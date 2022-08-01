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09866 蔚來－ＳＷ
即時 按盤價 跌158.400 -3.700 (-2.283%)
大手異動

01/08/2022 11:03

《中概異動》蔚來升逾５％突破５０天線，報１５７﹒３元

　　《經濟通通訊社１日專訊》蔚來（０９８６６）升５﹒０８％，報１５７﹒３元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒５６％，升穿５０天線（１５６﹒２９２元），最高價１５７﹒４元，最低價
１５０元；成交２９﹒３５萬股，成交金額４５２７﹒０３萬元；主動買沽比率６１：３９，資
金淨主動買入９０１﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２８２﹒９８萬
元，加權平均成交價１５４﹒６８１元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額
３１４﹒０３萬元，加權平均成交價１５４﹒３３７元。
　　現時，恒生指數報２０１００，跌５５點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８９２，升
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４３４５，升１４點或０﹒３３％；主板成交５２９﹒４２億
元。
　　上證綜合指數報３２５２，跌不足１點，成交２２５２﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７３，升１０６點或０﹒８７％，成交１４８９﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１５７﹒３００　變動　　　　　　＋５﹒０８％
　　最高價　　　１５７﹒４００　最低價　　　　１５０﹒０００
　　成交股數　　２９﹒３５萬股　成交金額　　４５２７﹒０３萬
　　１０天平均　１５４﹒６８０　歷史波幅％　　　５０﹒５６１
　　２０天平均　１６０﹒７３５　加權平均價　　１５４﹒２２７
　　５０天平均　１５６﹒２９２　ＲＳＩ１４　　　４８﹒９２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９０１﹒９９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１５７﹒３０　＋５﹒０８
　　騰訊（００７００）　　　３０２﹒４０　－１﹒４３
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒３０　＋０﹒３８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３４　　　無升跌
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒７０　＋４﹒４４
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒１０　＋２﹒１６
　　京東集團（０９６１８）　２３７﹒４０　＋１﹒５４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９７﹒８５　＋６﹒３６
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒４５　－１﹒７７
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒１０　－０﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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