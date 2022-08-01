  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00558 力勁科技
即時 按盤價 不變12.100 0.000 (0.000%)
大手異動

01/08/2022 11:33

《異動股》力勁科技挫逾２０％失守１００天線，報１０﹒８８元

　　《經濟通通訊社１日專訊》力勁科技（００５５８）跌２０﹒４７％，報１０﹒８８元，跌
穿１００天線（１２﹒０２１元），最低價１０﹒８８元，創１個月新低，最高價１３﹒５元；
成交２１３６﹒６３萬股，成交金額２﹒４８億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２１４３﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額５１７﹒６７萬元，加權
平均成交價１１﹒６２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１０３４﹒９７萬元
，加權平均成交價１１﹒５８４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２２﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０１３１，跌２５點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６９０３，升
１７點或０﹒２６％；恒生科技指數報４３５５，升２３點或０﹒５５％；主板成交
６０６﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１０﹒８８０　變動　　　　－２０﹒４７％
　　最高價　　　　　　１３﹒５００　最低價　　　　１０﹒８８０
　　成交股數　　２１３６﹒６３萬股　成交金額　　　　２﹒４８億
　　１０天平均　　　　１３﹒６９０　歷史波幅％　　６５﹒２３６
　　２０天平均　　　　１３﹒４９４　加權平均價　　１１﹒６２９
　　５０天平均　　　　１３﹒９４４　ＲＳＩ１４　　３２﹒６７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２１４３﹒２６萬元；暫連跌２日，累計跌幅２２﹒２９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力勁科技（００５５８）　　１０﹒８８　－２０﹒４７
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒２０　＋１０﹒９７
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒０５　　－２﹒８４
　　中升控股（００８８１）　　４５﹒０５　　＋０﹒４５
　　比亞迪（０１２１１）　　２９７﹒４０　　＋４﹒１３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒８０　　＋２﹒６１
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒４０　　＋５﹒００
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒５５　　＋２﹒７２
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒４６　　＋８﹒７２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９８﹒３５　　＋６﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰01/08/2022 09:46  《異動股》力勁科技（００５５８）跌近１１％，報１２﹒２４元

其他大手異動
More

15/07/2022 09:32  《異動股》贛鋒鋰業高開近２％，料中期盈利升最多５﹒４倍

12/07/2022 09:31  《異動股》贛鋒鋰業高開逾１％，最高９﹒６億美元購碳酸鋰項目

05/07/2022 13:40  《異動股》力勁（００５５８）跌逾１０％，報１３﹒３元

04/07/2022 09:55  《異動股》力勁等２家公司上午９：５４異動

29/06/2022 14:52  《異動股》力勁等３家公司下午２：５１異動

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金