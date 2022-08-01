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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.380 -0.070 (-4.828%)
大手異動

01/08/2022 11:29

《異動股》弘陽地產（０１９９６）微跌創新低，報１﹒４３元

　　《經濟通通訊社１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌０﹒６９％，報１﹒４３元，最低價
１﹒４１元，創上市新低，最高價１﹒４８元；成交２２﹒７萬股，成交金額３２﹒５１萬元；
主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額６﹒０８萬元，加權平均成交價１﹒４２３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
９﹒８８萬元，加權平均成交價１﹒４３２元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
１１﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２００９７，跌５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８８８，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３４１，升９點或０﹒２３％；主板成交５９７﹒３４億
元。
　　上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１７％，成交２５３８﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０８，升１４１點或１﹒１６％，成交１７０２﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒４３０　變動　　　　－０﹒６９％
　　最高價　　　　１﹒４８０　最低價　　　　１﹒４１０
　　成交股數　　２２﹒７萬股　成交金額　　３２﹒５１萬
　　１０天平均　　１﹒５８６　歷史波幅％　７３﹒９８４
　　２０天平均　　１﹒９３６　加權平均價　　１﹒４３２
　　５０天平均　　２﹒２６１　ＲＳＩ１４　１９﹒８９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１０﹒３４萬元；暫連跌５
日，累計跌幅１１﹒１８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　　　１﹒４３　－０﹒６９
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒２０　－０﹒３７
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒４０　－１﹒４４
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒１０　－２﹒５４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒００　－６﹒１０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５０　－２﹒６７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒４０　－１﹒０７
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒２０　－０﹒４５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒８６　－５﹒６１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７４　－１﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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