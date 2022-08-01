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09698 萬國數據－ＳＷ
即時 按盤價 跌25.900 -1.350 (-4.954%)
大手異動

01/08/2022 10:40

《大手成交》萬國數據一手１００萬股交叉盤，涉資２７０５萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》萬國數據（０９６９８）於１０：３９ａｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造２７﹒０５元，較上日收市價高３﹒６４％，涉資２７０５萬元。
　　萬國數據現價升３﹒２６％，報２６﹒９５元；成交２７９﹒２１萬股，成交金額
７４６７﹒２７萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５４９﹒１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:57
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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