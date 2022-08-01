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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌87.300 -2.300 (-2.567%)
大手異動

01/08/2022 09:22

《中概異動》阿里低開５％，美國未能調查審計底稿惹退市危機

　　《經濟通通訊社１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌５﹒３７％，報８８﹒１元，該
股成交約６１９萬股，涉資５﹒５５億元；騰訊（００７００）跌１﹒５６％，報３０２元；美
團（０３６９０）升０﹒５７％，報１７７﹒３元；小米（０１８１０）跌０﹒３２％，報
１２﹒３元。
　　阿里巴巴於上周五（２９日）被美國證交會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的
發行人」。
　　美國證交會的「認定」意味著，證交會認為美國上市公司會計監督委員會（「ＰＣＡＯＢ」
）無法完全檢查或調查阿里在截至２０２２年３月３１日止財年使用的註冊會計師事務所的審計
底稿。
　　根據上述「認定」，今年成為阿里的第一個「未檢查」年度。根據《外國公司問責法案》，
如果ＰＣＡＯＢ連續三個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事
務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所（包括紐
交所）或在美國「場外交易」市場進行交易。
　　阿里的美國存託股在紐約證交所交易。阿里近期宣布其擬透過向香港聯交所尋求主要上市而
成為一家雙重主要上市發行人。阿里將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同
時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。
　　現時，恒生指數報２００２６，跌１２９點或跌０﹒６４％，主板成交２９﹒７１億元。國
企指數報６８５０，跌３５點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３０３，跌２７點或跌
０﹒６４％。
　　即月期指新報２００２８，跌６６點，高水１點。即月國指期貨報６８５４，跌２６點，高
水４點。即月科指期貨新報４２８７，跌３３點，低水１６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒１元　跌５﹒３７％
　　騰訊（００７００）　　　　　３０２元　跌１﹒５６％
　　美團（０３６９０）　　　１７７﹒３元　升０﹒５７％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３元　跌０﹒３２％
　　京東集團（０９６１８）　　　２３０元　跌１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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