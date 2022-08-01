《異動股》中國宏橋跌近５％失守１０天線，報７﹒７６元

《經濟通通訊社１日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌４﹒９％，報７﹒７６元，跌穿１０

天線（８﹒０３３元），最低價７﹒７５元，最高價８﹒１６元；成交２２８﹒６５萬股，成交

金額１８１１﹒９２萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１８０﹒７９萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１７０﹒６萬元，加權平均成交價７﹒８９３元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５７﹒８２萬元，加權平均成交價７﹒９４２元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４８％。

現時，恒生指數報１９９１０，跌２４５點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６８０４，

跌８１點或１﹒１８％；恒生科技指數報４２６６，跌６４點或１﹒４９％；主板成交

３６７﹒５２億元。

上證綜合指數報３２３４，跌１８點或０﹒５８％，成交１５８４﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２２６２，跌４點或０﹒０３％，成交１０１０﹒１１億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒７６０ 變動 －４﹒９０％

最高價 ８﹒１６０ 最低價 ７﹒７５０

成交股數 ２２８﹒６５萬股 成交金額 １８１１﹒９２萬

１０天平均 ８﹒０３３ 歷史波幅％ ３９﹒１３８

２０天平均 ８﹒２００ 加權平均價 ７﹒９２４

５０天平均 ８﹒８６９ ＲＳＩ１４ ３７﹒８０１

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１８０﹒７９萬元；暫連

跌２日，累計跌幅５﹒４８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ７﹒７６０ －４﹒９０

易生活控股（００２２３） ０﹒１４３ －１﹒３８

俄鋁（００４８６） ３﹒１７０ －１﹒２５

榮陽實業（０２０７８） ０﹒１８５ －５﹒１３

中鋁（０２６００） ２﹒７７０ －２﹒８１

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（ｅｄ）

