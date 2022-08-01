《中概異動》蔚來升逾５％突破５０天線，報１５７﹒３元

《經濟通通訊社１日專訊》蔚來（０９８６６）升５﹒０８％，報１５７﹒３元，較ＡＤＲ

收市高出１﹒５６％，升穿５０天線（１５６﹒２９２元），最高價１５７﹒４元，最低價

１５０元；成交２９﹒３５萬股，成交金額４５２７﹒０３萬元；主動買沽比率６１：３９，資

金淨主動買入９０１﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２８２﹒９８萬

元，加權平均成交價１５４﹒６８１元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額

３１４﹒０３萬元，加權平均成交價１５４﹒３３７元。

現時，恒生指數報２０１００，跌５５點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８９２，升

６點或０﹒１％；恒生科技指數報４３４５，升１４點或０﹒３３％；主板成交５２９﹒４２億

元。

上證綜合指數報３２５２，跌不足１點，成交２２５２﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２３７３，升１０６點或０﹒８７％，成交１４８９﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 １５７﹒３００ 變動 ＋５﹒０８％

最高價 １５７﹒４００ 最低價 １５０﹒０００

成交股數 ２９﹒３５萬股 成交金額 ４５２７﹒０３萬

１０天平均 １５４﹒６８０ 歷史波幅％ ５０﹒５６１

２０天平均 １６０﹒７３５ 加權平均價 １５４﹒２２７

５０天平均 １５６﹒２９２ ＲＳＩ１４ ４８﹒９２７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９０１﹒９９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蔚來（０９８６６） １５７﹒３０ ＋５﹒０８

騰訊（００７００） ３０２﹒４０ －１﹒４３

快手（０１０２４） ７９﹒３０ ＋０﹒３８

小米（０１８１０） １２﹒３４ 無升跌

理想汽車（０２０１５） １３１﹒７０ ＋４﹒４４

美團（０３６９０） １８０﹒１０ ＋２﹒１６

京東集團（０９６１８） ２３７﹒４０ ＋１﹒５４

小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒８５ ＋６﹒３６

阿里（０９９８８） ９１﹒４５ －１﹒７７

網易（０９９９９） １４４﹒１０ －０﹒４１

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（ｅｄ）

