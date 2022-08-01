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01876 百威亞太
即時 按盤價 跌22.750 -0.200 (-0.871%)
大手異動

01/08/2022 10:31

《異動股》百威亞太漲近６％突破２０天線，報２２﹒９５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》百威亞太（０１８７６）升５﹒５２％，報２２﹒９５元，升穿
２０天線（２２﹒７５５元），最高價２２﹒９５元，最低價２１﹒８元；成交３０５﹒７３萬
股，成交金額６８４９﹒５５萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１４３０﹒０１
萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３４１﹒９５萬元，加權平均成交價
２２﹒３９７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５９２﹒５２萬元，加權平均成交價
２２﹒３３３元。
　　現時，恒生指數報１９９７３，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８３５，
跌４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４２９１，跌３９點或０﹒９１％；主板成交
４１８﹒３２億元。
　　上證綜合指數報３２４３，跌９點或０﹒２９％，成交１８０９﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，升５０點或０﹒４１％，成交１１６０﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒９５０　變動　　　　　　＋５﹒５２％
　　最高價　　　　　２２﹒９５０　最低價　　　　　２１﹒８００
　　成交股數　　３０５﹒７３萬股　成交金額　　６８４９﹒５５萬
　　１０天平均　　　２２﹒７９５　歷史波幅％　　　３４﹒８５６
　　２０天平均　　　２２﹒７５５　加權平均價　　　２２﹒４０４
　　５０天平均　　　２１﹒７９７　ＲＳＩ１４　　　５４﹒０６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１４３０﹒０１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒９５　＋５﹒５２
　　潤啤（００２９１）　　　５５﹒５０　＋２﹒４０
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒８２　＋０﹒４７
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒７０　－０﹒７５
　　申洲國際（０２３１３）　８０﹒３５　－２﹒６６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒２０　－０﹒５５
　　李寧（０２３３１）　　　６４﹒８５　＋１﹒９７
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９２　＋０﹒２９
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５６　－０﹒６４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒２４　＋０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:57
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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