《異動股》力勁科技挫逾２０％失守１００天線，報１０﹒８８元

《經濟通通訊社１日專訊》力勁科技（００５５８）跌２０﹒４７％，報１０﹒８８元，跌

穿１００天線（１２﹒０２１元），最低價１０﹒８８元，創１個月新低，最高價１３﹒５元；

成交２１３６﹒６３萬股，成交金額２﹒４８億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出

２１４３﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額５１７﹒６７萬元，加權

平均成交價１１﹒６２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１０３４﹒９７萬元

，加權平均成交價１１﹒５８４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２２﹒２９％。

現時，恒生指數報２０１３１，跌２５點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６９０３，升

１７點或０﹒２６％；恒生科技指數報４３５５，升２３點或０﹒５５％；主板成交

６０６﹒４７億元。

上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １０﹒８８０ 變動 －２０﹒４７％

最高價 １３﹒５００ 最低價 １０﹒８８０

成交股數 ２１３６﹒６３萬股 成交金額 ２﹒４８億

１０天平均 １３﹒６９０ 歷史波幅％ ６５﹒２３６

２０天平均 １３﹒４９４ 加權平均價 １１﹒６２９

５０天平均 １３﹒９４４ ＲＳＩ１４ ３２﹒６７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出

２１４３﹒２６萬元；暫連跌２日，累計跌幅２２﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

力勁科技（００５５８） １０﹒８８ －２０﹒４７

吉利汽車（００１７５） １７﹒２０ ＋１０﹒９７

億和控股（００８３８） ２﹒０５ －２﹒８４

中升控股（００８８１） ４５﹒０５ ＋０﹒４５

比亞迪（０１２１１） ２９７﹒４０ ＋４﹒１３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒８０ ＋２﹒６１

理想汽車（０２０１５） １３２﹒４０ ＋５﹒００

廣汽集團（０２２３８） ７﹒５５ ＋２﹒７２

長汽（０２３３３） １３﹒４６ ＋８﹒７２

小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒３５ ＋６﹒９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

