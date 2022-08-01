《異動股》渣打低開逾２％，上半年盈利升９％，中期息４美仙

《經濟通通訊社１日專訊》渣打（０２８８８）現價跌２﹒０５％，報５４﹒９元，該股成

交約９６５０股，涉資５３萬元；匯控（００００５）跌０﹒３％，報４９﹒２５元；恒生

（０００１１）無升跌，報１２６﹒５元；東亞（０００２３）升０﹒２％，報１０元。

渣打公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利２０﹒８９億美元，按年升９﹒１４％；

每股基本盈利６３﹒４美仙，較去年同期增加８﹒７５％；派中期息４美仙，較去年同期增加

３３﹒３３％。

期內收入８２﹒２５億美元，升７﹒８３％；除稅前溢利２７﹒７２億美元，升８﹒３２％

；經調整淨息差擴闊１０基點至１﹒３２；信貸減值負２﹒６３億美元，而上年同期信貸減值

５１００萬美元。

現時，恒生指數報２００２６，跌１２９點或跌０﹒６４％，主板成交２９﹒７１億元。國

企指數報６８５０，跌３５點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３０３，跌２７點或跌

０﹒６４％。

即月期指新報２００１０，跌８４點，低水１７點。即月國指期貨報６８５２，跌２８點，

高水２點。即月科指期貨新報４２９０，跌３０點，低水１３點。

上證綜合指數報３２４６，跌６點或跌０﹒２０％，成交２９﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２２４３，跌２３點或跌０﹒１９％，成交１７﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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渣打（０２８８８） ５４﹒９元 跌２﹒０５％

匯控（００００５） ４９﹒２５元 跌０﹒３％

恒生（０００１１） １２６﹒５元 無升跌

東亞（０００２３） １０元 升０﹒２％

中銀（０２３８８） ２８﹒５５元 升０﹒７１％

大新銀行集團（０２３５６） ６元 升０﹒３３％

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（ｅｒ）

