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01269 首控集團
即時 按盤價 升0.164 +0.014 (+9.333%)
大手異動

01/08/2022 10:45

《異動股》首控集團挫２０％創新低，報０﹒１４４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》首控集團（０１２６９）跌２０％，報０﹒１４４元，最低價
０﹒１４４元，創上市新低，最高價０﹒１７９元；成交１７０３萬股，成交金額２７８﹒４９
萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８２﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為
中銀國際證券，金額２０﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒１５６元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額２９﹒３１萬元，加權平均成交價０﹒１６９元。以現價計，該股暫
連跌５日，累計跌幅６９﹒６８％。
　　現時，恒生指數報１９９４７，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８２６，
跌５８點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２７８，跌５２點或１﹒２１％；主板成交
４５９﹒７１億元。
　　上證綜合指數報３２３７，跌１５點或０﹒４８％，成交２０１２﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９２，升２５點或０﹒２％，成交１２９６﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１４４　變動　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒１７９　最低價　　　　　０﹒１４４
　　成交股數　　１７０３萬股　成交金額　　２７８﹒４９萬
　　１０天平均　　０﹒３６６　歷史波幅％　２４０﹒９６５
　　２０天平均　　０﹒３７０　加權平均價　　　０﹒１６４
　　５０天平均　　０﹒３０９　ＲＳＩ１４　　２７﹒６６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８２﹒９４萬元；暫連跌５
日，累計跌幅６９﹒６８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒１４４　－２０﹒００
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒４５０　　－５﹒８８
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒０３０　　－３﹒７４
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒５００　　＋２﹒６３
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒７００　　－５﹒１４
　　浙江世寶（０１０５７）　　２﹒１１０　　＋９﹒３３
　　耐世特（０１３１６）　　　６﹒０４０　　－４﹒１３
　　英恒科技（０１７６０）　　７﹒１４０　　－０﹒７０
　　福耀玻璃（０３６０６）　３８﹒１００　　－０﹒１３
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒５９０　　－０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:57
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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