《經濟通通訊社１日專訊》農夫山泉（０９６３３）於１１：０６ａｍ錄得１手６９﹒６萬
股交叉盤，每股造４７﹒４７５元，較上日收市價高１﹒０１％，涉資３３０４﹒２６萬元。
農夫山泉現價升１﹒０６％，報４７﹒５元；成交２７７萬股，成交金額１﹒３１億元，主
動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入５５４７﹒６２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
01/08/2022 11:07
《大手成交》農夫山泉一手約７０萬股交叉盤，涉資３３０４萬元
《經濟通通訊社１日專訊》農夫山泉（０９６３３）於１１：０６ａｍ錄得１手６９﹒６萬
股交叉盤，每股造４７﹒４７５元，較上日收市價高１﹒０１％，涉資３３０４﹒２６萬元。
農夫山泉現價升１﹒０６％，報４７﹒５元；成交２７７萬股，成交金額１﹒３１億元，主
動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入５５４７﹒６２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰02/08/2022 11:08 《異動股》農夫山泉跌逾３％失守２０天線，報４５﹒４元
下一篇新聞︰28/07/2022 09:28 《異動股》百威亞太高開近２％，半年賺６﹒２５億美元升逾２４％
18/07/2022 09:29 《異動股》潤啤高開１％，拒評華潤系收購金沙酒業股權傳聞
13/07/2022 10:49 《異動股》農夫山泉升近３％突破１０天線，報４５﹒７元
11/07/2022 14:09 《異動股》農夫山泉跌逾３％失守１０天線，報４４﹒０５元
29/06/2022 14:07 《異動股》維他奶績後挫近６％，全年盈轉虧蝕１﹒６億元
29/06/2022 10:02 《異動股》農夫山泉（０９６３３）跌近３％，報４４﹒２５元
|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰