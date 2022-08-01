《異動股》弘陽地產（０１９９６）微跌創新低，報１﹒４３元

《經濟通通訊社１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌０﹒６９％，報１﹒４３元，最低價
１﹒４１元，創上市新低，最高價１﹒４８元；成交２２﹒７萬股，成交金額３２﹒５１萬元；
主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額６﹒０８萬元，加權平均成交價１﹒４２３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
９﹒８８萬元，加權平均成交價１﹒４３２元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
１１﹒１８％。
現時，恒生指數報２００９７，跌５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８８８，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３４１，升９點或０﹒２３％；主板成交５９７﹒３４億
元。
上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１７％，成交２５３８﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４０８，升１４１點或１﹒１６％，成交１７０２﹒１２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４３０ 變動 －０﹒６９％
最高價 １﹒４８０ 最低價 １﹒４１０
成交股數 ２２﹒７萬股 成交金額 ３２﹒５１萬
１０天平均 １﹒５８６ 歷史波幅％ ７３﹒９８４
２０天平均 １﹒９３６ 加權平均價 １﹒４３２
５０天平均 ２﹒２６１ ＲＳＩ１４ １９﹒８９０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１０﹒３４萬元；暫連跌５
日，累計跌幅１１﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） １﹒４３ －０﹒６９
恒地（０００１２） ２７﹒２０ －０﹒３７
新地（０００１６） ９２﹒４０ －１﹒４４
中海外（００６８８） ２１﹒１０ －２﹒５４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －６﹒１０
龍湖（００９６０） ２５﹒５０ －２﹒６７
潤地（０１１０９） ３２﹒４０ －１﹒０７
長實（０１１１３） ５５﹒２０ －０﹒４５
碧桂園（０２００７） ２﹒８６ －５﹒６１
萬科企業（０２２０２） １４﹒７４ －１﹒３４
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（ｅｄ）
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