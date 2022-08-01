《異動股》閱文集團（００７７２）跌逾５％，報２９﹒４元

《經濟通通訊社１日專訊》閱文集團（００７７２）跌５﹒０１％，報２９﹒４元，最低價
２９﹒４元，創１個月新低，最高價３０﹒９５元；成交１２６﹒３２萬股，成交金額
３７７０﹒１９萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出８５３﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８８﹒０９萬元，加權平均成交價２９﹒８６８元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２１﹒５１萬元，加權平均成交價２９﹒７６６元。
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒１１％。
現時，恒生指數報１９９１９，跌２３７點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６８０６，
跌７９點或１﹒１５％；恒生科技指數報４２６７，跌６４點或１﹒４８％；主板成交
３７９﹒９６億元。
上證綜合指數報３２３４，跌１８點或０﹒５８％，成交１６３９﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２２６８，升１點或０﹒０１％，成交１０４６﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２９﹒４００ 變動 －５﹒０１％
最高價 ３０﹒９５０ 最低價 ２９﹒４００
成交股數 １２６﹒３２萬股 成交金額 ３７７０﹒１９萬
１０天平均 ３３﹒０２０ 歷史波幅％ ４３﹒０８６
２０天平均 ３３﹒７０５ 加權平均價 ２９﹒８４６
５０天平均 ３４﹒４５０ ＲＳＩ１４ ３１﹒１６４
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出８５３﹒２６萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１２﹒１１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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閱文集團（００７７２） ２９﹒４００ －５﹒０１
新華文軒（００８１１） ５﹒２７０ －２﹒９５
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７１０ ＋１﹒４３
大地國際集團（０８１３０） ０﹒０３４ 無升跌
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（ｅｄ）
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