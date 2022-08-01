《異動股》百威亞太漲近６％突破２０天線，報２２﹒９５元

《經濟通通訊社１日專訊》百威亞太（０１８７６）升５﹒５２％，報２２﹒９５元，升穿

２０天線（２２﹒７５５元），最高價２２﹒９５元，最低價２１﹒８元；成交３０５﹒７３萬

股，成交金額６８４９﹒５５萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１４３０﹒０１

萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３４１﹒９５萬元，加權平均成交價

２２﹒３９７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額５９２﹒５２萬元，加權平均成交價

２２﹒３３３元。

現時，恒生指數報１９９７３，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８３５，

跌４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４２９１，跌３９點或０﹒９１％；主板成交

４１８﹒３２億元。

上證綜合指數報３２４３，跌９點或０﹒２９％，成交１８０９﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２３１７，升５０點或０﹒４１％，成交１１６０﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒９５０ 變動 ＋５﹒５２％

最高價 ２２﹒９５０ 最低價 ２１﹒８００

成交股數 ３０５﹒７３萬股 成交金額 ６８４９﹒５５萬

１０天平均 ２２﹒７９５ 歷史波幅％ ３４﹒８５６

２０天平均 ２２﹒７５５ 加權平均價 ２２﹒４０４

５０天平均 ２１﹒７９７ ＲＳＩ１４ ５４﹒０６０

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１４３０﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２２﹒９５ ＋５﹒５２

潤啤（００２９１） ５５﹒５０ ＋２﹒４０

特步國際（０１３６８） １２﹒８２ ＋０﹒４７

安踏體育（０２０２０） ８５﹒７０ －０﹒７５

申洲國際（０２３１３） ８０﹒３５ －２﹒６６

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２０ －０﹒５５

李寧（０２３３１） ６４﹒８５ ＋１﹒９７

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９２ ＋０﹒２９

海底撈（０６８６２） １５﹒５６ －０﹒６４

九毛九（０９９２２） １７﹒２４ ＋０﹒９４

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（ｅｄ）

