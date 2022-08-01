《異動股》弘陽地產（０１９９６）微跌創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌０﹒６９％，報１﹒４３元，最低價

１﹒４１元，創上市新低，最高價１﹒４８元；成交２２﹒７萬股，成交金額３２﹒５１萬元；

主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，

金額６﹒０８萬元，加權平均成交價１﹒４２３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額

９﹒８８萬元，加權平均成交價１﹒４３２元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅

１１﹒１８％。

現時，恒生指數報２００９７，跌５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８８８，升

３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３４１，升９點或０﹒２３％；主板成交５９７﹒３４億

元。

上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１７％，成交２５３８﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４０８，升１４１點或１﹒１６％，成交１７０２﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４３０ 變動 －０﹒６９％

最高價 １﹒４８０ 最低價 １﹒４１０

成交股數 ２２﹒７萬股 成交金額 ３２﹒５１萬

１０天平均 １﹒５８６ 歷史波幅％ ７３﹒９８４

２０天平均 １﹒９３６ 加權平均價 １﹒４３２

５０天平均 ２﹒２６１ ＲＳＩ１４ １９﹒８９０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１０﹒３４萬元；暫連跌５

日，累計跌幅１１﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒４３ －０﹒６９

恒地（０００１２） ２７﹒２０ －０﹒３７

新地（０００１６） ９２﹒４０ －１﹒４４

中海外（００６８８） ２１﹒１０ －２﹒５４

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －６﹒１０

龍湖（００９６０） ２５﹒５０ －２﹒６７

潤地（０１１０９） ３２﹒４０ －１﹒０７

長實（０１１１３） ５５﹒２０ －０﹒４５

碧桂園（０２００７） ２﹒８６ －５﹒６１

萬科企業（０２２０２） １４﹒７４ －１﹒３４

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（ｅｄ）

