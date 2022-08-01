《異動股》中國宏橋跌近５％失守１０天線，報７﹒７６元

《經濟通通訊社１日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌４﹒９％，報７﹒７６元，跌穿１０
天線（８﹒０３３元），最低價７﹒７５元，最高價８﹒１６元；成交２２８﹒６５萬股，成交
金額１８１１﹒９２萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１８０﹒７９萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１７０﹒６萬元，加權平均成交價７﹒８９３元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５７﹒８２萬元，加權平均成交價７﹒９４２元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒４８％。
現時，恒生指數報１９９１０，跌２４５點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６８０４，
跌８１點或１﹒１８％；恒生科技指數報４２６６，跌６４點或１﹒４９％；主板成交
３６７﹒５２億元。
上證綜合指數報３２３４，跌１８點或０﹒５８％，成交１５８４﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２２６２，跌４點或０﹒０３％，成交１０１０﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒７６０ 變動 －４﹒９０％
最高價 ８﹒１６０ 最低價 ７﹒７５０
成交股數 ２２８﹒６５萬股 成交金額 １８１１﹒９２萬
１０天平均 ８﹒０３３ 歷史波幅％ ３９﹒１３８
２０天平均 ８﹒２００ 加權平均價 ７﹒９２４
５０天平均 ８﹒８６９ ＲＳＩ１４ ３７﹒８０１
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１８０﹒７９萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒４８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ７﹒７６０ －４﹒９０
易生活控股（００２２３） ０﹒１４３ －１﹒３８
俄鋁（００４８６） ３﹒１７０ －１﹒２５
榮陽實業（０２０７８） ０﹒１８５ －５﹒１３
中鋁（０２６００） ２﹒７７０ －２﹒８１
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（ｅｄ）
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