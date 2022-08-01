《異動股》力勁科技挫逾２０％失守１００天線，報１０﹒８８元

《經濟通通訊社１日專訊》力勁科技（００５５８）跌２０﹒４７％，報１０﹒８８元，跌
穿１００天線（１２﹒０２１元），最低價１０﹒８８元，創１個月新低，最高價１３﹒５元；
成交２１３６﹒６３萬股，成交金額２﹒４８億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２１４３﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額５１７﹒６７萬元，加權
平均成交價１１﹒６２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１０３４﹒９７萬元
，加權平均成交價１１﹒５８４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２２﹒２９％。
現時，恒生指數報２０１３１，跌２５點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６９０３，升
１７點或０﹒２６％；恒生科技指數報４３５５，升２３點或０﹒５５％；主板成交
６０６﹒４７億元。
上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒８８０ 變動 －２０﹒４７％
最高價 １３﹒５００ 最低價 １０﹒８８０
成交股數 ２１３６﹒６３萬股 成交金額 ２﹒４８億
１０天平均 １３﹒６９０ 歷史波幅％ ６５﹒２３６
２０天平均 １３﹒４９４ 加權平均價 １１﹒６２９
５０天平均 １３﹒９４４ ＲＳＩ１４ ３２﹒６７９
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
２１４３﹒２６萬元；暫連跌２日，累計跌幅２２﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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力勁科技（００５５８） １０﹒８８ －２０﹒４７
吉利汽車（００１７５） １７﹒２０ ＋１０﹒９７
億和控股（００８３８） ２﹒０５ －２﹒８４
中升控股（００８８１） ４５﹒０５ ＋０﹒４５
比亞迪（０１２１１） ２９７﹒４０ ＋４﹒１３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒８０ ＋２﹒６１
理想汽車（０２０１５） １３２﹒４０ ＋５﹒００
廣汽集團（０２２３８） ７﹒５５ ＋２﹒７２
長汽（０２３３３） １３﹒４６ ＋８﹒７２
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒３５ ＋６﹒９０
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（ｅｄ）
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