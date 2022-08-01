《異動股》融科控股漲近２６％突破２０天線，報０﹒１４２元

《經濟通通訊社１日專訊》融科控股（０２３２３）升２５﹒６６％，報０﹒１４２元，升
穿２０天線（０﹒１０８元），最高價０﹒１４３元，最低價０﹒１１３元；成交２０２６萬股
，成交金額２６３﹒３８萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１６４﹒１２萬元。
現時最大淨被動買入券商為電訊數碼證券，金額４﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒１３２元；
現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額２３﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１２５元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅４４﹒９％。
現時，恒生指數報２００２８，跌１２７點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６８６２，
跌２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４３１３，跌１７點或０﹒４％；主板成交
４９５﹒０３億元。
上證綜合指數報３２４８，跌４點或０﹒１５％，成交２１４１﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２３６１，升９４點或０﹒７７％，成交１４０６﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１４２ 變動 ＋２５﹒６６％
最高價 ０﹒１４３ 最低價 ０﹒１１３
成交股數 ２０２６萬股 成交金額 ２６３﹒３８萬
１０天平均 ０﹒１０２ 歷史波幅％ ４７８﹒３８９
２０天平均 ０﹒１０８ 加權平均價 ０﹒１３０
５０天平均 ０﹒２３９ ＲＳＩ１４ ４５﹒１７１
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１６４﹒１２萬元；暫連
升２日，累計升幅４４﹒９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒１４２ ＋２５﹒６６
建滔集團（００１４８） ２２﹒７５０ －０﹒８７
京城機電股份（００１８７） ３﹒９２０ ＋２﹒８９
力勁科技（００５５８） １１﹒５６０ －１５﹒５０
億和控股（００８３８） ２﹒０２０ －４﹒２７
信義玻璃（００８６８） １５﹒３４０ －０﹒７８
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒６２０ －６﹒５２
海天國際（０１８８２） １８﹒４８０ －１﹒９１
建滔積層板（０１８８８） ７﹒１１０ －１﹒１１
中玻（０３３００） １﹒２１０ －３﹒９７
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（ｅｄ）
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