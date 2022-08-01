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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 跌286.400 -9.400 (-3.178%)
大手異動

01/08/2022 10:56

《異動股》比亞迪升逾３％突破５０天線，報２９４﹒６元

　　《經濟通通訊社１日專訊》比亞迪（０１２１１）升３﹒１５％，報２９４﹒６元，升穿
５０天線（２９３﹒８８３元），最高價２９４﹒８元，最低價２８３元；成交１９８﹒２６萬
股，成交金額５﹒７６億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒２８億元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１０４７﹒９９萬元，加權平均成交價２８８﹒７８５元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４０３３﹒０４萬元，加權平均成交價
２９０﹒８３８元。
　　現時，恒生指數報２００３８，跌１１７點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６８６５，
跌１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３１５，跌１６點或０﹒３７％；主板成交
４９９﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２４９，跌３點或０﹒１％，成交２１５７﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６９，升１０２點或０﹒８４％，成交１４１８﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２９４﹒６００　變動　　　　　＋３﹒１５％
　　最高價　　　　２９４﹒８００　最低價　　　２８３﹒０００
　　成交股數　　１９８﹒２６萬股　成交金額　　　　５﹒７６億
　　１０天平均　　２８７﹒８００　歷史波幅％　　５５﹒８７９
　　２０天平均　　２９３﹒５５０　加權平均價　２９０﹒３７２
　　５０天平均　　２９３﹒８８３　ＲＳＩ１４　　５１﹒６９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒２８億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２９４﹒６０　　＋３﹒１５
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒２８　＋１１﹒４８
　　力勁科技（００５５８）　　１１﹒５０　－１５﹒９４
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒０２　　－４﹒２７
　　中升控股（００８８１）　　４４﹒９０　　＋０﹒１１
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒００　　＋２﹒８９
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒７０　　＋３﹒６５
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒４８　　＋１﹒７７
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒１４　　＋６﹒１４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９６﹒３５　　＋４﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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