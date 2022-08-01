《異動股》舜宇光學科技漲逾５％突破２０天線，報１１１﹒７元

《經濟通通訊社１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒２８％，報１１１﹒７元，
升穿２０天線（１１０﹒１５５元），最高價１１１﹒９元，最低價１０２﹒５元，創１個月新
低；成交３５５﹒４８萬股，成交金額３﹒８２億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買
入４９０１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１２８５﹒１８萬元，加權平均成
交價１０９﹒４８１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１０６２﹒１９萬元，加權平均
成交價１０７﹒０４５元。
現時，恒生指數報２０１２８，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６９０１，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３５６，升２４點或０﹒５７％；主板成交
６０３﹒２８億元。
上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 １１１﹒７００ 變動 ＋５﹒２８％
最高價 １１１﹒９００ 最低價 １０２﹒５００
成交股數 ３５５﹒４８萬股 成交金額 ３﹒８２億
１０天平均 １０８﹒７５０ 歷史波幅％ ４７﹒２１４
２０天平均 １１０﹒１５５ 加權平均價 １０７﹒４８９
５０天平均 １１４﹒９７０ ＲＳＩ１４ ４９﹒９７８
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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
４９０１﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １１１﹒７０ ＋５﹒２８
賽晶科技（００５８０） ２﹒３５ ＋１﹒７３
高偉電子（０１４１５） １４﹒１６ ＋２﹒７６
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒４８ －０﹒４４
檳傑科達（０１６６５） ０﹒８２ －２﹒３８
匯聚科技（０１７２９） １﹒７１ －１﹒７２
天寶集團（０１９７９） １﹒１４ 無升跌
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８０ －２﹒５０
威勝控股（０３３９３） ２﹒７５ －１﹒７９
洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１ －１﹒５９
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（ｅｄ）
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