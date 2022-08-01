《經濟通通訊社１日專訊》濰柴動力（０２３３８）於１１：３２ａｍ錄得１手５０３﹒７
萬股交叉盤，每股造１１元，較上日收市價低２﹒１４％，涉資５５４０﹒７萬元。
濰柴動力現價跌１﹒７８％，報１１﹒０４元；成交９４３﹒２萬股，成交金額１﹒０４億
元，主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入９０３﹒０６萬元。（ｒｗ）
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01/08/2022 11:33
《大手成交》濰柴動力一手約５０４萬股交叉盤，涉資５５４１萬元
《經濟通通訊社１日專訊》濰柴動力（０２３３８）於１１：３２ａｍ錄得１手５０３﹒７
萬股交叉盤，每股造１１元，較上日收市價低２﹒１４％，涉資５５４０﹒７萬元。
濰柴動力現價跌１﹒７８％，報１１﹒０４元；成交９４３﹒２萬股，成交金額１﹒０４億
元，主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入９０３﹒０６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:59
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