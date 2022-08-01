《異動股》比亞迪升逾３％突破５０天線，報２９４﹒６元

《經濟通通訊社１日專訊》比亞迪（０１２１１）升３﹒１５％，報２９４﹒６元，升穿

５０天線（２９３﹒８８３元），最高價２９４﹒８元，最低價２８３元；成交１９８﹒２６萬

股，成交金額５﹒７６億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒２８億元。現時最

大淨被動買入券商為摩根大通，金額１０４７﹒９９萬元，加權平均成交價２８８﹒７８５元；

現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４０３３﹒０４萬元，加權平均成交價

２９０﹒８３８元。

現時，恒生指數報２００３８，跌１１７點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６８６５，

跌１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３１５，跌１６點或０﹒３７％；主板成交

４９９﹒３５億元。

上證綜合指數報３２４９，跌３點或０﹒１％，成交２１５７﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２３６９，升１０２點或０﹒８４％，成交１４１８﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２９４﹒６００ 變動 ＋３﹒１５％

最高價 ２９４﹒８００ 最低價 ２８３﹒０００

成交股數 １９８﹒２６萬股 成交金額 ５﹒７６億

１０天平均 ２８７﹒８００ 歷史波幅％ ５５﹒８７９

２０天平均 ２９３﹒５５０ 加權平均價 ２９０﹒３７２

５０天平均 ２９３﹒８８３ ＲＳＩ１４ ５１﹒６９４

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒２８億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２９４﹒６０ ＋３﹒１５

吉利汽車（００１７５） １７﹒２８ ＋１１﹒４８

力勁科技（００５５８） １１﹒５０ －１５﹒９４

億和控股（００８３８） ２﹒０２ －４﹒２７

中升控股（００８８１） ４４﹒９０ ＋０﹒１１

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒００ ＋２﹒８９

理想汽車（０２０１５） １３０﹒７０ ＋３﹒６５

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４８ ＋１﹒７７

長汽（０２３３３） １３﹒１４ ＋６﹒１４

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒３５ ＋４﹒７３

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（ｅｄ）

