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02888 渣打集團
即時 按盤價 跌53.700 -1.300 (-2.364%)
大手異動

01/08/2022 09:26

《異動股》渣打低開逾２％，上半年盈利升９％，中期息４美仙

　　《經濟通通訊社１日專訊》渣打（０２８８８）現價跌２﹒０５％，報５４﹒９元，該股成
交約９６５０股，涉資５３萬元；匯控（００００５）跌０﹒３％，報４９﹒２５元；恒生
（０００１１）無升跌，報１２６﹒５元；東亞（０００２３）升０﹒２％，報１０元。
　　渣打公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利２０﹒８９億美元，按年升９﹒１４％；
每股基本盈利６３﹒４美仙，較去年同期增加８﹒７５％；派中期息４美仙，較去年同期增加
３３﹒３３％。
　　期內收入８２﹒２５億美元，升７﹒８３％；除稅前溢利２７﹒７２億美元，升８﹒３２％
；經調整淨息差擴闊１０基點至１﹒３２；信貸減值負２﹒６３億美元，而上年同期信貸減值
５１００萬美元。
　　現時，恒生指數報２００２６，跌１２９點或跌０﹒６４％，主板成交２９﹒７１億元。國
企指數報６８５０，跌３５點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３０３，跌２７點或跌
０﹒６４％。
　　即月期指新報２００１０，跌８４點，低水１７點。即月國指期貨報６８５２，跌２８點，
高水２點。即月科指期貨新報４２９０，跌３０點，低水１３點。
　　上證綜合指數報３２４６，跌６點或跌０﹒２０％，成交２９﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４３，跌２３點或跌０﹒１９％，成交１７﹒９０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５４﹒９元　跌２﹒０５％
　　匯控（００００５）　　　　　４９﹒２５元　　跌０﹒３％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２６﹒５元　　　　無升跌
　　東亞（０００２３）　　　　　　　　１０元　　升０﹒２％
　　中銀（０２３８８）　　　　　２８﹒５５元　升０﹒７１％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　　　６元　升０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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