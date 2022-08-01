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00772 閱文集團
即時 按盤價 跌29.750 -0.550 (-1.815%)
大手異動

01/08/2022 10:21

《異動股》閱文集團（００７７２）跌逾５％，報２９﹒４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》閱文集團（００７７２）跌５﹒０１％，報２９﹒４元，最低價
２９﹒４元，創１個月新低，最高價３０﹒９５元；成交１２６﹒３２萬股，成交金額
３７７０﹒１９萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出８５３﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８８﹒０９萬元，加權平均成交價２９﹒８６８元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２１﹒５１萬元，加權平均成交價２９﹒７６６元。
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒１１％。
　　現時，恒生指數報１９９１９，跌２３７點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６８０６，
跌７９點或１﹒１５％；恒生科技指數報４２６７，跌６４點或１﹒４８％；主板成交
３７９﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２３４，跌１８點或０﹒５８％，成交１６３９﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６８，升１點或０﹒０１％，成交１０４６﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２９﹒４００　變動　　　　　　－５﹒０１％
　　最高價　　　　　３０﹒９５０　最低價　　　　　２９﹒４００
　　成交股數　　１２６﹒３２萬股　成交金額　　３７７０﹒１９萬
　　１０天平均　　　３３﹒０２０　歷史波幅％　　　４３﹒０８６
　　２０天平均　　　３３﹒７０５　加權平均價　　　２９﹒８４６
　　５０天平均　　　３４﹒４５０　ＲＳＩ１４　　　３１﹒１６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出８５３﹒２６萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１２﹒１１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　　２９﹒４００　－５﹒０１
　　新華文軒（００８１１）　　　　５﹒２７０　－２﹒９５
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　　　０﹒７１０　＋１﹒４３
　　大地國際集團（０８１３０）　　０﹒０３４　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:57
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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