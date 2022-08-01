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02333 長城汽車
即時 按盤價 跌12.760 -0.860 (-6.314%)
大手異動

01/08/2022 10:39

《大手成交》長汽一手約８４萬股交叉盤，涉資１０９３萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》長汽（０２３３３）於１０：３８ａｍ錄得１手８４﹒４萬股交
叉盤，每股造１２﹒９５元，較上日收市價高４﹒６％，涉資１０９２﹒９８萬元。
　　長汽現價升４﹒６８％，報１２﹒９６元；成交２１８９﹒０５萬股，成交金額２﹒７９億
元，主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒１１億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:57
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