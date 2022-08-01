《中概異動》蔚來升逾５％突破５０天線，報１５７﹒３元

《經濟通通訊社１日專訊》蔚來（０９８６６）升５﹒０８％，報１５７﹒３元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒５６％，升穿５０天線（１５６﹒２９２元），最高價１５７﹒４元，最低價
１５０元；成交２９﹒３５萬股，成交金額４５２７﹒０３萬元；主動買沽比率６１：３９，資
金淨主動買入９０１﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２８２﹒９８萬
元，加權平均成交價１５４﹒６８１元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額
３１４﹒０３萬元，加權平均成交價１５４﹒３３７元。
現時，恒生指數報２０１００，跌５５點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８９２，升
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４３４５，升１４點或０﹒３３％；主板成交５２９﹒４２億
元。
上證綜合指數報３２５２，跌不足１點，成交２２５２﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２３７３，升１０６點或０﹒８７％，成交１４８９﹒９６億元人民幣。
基本資料
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現價 １５７﹒３００ 變動 ＋５﹒０８％
最高價 １５７﹒４００ 最低價 １５０﹒０００
成交股數 ２９﹒３５萬股 成交金額 ４５２７﹒０３萬
１０天平均 １５４﹒６８０ 歷史波幅％ ５０﹒５６１
２０天平均 １６０﹒７３５ 加權平均價 １５４﹒２２７
５０天平均 １５６﹒２９２ ＲＳＩ１４ ４８﹒９２７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９０１﹒９９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蔚來（０９８６６） １５７﹒３０ ＋５﹒０８
騰訊（００７００） ３０２﹒４０ －１﹒４３
快手（０１０２４） ７９﹒３０ ＋０﹒３８
小米（０１８１０） １２﹒３４ 無升跌
理想汽車（０２０１５） １３１﹒７０ ＋４﹒４４
美團（０３６９０） １８０﹒１０ ＋２﹒１６
京東集團（０９６１８） ２３７﹒４０ ＋１﹒５４
小鵬汽車（０９８６８） ９７﹒８５ ＋６﹒３６
阿里（０９９８８） ９１﹒４５ －１﹒７７
網易（０９９９９） １４４﹒１０ －０﹒４１
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（ｅｄ）
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