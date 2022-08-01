《異動股》華潤萬象高開５％，料中期純利升最多３０％

《經濟通通訊社１日專訊》華潤萬象生活（０１２０９）現價升５﹒１１％，報３５元，該

股成交約３５萬股，涉資１２２２萬元；潤地（０１１０９）升１﹒２２％，報３３﹒１５元；

中海外（００６８８）升０﹒４６％，報２１﹒７５元；旭輝控股集團（００８８４）跌

０﹒９４％，報２﹒１１元。

華潤萬象生活公布，預期截至６月３０日止中期純利較去年同期增加介乎約２５％至３０％

。

該集團指，溢利增加主因收併購公司財務併表及市場化外拓，物業管理在管建築面積大幅增

加帶來顯著的業績增長，來自潤地及第三方業主的合約商業項目數量上升，令商業運營管理服務

收入增加。

該集團預期將根據上市規則適時公布業績。



＊潤地料今年租金減免最高２５億人幣＊



另外，潤地公布向經歷經營困難的租戶提供租金減免計劃，在今年內為期不超過６個月，初

步估計租金減免總額介乎約２２億至２５億人民幣，佔去年度收益約１％。該集團指，在６月已

落實部分租金減免安排，投資物業已確認減免租金金額約１７﹒５億人民幣。

該集團又指，６月銷售金額約３９６﹒９億人民幣，總銷售建築面積約１７１﹒５９萬平方

米，分別按年增加２﹒５％及減少２９％，權益銷售金額及銷售建築面積分別約２９６﹒３億及

１２５﹒５６萬平方米，分別按年增加２１﹒９％及減少１９﹒８％。

該集團指，今年上半年累計銷售金額約１２１０﹒４億人民幣，總銷售建築面積約

５８７﹒１７萬平方米，按年減少２６﹒６％及３９％。至於上半年累計投資物業租金收入約

８０﹒９億 ，按年降低５﹒９％。

現時，恒生指數報２００２６，跌１２９點或跌０﹒６４％，主板成交２９﹒７１億元。國

企指數報６８５０，跌３５點或跌０﹒５１％。恒生科技指數報４３０３，跌２７點或跌

０﹒６４％。

即月期指新報２０００９，跌８５點，低水１８點。即月國指期貨報６８５５，跌２５點，

高水５點。即月科指期貨新報４２９１，跌２９點，低水１２點。

上證綜合指數報３２４６，跌６點或跌０﹒２０％，成交２９﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２２４３，跌２３點或跌０﹒１９％，成交１７﹒９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華潤萬象生活（０１２０９） ３５元 升５﹒１１％

潤地（０１１０９） ３３﹒１５元 升１﹒２２％

中海外（００６８８） ２１﹒７５元 升０﹒４６％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１元 跌０﹒９４％

龍湖（００９６０） ２６﹒５５元 升１﹒３４％

碧桂園（０２００７） ３﹒０１元 跌０﹒６６％

碧桂園服務（０６０９８） １６﹒８２元 跌３﹒７８％

萬科企業（０２２０２） １５﹒０６元 升０﹒８％

雅居樂（０３３８３） ２﹒５７元 無升跌

綠城（０３９００） １５﹒５元 無升跌

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（ｅｒ）

