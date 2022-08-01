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09633 農夫山泉
即時 按盤價 跌45.900 -1.000 (-2.132%)
大手異動

01/08/2022 11:07

《大手成交》農夫山泉一手約７０萬股交叉盤，涉資３３０４萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》農夫山泉（０９６３３）於１１：０６ａｍ錄得１手６９﹒６萬
股交叉盤，每股造４７﹒４７５元，較上日收市價高１﹒０１％，涉資３３０４﹒２６萬元。
　　農夫山泉現價升１﹒０６％，報４７﹒５元；成交２７７萬股，成交金額１﹒３１億元，主
動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入５５４７﹒６２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
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