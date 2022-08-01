《中概異動》阿里低開５％，美國未能調查審計底稿惹退市危機

《經濟通通訊社１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌５﹒３７％，報８８﹒１元，該

股成交約６１９萬股，涉資５﹒５５億元；騰訊（００７００）跌１﹒５６％，報３０２元；美

團（０３６９０）升０﹒５７％，報１７７﹒３元；小米（０１８１０）跌０﹒３２％，報

１２﹒３元。

阿里巴巴於上周五（２９日）被美國證交會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的

發行人」。

美國證交會的「認定」意味著，證交會認為美國上市公司會計監督委員會（「ＰＣＡＯＢ」

）無法完全檢查或調查阿里在截至２０２２年３月３１日止財年使用的註冊會計師事務所的審計

底稿。

根據上述「認定」，今年成為阿里的第一個「未檢查」年度。根據《外國公司問責法案》，

如果ＰＣＡＯＢ連續三個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事

務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所（包括紐

交所）或在美國「場外交易」市場進行交易。

阿里的美國存託股在紐約證交所交易。阿里近期宣布其擬透過向香港聯交所尋求主要上市而

成為一家雙重主要上市發行人。阿里將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同

時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。

現時，恒生指數報２００２６，跌１２９點或跌０﹒６４％，主板成交２９﹒７１億元。國

企指數報６８５０，跌３５點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３０３，跌２７點或跌

０﹒６４％。

即月期指新報２００２８，跌６６點，高水１點。即月國指期貨報６８５４，跌２６點，高

水４點。即月科指期貨新報４２８７，跌３３點，低水１６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８８﹒１元 跌５﹒３７％

騰訊（００７００） ３０２元 跌１﹒５６％

美團（０３６９０） １７７﹒３元 升０﹒５７％

小米（０１８１０） １２﹒３元 跌０﹒３２％

京東集團（０９６１８） ２３０元 跌１﹒６３％

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（ｅｒ）

