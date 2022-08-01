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01378 中國宏橋
即時 按盤價 跌7.610 -0.290 (-3.671%)
大手異動

01/08/2022 10:18

《異動股》中國宏橋跌近５％失守１０天線，報７﹒７６元

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌４﹒９％，報７﹒７６元，跌穿１０
天線（８﹒０３３元），最低價７﹒７５元，最高價８﹒１６元；成交２２８﹒６５萬股，成交
金額１８１１﹒９２萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１８０﹒７９萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１７０﹒６萬元，加權平均成交價７﹒８９３元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５７﹒８２萬元，加權平均成交價７﹒９４２元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４８％。
　　現時，恒生指數報１９９１０，跌２４５點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６８０４，
跌８１點或１﹒１８％；恒生科技指數報４２６６，跌６４點或１﹒４９％；主板成交
３６７﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２３４，跌１８點或０﹒５８％，成交１５８４﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６２，跌４點或０﹒０３％，成交１０１０﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒７６０　變動　　　　　　－４﹒９０％
　　最高價　　　　　　８﹒１６０　最低價　　　　　　７﹒７５０
　　成交股數　　２２８﹒６５萬股　成交金額　　１８１１﹒９２萬
　　１０天平均　　　　８﹒０３３　歷史波幅％　　　３９﹒１３８
　　２０天平均　　　　８﹒２００　加權平均價　　　　７﹒９２４
　　５０天平均　　　　８﹒８６９　ＲＳＩ１４　　　３７﹒８０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１８０﹒７９萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒４８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　　７﹒７６０　－４﹒９０
　　易生活控股（００２２３）　０﹒１４３　－１﹒３８
　　俄鋁（００４８６）　　　　３﹒１７０　－１﹒２５
　　榮陽實業（０２０７８）　　０﹒１８５　－５﹒１３
　　中鋁（０２６００）　　　　２﹒７７０　－２﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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