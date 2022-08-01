《異動股》皇冠環球集團升近２６％破１００天線報０﹒１３２元

《經濟通通訊社１日專訊》皇冠環球集團（００７２７）升２５﹒７１％，報０﹒１３２元

，升穿１００天線（０﹒１１４元），最高價０﹒１３２元，創１個月新高，最低價０﹒０７７

元；成交４６２８﹒４萬股，成交金額３８０﹒０７萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動

買入３２９﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒４８萬元，加權平

均成交價０﹒０９２元；現時最大淨被動賣出券商為帝國國際証券，金額２６０﹒７２萬元，加

權平均成交價０﹒０８元。

現時，恒生指數報１９９５６，跌１９９點或０﹒９９％；恒生中國企業指數報６８２４，

跌６１點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８３，跌４７點或１﹒０９％；主板成交

４０４﹒５４億元。

上證綜合指數報３２４２，跌１１點或０﹒３４％，成交１７４３﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２３１３，升４６點或０﹒３８％，成交１１１３﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３２ 變動 ＋２５﹒７１％

最高價 ０﹒１３２ 最低價 ０﹒０７７

成交股數 ４６２８﹒４萬股 成交金額 ３８０﹒０７萬

１０天平均 ０﹒１００ 歷史波幅％ １５３﹒９０４

２０天平均 ０﹒０８５ 加權平均價 ０﹒０８２

５０天平均 ０﹒０９４ ＲＳＩ１４ ７３﹒６４４

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入

３２９﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１３２ ＋２５﹒７１

恒隆集團（０００１０） １４﹒０２０ －０﹒９９

希慎（０００１４） ２３﹒８５０ －０﹒８３

恒隆地產（００１０１） １３﹒７６０ －３﹒６４

陽光房產（００４３５） ３﹒７４０ －０﹒２７

置富產業信託（００７７８） ６﹒６１０ －１﹒３４

領展（００８２３） ６５﹒７００ 無升跌

太地（０１９７２） １８﹒４８０ －１﹒０７

九置（０１９９７） ３４﹒４５０ －１﹒２９

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（ｅｄ）

