５﹒０９０

成交股數 ３６０﹒２萬股 成交金額 １９０６﹒７８萬

１０天平均 ５﹒９５４ 歷史波幅％ ９３﹒９１９

２０天平均 ６﹒７８３ 加權平均價 ５﹒２９４

５０天平均 ８﹒１３９ ＲＳＩ１４ ２９﹒０４２

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４８７﹒４３萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１５﹒６５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒１２ －９﹒５４

世茂服務（００８７３） ２﹒４４ －７﹒９２

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒７５ ＋４﹒３５

融創服務（０１５１６） ３﹒１３ －７﹒１２

中海物業（０２６６９） ８﹒１０ －１﹒２２

綠城服務（０２８６９） ６﹒７８ －３﹒２８

雅生活（０３３１９） ９﹒０４ －５﹒７４

保利物業（０６０４９） ４６﹒３５ ＋２﹒２０

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒３６ －１２﹒１３

金科服務（０９６６６） １０﹒９０ －２９﹒７７

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（ｅｄ）

