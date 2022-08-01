《異動股》首控集團挫２０％創新低，報０﹒１４４元

《經濟通通訊社１日專訊》首控集團（０１２６９）跌２０％，報０﹒１４４元，最低價

０﹒１４４元，創上市新低，最高價０﹒１７９元；成交１７０３萬股，成交金額２７８﹒４９

萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８２﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為

中銀國際證券，金額２０﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒１５６元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞士信貸證券香港，金額２９﹒３１萬元，加權平均成交價０﹒１６９元。以現價計，該股暫

連跌５日，累計跌幅６９﹒６８％。

現時，恒生指數報１９９４７，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８２６，

跌５８點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２７８，跌５２點或１﹒２１％；主板成交

４５９﹒７１億元。

上證綜合指數報３２３７，跌１５點或０﹒４８％，成交２０１２﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２２９２，升２５點或０﹒２％，成交１２９６﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４４ 變動 －２０﹒００％

最高價 ０﹒１７９ 最低價 ０﹒１４４

成交股數 １７０３萬股 成交金額 ２７８﹒４９萬

１０天平均 ０﹒３６６ 歷史波幅％ ２４０﹒９６５

２０天平均 ０﹒３７０ 加權平均價 ０﹒１６４

５０天平均 ０﹒３０９ ＲＳＩ１４ ２７﹒６６８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８２﹒９４萬元；暫連跌５

日，累計跌幅６９﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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首控集團（０１２６９） ０﹒１４４ －２０﹒００

德昌（００１７９） ９﹒４５０ －５﹒８８

五菱汽車（００３０５） １﹒０３０ －３﹒７４

敏實集團（００４２５） ２１﹒５００ ＋２﹒６３

鄭煤機（００５６４） １０﹒７００ －５﹒１４

浙江世寶（０１０５７） ２﹒１１０ ＋９﹒３３

耐世特（０１３１６） ６﹒０４０ －４﹒１３

英恒科技（０１７６０） ７﹒１４０ －０﹒７０

福耀玻璃（０３６０６） ３８﹒１００ －０﹒１３

華眾車載（０６８３０） ２﹒５９０ －０﹒３８

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（ｅｄ）

