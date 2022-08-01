《異動股》舜宇光學科技升逾３％突破１０天線，報１０９﹒３元

《經濟通通訊社１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒０２％，報１０９﹒３元，

升穿１０天線（１０８﹒５１元），最高價１０９﹒４元，最低價１０２﹒５元，創１個月新低

；成交２４４﹒１４萬股，成交金額２﹒５９億元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入

２４１７﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６３４﹒２９萬元，加權

平均成交價１０７﹒０７８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７８１﹒７５萬元，加權

平均成交價１０５﹒７４６元。

現時，恒生指數報２００２０，跌１３５點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６８５９，

跌２６點或０﹒３８％；恒生科技指數報４３１１，跌１９點或０﹒４６％；主板成交

４９２﹒０２億元。

上證綜合指數報３２４７，跌５點或０﹒１７％，成交２１３０﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２３５２，升８５點或０﹒６９％，成交１３９５﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 １０９﹒３００ 變動 ＋３﹒０２％

最高價 １０９﹒４００ 最低價 １０２﹒５００

成交股數 ２４４﹒１４萬股 成交金額 ２﹒５９億

１０天平均 １０８﹒５１０ 歷史波幅％ ４７﹒２１４

２０天平均 １１０﹒０３５ 加權平均價 １０６﹒０９６

５０天平均 １１４﹒９２２ ＲＳＩ１４ ４７﹒１５６

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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入

２４１７﹒４４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １０９﹒３０ ＋３﹒０２

賽晶科技（００５８０） ２﹒３１ 無升跌

萬裕科技（００８９４） ０﹒８４ －２﹒３３

高偉電子（０１４１５） １４﹒２４ ＋３﹒３４

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒３９ －２﹒４４

匯聚科技（０１７２９） １﹒７１ －１﹒７２

天寶集團（０１９７９） １﹒１４ 無升跌

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒５２ －４﹒３５

威勝控股（０３３９３） ２﹒７３ －２﹒５０

洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１ －１﹒５９

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（ｅｄ）

