《中概異動》理想汽車升近５％突破５０天線，報１３１﹒８元

《經濟通通訊社１日專訊》理想汽車（０２０１５）升４﹒５２％，報１３１﹒８元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒２６％，升穿５０天線（１３０﹒６４８元），最高價１３２﹒５元，最低
價１２５﹒５元；成交２７７﹒０７萬股，成交金額３﹒６１億元；主動買沽比率５９：４１，
資金淨主動買入６４７２﹒６７萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額
１０４４﹒３８萬元，加權平均成交價１３０﹒１８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額２４２５﹒１４萬元，加權平均成交價１３０﹒３６７元。
現時，恒生指數報２００９８，跌５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８９０，升
５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３４２，升１０點或０﹒２５％；主板成交５６６﹒８５
億元。
上證綜合指數報３２５３，升不足１點，成交２４０４﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２３８２，升１１５點或０﹒９４％，成交１５９９﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 １３１﹒８００ 變動 ＋４﹒５２％
最高價 １３２﹒５００ 最低價 １２５﹒５００
成交股數 ２７７﹒０７萬股 成交金額 ３﹒６１億
１０天平均 １３６﹒４９０ 歷史波幅％ ４６﹒３４２
２０天平均 １４３﹒３１５ 加權平均價 １３０﹒１７４
５０天平均 １３０﹒６４８ ＲＳＩ１４ ４４﹒４２６
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入６４７２﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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理想汽車（０２０１５） １３１﹒８０ ＋４﹒５２
騰訊（００７００） ３０３﹒２０ －１﹒１７
快手（０１０２４） ７９﹒１５ ＋０﹒１９
小米（０１８１０） １２﹒３２ －０﹒１６
美團（０３６９０） １８０﹒３０ ＋２﹒２７
京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ ＋１﹒２０
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒２０ ＋６﹒７４
百度（０９８８８） １３４﹒６０ ＋１﹒５８
阿里（０９９８８） ９１﹒３５ －１﹒８８
網易（０９９９９） １４４﹒００ －０﹒４８
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（ｅｄ）
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