《異動股》海倫司跌４％，料中期虧損擴至最多３億人幣

《經濟通通訊社１日專訊》海倫司（０９８６９）現價跌４﹒０３％，報１４﹒３元，該股

成交約３萬股，涉資５０萬元，盤中高見１４﹒７６元，最低見１４﹒３元；百勝中國

（０９９８７）升１﹒４７％，報３７２﹒２元；海底撈（０６８６２）跌０﹒７７％，報

１５﹒５４元；九毛九（０９９２２）跌１﹒６４％，報１６﹒８元。

海倫司公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎２﹒９億至３﹒１億人民幣，比去年同期

虧損２５００萬人民幣有所擴大。

該集團指，經調整虧損介乎約９０００萬至１﹒１億人民幣，去年同期純利約８１００萬人

民幣，而收入約８﹒７億至８﹒９億人民幣，升０﹒２％至２﹒５％。

該集團指，預期淨虧損主因１月１６日授予若干受限制股份單位而產生以權益結算股份支付

約９９００萬人民幣；在新冠疫情持續影響下，對１００餘家酒館門店進行調整而產生一次性損

失，包括關停產生的處置資產損失、預計關停產生的減值損失等合計約９０００萬至１﹒１億人

民幣，以及國內多地新冠疫情反覆對其酒館經營狀況帶來衝擊。

該集團預期於本月公布業績。

現時，恒生指數報１９９７４，跌１８１點或跌０﹒９０％，主板成交５５﹒９６億元。國

企指數報６８２６，跌５９點或跌０﹒８６％。恒生科技指數報４２６４，跌６７點或跌

１﹒５５％。

即月期指新報１９９５９，跌１３５點，低水１６點。即月國指期貨報６８３１，跌４９點

，高水５點。即月科指期貨新報４２６３，跌５７點，低水１點。

上證綜合指數報３２２９，跌２３點或跌０﹒７２％，成交１６６﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２１８２，跌８４點或跌０﹒６９％，成交８９﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海倫司（０９８６９） １４﹒３元 跌４﹒０３％

百勝中國（０９９８７） ３７２﹒２元 升１﹒４７％

海底撈（０６８６２） １５﹒５４元 跌０﹒７７％

九毛九（０９９２２） １６﹒８元 跌１﹒６４％

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒３５元 無升跌

快餐帝國（０１８４３） ０﹒４元 無升跌

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒３元 跌４﹒１６％

聚利寶控股（０８５２７） １﹒４２元 無升跌

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（ｅｒ）

