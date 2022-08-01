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00727 皇冠環球集團
即時 按盤價 不變0.132 0.000 (0.000%)
大手異動

01/08/2022 10:27

《異動股》皇冠環球集團升近２６％破１００天線報０﹒１３２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》皇冠環球集團（００７２７）升２５﹒７１％，報０﹒１３２元
，升穿１００天線（０﹒１１４元），最高價０﹒１３２元，創１個月新高，最低價０﹒０７７
元；成交４６２８﹒４萬股，成交金額３８０﹒０７萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動
買入３２９﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒４８萬元，加權平
均成交價０﹒０９２元；現時最大淨被動賣出券商為帝國國際証券，金額２６０﹒７２萬元，加
權平均成交價０﹒０８元。
　　現時，恒生指數報１９９５６，跌１９９點或０﹒９９％；恒生中國企業指數報６８２４，
跌６１點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８３，跌４７點或１﹒０９％；主板成交
４０４﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２４２，跌１１點或０﹒３４％，成交１７４３﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１３，升４６點或０﹒３８％，成交１１１３﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１３２　變動　　　　＋２５﹒７１％
　　最高價　　　　　　０﹒１３２　最低價　　　　　０﹒０７７
　　成交股數　　４６２８﹒４萬股　成交金額　　３８０﹒０７萬
　　１０天平均　　　　０﹒１００　歷史波幅％　１５３﹒９０４
　　２０天平均　　　　０﹒０８５　加權平均價　　　０﹒０８２
　　５０天平均　　　　０﹒０９４　ＲＳＩ１４　　７３﹒６４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入
３２９﹒３６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　皇冠環球集團（００７２７）　　０﹒１３２　＋２５﹒７１
　　恒隆集團（０００１０）　　　１４﹒０２０　　－０﹒９９
　　希慎（０００１４）　　　　　２３﹒８５０　　－０﹒８３
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒７６０　　－３﹒６４
　　陽光房產（００４３５）　　　　３﹒７４０　　－０﹒２７
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６１０　　－１﹒３４
　　領展（００８２３）　　　　　６５﹒７００　　　　無升跌
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒４８０　　－１﹒０７
　　九置（０１９９７）　　　　　３４﹒４５０　　－１﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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