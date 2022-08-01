《異動股》皇冠環球集團升近２６％破１００天線報０﹒１３２元

《經濟通通訊社１日專訊》皇冠環球集團（００７２７）升２５﹒７１％，報０﹒１３２元
，升穿１００天線（０﹒１１４元），最高價０﹒１３２元，創１個月新高，最低價０﹒０７７
元；成交４６２８﹒４萬股，成交金額３８０﹒０７萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動
買入３２９﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒４８萬元，加權平
均成交價０﹒０９２元；現時最大淨被動賣出券商為帝國國際証券，金額２６０﹒７２萬元，加
權平均成交價０﹒０８元。
現時，恒生指數報１９９５６，跌１９９點或０﹒９９％；恒生中國企業指數報６８２４，
跌６１點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８３，跌４７點或１﹒０９％；主板成交
４０４﹒５４億元。
上證綜合指數報３２４２，跌１１點或０﹒３４％，成交１７４３﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２３１３，升４６點或０﹒３８％，成交１１１３﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３２ 變動 ＋２５﹒７１％
最高價 ０﹒１３２ 最低價 ０﹒０７７
成交股數 ４６２８﹒４萬股 成交金額 ３８０﹒０７萬
１０天平均 ０﹒１００ 歷史波幅％ １５３﹒９０４
２０天平均 ０﹒０８５ 加權平均價 ０﹒０８２
５０天平均 ０﹒０９４ ＲＳＩ１４ ７３﹒６４４
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入
３２９﹒３６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１３２ ＋２５﹒７１
恒隆集團（０００１０） １４﹒０２０ －０﹒９９
希慎（０００１４） ２３﹒８５０ －０﹒８３
恒隆地產（００１０１） １３﹒７６０ －３﹒６４
陽光房產（００４３５） ３﹒７４０ －０﹒２７
置富產業信託（００７７８） ６﹒６１０ －１﹒３４
領展（００８２３） ６５﹒７００ 無升跌
太地（０１９７２） １８﹒４８０ －１﹒０７
九置（０１９９７） ３４﹒４５０ －１﹒２９
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（ｅｄ）
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