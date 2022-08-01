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09869 海倫司
即時 按盤價 跌14.320 -0.320 (-2.186%)
大手異動

01/08/2022 09:33

《異動股》海倫司跌４％，料中期虧損擴至最多３億人幣

　　《經濟通通訊社１日專訊》海倫司（０９８６９）現價跌４﹒０３％，報１４﹒３元，該股
成交約３萬股，涉資５０萬元，盤中高見１４﹒７６元，最低見１４﹒３元；百勝中國
（０９９８７）升１﹒４７％，報３７２﹒２元；海底撈（０６８６２）跌０﹒７７％，報
１５﹒５４元；九毛九（０９９２２）跌１﹒６４％，報１６﹒８元。
　　海倫司公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎２﹒９億至３﹒１億人民幣，比去年同期
虧損２５００萬人民幣有所擴大。
　　該集團指，經調整虧損介乎約９０００萬至１﹒１億人民幣，去年同期純利約８１００萬人
民幣，而收入約８﹒７億至８﹒９億人民幣，升０﹒２％至２﹒５％。
　　該集團指，預期淨虧損主因１月１６日授予若干受限制股份單位而產生以權益結算股份支付
約９９００萬人民幣；在新冠疫情持續影響下，對１００餘家酒館門店進行調整而產生一次性損
失，包括關停產生的處置資產損失、預計關停產生的減值損失等合計約９０００萬至１﹒１億人
民幣，以及國內多地新冠疫情反覆對其酒館經營狀況帶來衝擊。
　　該集團預期於本月公布業績。
　　現時，恒生指數報１９９７４，跌１８１點或跌０﹒９０％，主板成交５５﹒９６億元。國
企指數報６８２６，跌５９點或跌０﹒８６％。恒生科技指數報４２６４，跌６７點或跌
１﹒５５％。
　　即月期指新報１９９５９，跌１３５點，低水１６點。即月國指期貨報６８３１，跌４９點
，高水５點。即月科指期貨新報４２６３，跌５７點，低水１點。
　　上證綜合指數報３２２９，跌２３點或跌０﹒７２％，成交１６６﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８２，跌８４點或跌０﹒６９％，成交８９﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海倫司（０９８６９）　　　　１４﹒３元　跌４﹒０３％
　　百勝中國（０９９８７）　　３７２﹒２元　升１﹒４７％
　　海底撈（０６８６２）　　　１５﹒５４元　跌０﹒７７％
　　九毛九（０９９２２）　　　　１６﹒８元　跌１﹒６４％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　３﹒３５元　　　　無升跌
　　快餐帝國（０１８４３）　　　　０﹒４元　　　　無升跌
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　　５﹒３元　跌４﹒１６％
　　聚利寶控股（０８５２７）　　１﹒４２元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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