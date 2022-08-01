《經濟通通訊社１日專訊》萬國數據（０９６９８）於１０：３９ａｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造２７﹒０５元，較上日收市價高３﹒６４％，涉資２７０５萬元。
萬國數據現價升３﹒２６％，報２６﹒９５元；成交２７９﹒２１萬股，成交金額
７４６７﹒２７萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５４９﹒１萬元。（ｒｗ）
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01/08/2022 10:40
《大手成交》萬國數據一手１００萬股交叉盤，涉資２７０５萬元
《經濟通通訊社１日專訊》萬國數據（０９６９８）於１０：３９ａｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造２７﹒０５元，較上日收市價高３﹒６４％，涉資２７０５萬元。
萬國數據現價升３﹒２６％，報２６﹒９５元；成交２７９﹒２１萬股，成交金額
７４６７﹒２７萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５４９﹒１萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰01/08/2022 13:52 《大手成交》萬國數據一手約８５萬股交叉盤，涉資２３１０萬元
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02/08/2022 09:39 《異動股》萬國數據等３家公司上午９：３８異動
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27/07/2022 11:11 《中概異動》萬國數據挫逾５％失守１０天線，報２６﹒７元
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:57
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