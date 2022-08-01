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02015 理想汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌133.700 -0.400 (-0.298%)
大手異動

01/08/2022 11:17

《中概異動》理想汽車升近５％突破５０天線，報１３１﹒８元

　　《經濟通通訊社１日專訊》理想汽車（０２０１５）升４﹒５２％，報１３１﹒８元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒２６％，升穿５０天線（１３０﹒６４８元），最高價１３２﹒５元，最低
價１２５﹒５元；成交２７７﹒０７萬股，成交金額３﹒６１億元；主動買沽比率５９：４１，
資金淨主動買入６４７２﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額
１０４４﹒３８萬元，加權平均成交價１３０﹒１８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額２４２５﹒１４萬元，加權平均成交價１３０﹒３６７元。
　　現時，恒生指數報２００９８，跌５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８９０，升
５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３４２，升１０點或０﹒２５％；主板成交５６６﹒８５
億元。
　　上證綜合指數報３２５３，升不足１點，成交２４０４﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８２，升１１５點或０﹒９４％，成交１５９９﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３１﹒８００　變動　　　　　＋４﹒５２％
　　最高價　　　　１３２﹒５００　最低價　　　１２５﹒５００
　　成交股數　　２７７﹒０７萬股　成交金額　　　　３﹒６１億
　　１０天平均　　１３６﹒４９０　歷史波幅％　　４６﹒３４２
　　２０天平均　　１４３﹒３１５　加權平均價　１３０﹒１７４
　　５０天平均　　１３０﹒６４８　ＲＳＩ１４　　４４﹒４２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入６４７２﹒６７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒８０　＋４﹒５２
　　騰訊（００７００）　　　３０３﹒２０　－１﹒１７
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒１５　＋０﹒１９
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３２　－０﹒１６
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒３０　＋２﹒２７
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒６０　＋１﹒２０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９８﹒２０　＋６﹒７４
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒６０　＋１﹒５８
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒３５　－１﹒８８
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒００　－０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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