《中概異動》理想汽車升近５％突破５０天線，報１３１﹒８元

《經濟通通訊社１日專訊》理想汽車（０２０１５）升４﹒５２％，報１３１﹒８元，較

ＡＤＲ收市高出２﹒２６％，升穿５０天線（１３０﹒６４８元），最高價１３２﹒５元，最低

價１２５﹒５元；成交２７７﹒０７萬股，成交金額３﹒６１億元；主動買沽比率５９：４１，

資金淨主動買入６４７２﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額

１０４４﹒３８萬元，加權平均成交價１３０﹒１８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈

市場服務，金額２４２５﹒１４萬元，加權平均成交價１３０﹒３６７元。

現時，恒生指數報２００９８，跌５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８９０，升

５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３４２，升１０點或０﹒２５％；主板成交５６６﹒８５

億元。

上證綜合指數報３２５３，升不足１點，成交２４０４﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２３８２，升１１５點或０﹒９４％，成交１５９９﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 １３１﹒８００ 變動 ＋４﹒５２％

最高價 １３２﹒５００ 最低價 １２５﹒５００

成交股數 ２７７﹒０７萬股 成交金額 ３﹒６１億

１０天平均 １３６﹒４９０ 歷史波幅％ ４６﹒３４２

２０天平均 １４３﹒３１５ 加權平均價 １３０﹒１７４

５０天平均 １３０﹒６４８ ＲＳＩ１４ ４４﹒４２６

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入６４７２﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １３１﹒８０ ＋４﹒５２

騰訊（００７００） ３０３﹒２０ －１﹒１７

快手（０１０２４） ７９﹒１５ ＋０﹒１９

小米（０１８１０） １２﹒３２ －０﹒１６

美團（０３６９０） １８０﹒３０ ＋２﹒２７

京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ ＋１﹒２０

小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒２０ ＋６﹒７４

百度（０９８８８） １３４﹒６０ ＋１﹒５８

阿里（０９９８８） ９１﹒３５ －１﹒８８

網易（０９９９９） １４４﹒００ －０﹒４８

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（ｅｄ）

