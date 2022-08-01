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02338 濰柴動力
即時 按盤價 跌10.820 -0.340 (-3.047%)
大手異動

01/08/2022 11:33

《大手成交》濰柴動力一手約５０４萬股交叉盤，涉資５５４１萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》濰柴動力（０２３３８）於１１：３２ａｍ錄得１手５０３﹒７
萬股交叉盤，每股造１１元，較上日收市價低２﹒１４％，涉資５５４０﹒７萬元。
　　濰柴動力現價跌１﹒７８％，報１１﹒０４元；成交９４３﹒２萬股，成交金額１﹒０４億
元，主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入９０３﹒０６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:59
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