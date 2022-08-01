《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）漲逾５％，報９６﹒７元

《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）升５﹒１１％，報９６﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出０﹒８４％，最高價９６﹒９５元，最低價９３﹒５元；成交２３５﹒０１萬股
，成交金額２﹒２４億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７２１５﹒６８萬元。現
時最大淨被動買入券商為美銀，金額８８１﹒０７萬元，加權平均成交價９５﹒２１６元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５１２﹒５９萬元，加權平均成交價９５﹒３５８
元。
現時，恒生指數報２００６１，跌９５點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６８７５，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３２６，跌４點或０﹒１％；主板成交５０６﹒９７億元
。
上證綜合指數報３２５０，跌３點或０﹒１％，成交２１８２﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２３６７，升１００點或０﹒８２％，成交１４３９﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ９６﹒７００ 變動 ＋５﹒１１％
最高價 ９６﹒９５０ 最低價 ９３﹒５００
成交股數 ２３５﹒０１萬股 成交金額 ２﹒２４億
１０天平均 ９９﹒４３０ 歷史波幅％ ４４﹒６１２
２０天平均 １０９﹒２９５ 加權平均價 ９５﹒４１３
５０天平均 １０７﹒３４５ ＲＳＩ１４ ３８﹒５７９
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７２１５﹒６８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒７０ ＋５﹒１１
騰訊（００７００） ３０２﹒２０ －１﹒５０
快手（０１０２４） ７８﹒７５ －０﹒３２
小米（０１８１０） １２﹒３０ －０﹒３２
理想汽車（０２０１５） １３０﹒６０ ＋３﹒５７
美團（０３６９０） １７９﹒３０ ＋１﹒７０
京東集團（０９６１８） ２３６﹒８０ ＋１﹒２８
百度（０９８８８） １３４﹒００ ＋１﹒１３
阿里（０９９８８） ９１﹒２０ －２﹒０４
網易（０９９９９） １４３﹒８０ －０﹒６２
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（ｅｄ）
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