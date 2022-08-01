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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 跌107.300 -4.500 (-4.025%)
大手異動

01/08/2022 10:54

《異動股》舜宇光學科技升逾３％突破１０天線，報１０９﹒３元

　　《經濟通通訊社１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒０２％，報１０９﹒３元，
升穿１０天線（１０８﹒５１元），最高價１０９﹒４元，最低價１０２﹒５元，創１個月新低
；成交２４４﹒１４萬股，成交金額２﹒５９億元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入
２４１７﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６３４﹒２９萬元，加權
平均成交價１０７﹒０７８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７８１﹒７５萬元，加權
平均成交價１０５﹒７４６元。
　　現時，恒生指數報２００２０，跌１３５點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６８５９，
跌２６點或０﹒３８％；恒生科技指數報４３１１，跌１９點或０﹒４６％；主板成交
４９２﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３２４７，跌５點或０﹒１７％，成交２１３０﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５２，升８５點或０﹒６９％，成交１３９５﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０９﹒３００　變動　　　　　＋３﹒０２％
　　最高價　　　　１０９﹒４００　最低價　　　１０２﹒５００
　　成交股數　　２４４﹒１４萬股　成交金額　　　　２﹒５９億
　　１０天平均　　１０８﹒５１０　歷史波幅％　　４７﹒２１４
　　２０天平均　　１１０﹒０３５　加權平均價　１０６﹒０９６
　　５０天平均　　１１４﹒９２２　ＲＳＩ１４　　４７﹒１５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入
２４１７﹒４４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１０９﹒３０　＋３﹒０２
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒３１　　　無升跌
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒８４　－２﹒３３
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１４﹒２４　＋３﹒３４
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒３９　－２﹒４４
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　１﹒７１　－１﹒７２
　　天寶集團（０１９７９）　　　　　１﹒１４　　　無升跌
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒５２　－４﹒３５
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒７３　－２﹒５０
　　洪橋集團（０８１３７）　　　　　０﹒３１　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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