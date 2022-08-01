  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00669 創科實業
即時 按盤價 升87.350 +0.350 (+0.402%)
大手異動

01/08/2022 11:25

《大手成交》創科實業一手約３５萬股交叉盤，涉資３０２７萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》創科實業（００６６９）於１１：２４ａｍ錄得１手３４﹒８８
萬股交叉盤，每股造８６﹒７８３元，較上日收市價低０﹒３１％，涉資３０２６﹒５６萬元。
　　創科實業現價升０﹒４６％，報８７﹒４５元；成交３３０﹒２７萬股，成交金額２﹒８７
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１５７８﹒３３萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰02/08/2022 09:35  《異動股》樂享集團等２家公司上午９：３４異動

下一篇新聞︰01/08/2022 09:01  《大手成交》騰訊等５家公司上午９：００大手交易

其他大手異動
More

29/07/2022 09:32  《異動股》創科實業跌近５％失守５０天線，報８６﹒８元

29/07/2022 09:31  《異動股》中建富通等５家公司上午９：３０異動

28/07/2022 09:35  《異動股》天立國際控股等２家公司上午９：３４異動

28/07/2022 09:03  《大手成交》創科實業等３家公司上午９：０２市前大手交易

27/07/2022 09:06  《大手成交》龍湖等５家公司上午９：０５市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金