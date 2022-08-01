《異動股》融科控股漲近２６％突破２０天線，報０﹒１４２元

《經濟通通訊社１日專訊》融科控股（０２３２３）升２５﹒６６％，報０﹒１４２元，升

穿２０天線（０﹒１０８元），最高價０﹒１４３元，最低價０﹒１１３元；成交２０２６萬股

，成交金額２６３﹒３８萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１６４﹒１２萬元。

現時最大淨被動買入券商為電訊數碼證券，金額４﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒１３２元；

現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額２３﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１２５元。以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅４４﹒９％。

現時，恒生指數報２００２８，跌１２７點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６８６２，

跌２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４３１３，跌１７點或０﹒４％；主板成交

４９５﹒０３億元。

上證綜合指數報３２４８，跌４點或０﹒１５％，成交２１４１﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２３６１，升９４點或０﹒７７％，成交１４０６﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４２ 變動 ＋２５﹒６６％

最高價 ０﹒１４３ 最低價 ０﹒１１３

成交股數 ２０２６萬股 成交金額 ２６３﹒３８萬

１０天平均 ０﹒１０２ 歷史波幅％ ４７８﹒３８９

２０天平均 ０﹒１０８ 加權平均價 ０﹒１３０

５０天平均 ０﹒２３９ ＲＳＩ１４ ４５﹒１７１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１６４﹒１２萬元；暫連

升２日，累計升幅４４﹒９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融科控股（０２３２３） ０﹒１４２ ＋２５﹒６６

建滔集團（００１４８） ２２﹒７５０ －０﹒８７

京城機電股份（００１８７） ３﹒９２０ ＋２﹒８９

力勁科技（００５５８） １１﹒５６０ －１５﹒５０

億和控股（００８３８） ２﹒０２０ －４﹒２７

信義玻璃（００８６８） １５﹒３４０ －０﹒７８

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒６２０ －６﹒５２

海天國際（０１８８２） １８﹒４８０ －１﹒９１

建滔積層板（０１８８８） ７﹒１１０ －１﹒１１

中玻（０３３００） １﹒２１０ －３﹒９７

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（ｅｄ）

