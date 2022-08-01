《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）漲逾５％，報９６﹒７元

《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）升５﹒１１％，報９６﹒７元，較

ＡＤＲ收市高出０﹒８４％，最高價９６﹒９５元，最低價９３﹒５元；成交２３５﹒０１萬股

，成交金額２﹒２４億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７２１５﹒６８萬元。現

時最大淨被動買入券商為美銀，金額８８１﹒０７萬元，加權平均成交價９５﹒２１６元；現時

最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５１２﹒５９萬元，加權平均成交價９５﹒３５８

元。

現時，恒生指數報２００６１，跌９５點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６８７５，跌

９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３２６，跌４點或０﹒１％；主板成交５０６﹒９７億元

。

上證綜合指數報３２５０，跌３點或０﹒１％，成交２１８２﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２３６７，升１００點或０﹒８２％，成交１４３９﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ９６﹒７００ 變動 ＋５﹒１１％

最高價 ９６﹒９５０ 最低價 ９３﹒５００

成交股數 ２３５﹒０１萬股 成交金額 ２﹒２４億

１０天平均 ９９﹒４３０ 歷史波幅％ ４４﹒６１２

２０天平均 １０９﹒２９５ 加權平均價 ９５﹒４１３

５０天平均 １０７﹒３４５ ＲＳＩ１４ ３８﹒５７９

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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７２１５﹒６８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒７０ ＋５﹒１１

騰訊（００７００） ３０２﹒２０ －１﹒５０

快手（０１０２４） ７８﹒７５ －０﹒３２

小米（０１８１０） １２﹒３０ －０﹒３２

理想汽車（０２０１５） １３０﹒６０ ＋３﹒５７

美團（０３６９０） １７９﹒３０ ＋１﹒７０

京東集團（０９６１８） ２３６﹒８０ ＋１﹒２８

百度（０９８８８） １３４﹒００ ＋１﹒１３

阿里（０９９８８） ９１﹒２０ －２﹒０４

網易（０９９９９） １４３﹒８０ －０﹒６２

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（ｅｄ）

