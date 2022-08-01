《異動股》舜宇光學科技漲逾５％突破２０天線，報１１１﹒７元

《經濟通通訊社１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒２８％，報１１１﹒７元，

升穿２０天線（１１０﹒１５５元），最高價１１１﹒９元，最低價１０２﹒５元，創１個月新

低；成交３５５﹒４８萬股，成交金額３﹒８２億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買

入４９０１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１２８５﹒１８萬元，加權平均成

交價１０９﹒４８１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１０６２﹒１９萬元，加權平均

成交價１０７﹒０４５元。

現時，恒生指數報２０１２８，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６９０１，升

１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３５６，升２４點或０﹒５７％；主板成交

６０３﹒２８億元。

上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 １１１﹒７００ 變動 ＋５﹒２８％

最高價 １１１﹒９００ 最低價 １０２﹒５００

成交股數 ３５５﹒４８萬股 成交金額 ３﹒８２億

１０天平均 １０８﹒７５０ 歷史波幅％ ４７﹒２１４

２０天平均 １１０﹒１５５ 加權平均價 １０７﹒４８９

５０天平均 １１４﹒９７０ ＲＳＩ１４ ４９﹒９７８

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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入

４９０１﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１１﹒７０ ＋５﹒２８

賽晶科技（００５８０） ２﹒３５ ＋１﹒７３

高偉電子（０１４１５） １４﹒１６ ＋２﹒７６

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒４８ －０﹒４４

檳傑科達（０１６６５） ０﹒８２ －２﹒３８

匯聚科技（０１７２９） １﹒７１ －１﹒７２

天寶集團（０１９７９） １﹒１４ 無升跌

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８０ －２﹒５０

威勝控股（０３３９３） ２﹒７５ －１﹒７９

洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１ －１﹒５９

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（ｅｄ）

