《經濟通通訊社１日專訊》創科實業（００６６９）於１１：２４ａｍ錄得１手３４﹒８８
萬股交叉盤，每股造８６﹒７８３元，較上日收市價低０﹒３１％，涉資３０２６﹒５６萬元。
創科實業現價升０﹒４６％，報８７﹒４５元；成交３３０﹒２７萬股，成交金額２﹒８７
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１５７８﹒３３萬元。（ｒｗ）
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01/08/2022 11:25
《大手成交》創科實業一手約３５萬股交叉盤，涉資３０２７萬元
《經濟通通訊社１日專訊》創科實業（００６６９）於１１：２４ａｍ錄得１手３４﹒８８
萬股交叉盤，每股造８６﹒７８３元，較上日收市價低０﹒３１％，涉資３０２６﹒５６萬元。
創科實業現價升０﹒４６％，報８７﹒４５元；成交３３０﹒２７萬股，成交金額２﹒８７
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１５７８﹒３３萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰02/08/2022 09:35 《異動股》樂享集團等２家公司上午９：３４異動
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28/07/2022 09:03 《大手成交》創科實業等３家公司上午９：０２市前大手交易
27/07/2022 09:06 《大手成交》龍湖等５家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:58
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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