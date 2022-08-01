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02323 融科控股
即時 按盤價 跌0.147 -0.013 (-8.125%)
大手異動

01/08/2022 10:55

《異動股》融科控股漲近２６％突破２０天線，報０﹒１４２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》融科控股（０２３２３）升２５﹒６６％，報０﹒１４２元，升
穿２０天線（０﹒１０８元），最高價０﹒１４３元，最低價０﹒１１３元；成交２０２６萬股
，成交金額２６３﹒３８萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１６４﹒１２萬元。
現時最大淨被動買入券商為電訊數碼證券，金額４﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒１３２元；
現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額２３﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１２５元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅４４﹒９％。
　　現時，恒生指數報２００２８，跌１２７點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６８６２，
跌２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４３１３，跌１７點或０﹒４％；主板成交
４９５﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３２４８，跌４點或０﹒１５％，成交２１４１﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６１，升９４點或０﹒７７％，成交１４０６﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１４２　變動　　　　＋２５﹒６６％
　　最高價　　　　０﹒１４３　最低價　　　　　０﹒１１３
　　成交股數　　２０２６萬股　成交金額　　２６３﹒３８萬
　　１０天平均　　０﹒１０２　歷史波幅％　４７８﹒３８９
　　２０天平均　　０﹒１０８　加權平均價　　　０﹒１３０
　　５０天平均　　０﹒２３９　ＲＳＩ１４　　４５﹒１７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１６４﹒１２萬元；暫連
升２日，累計升幅４４﹒９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１４２　＋２５﹒６６
　　建滔集團（００１４８）　　　２２﹒７５０　　－０﹒８７
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒９２０　　＋２﹒８９
　　力勁科技（００５５８）　　　１１﹒５６０　－１５﹒５０
　　億和控股（００８３８）　　　　２﹒０２０　　－４﹒２７
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒３４０　　－０﹒７８
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒６２０　　－６﹒５２
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒４８０　　－１﹒９１
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒１１０　　－１﹒１１
　　中玻（０３３００）　　　　　　１﹒２１０　　－３﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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