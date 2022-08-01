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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌17.080 -0.420 (-2.400%)
大手異動

01/08/2022 10:29

《異動股》中央延續免徵汽車購置稅，車股反彈，吉利漲８％

　　《經濟通通訊社１日專訊》受惠於中央延續免徵新能源車購置稅的消息，汽車股反彈。吉利
汽車（００１７５）現價升８﹒３９％，報１６﹒８元，該股成交約４４５９萬股，涉資
７﹒２４億元，盤中高見１６﹒８４元，最低見１５﹒３元；比亞迪（０１２１１）升
２﹒０３％，報２９１﹒４元；廣汽集團（０２２３８）升０﹒９５％，報７﹒４２元；長汽
（０２３３３）升５﹒６５％，報１３﹒０８元。
　　國務院總理李克強７月２９日主持召開的國務院常務會議，部署進一步擴需求舉措，推動消
費繼續成為經濟主拉動力。除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制。
打通二手車流通堵點。延續免徵新能源汽車購置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵地方
對綠色智能家電等予以適度補貼。積極發展數字消費。
　　現時，恒生指數報１９９６２，跌１９３點或跌０﹒９６％，主板成交４０８﹒８５億元。
國企指數報６８２９，跌５６點或跌０﹒８２％。恒生科技指數報４２８７，跌４４點或跌
１﹒０２％。
　　即月期指新報１９９３１，跌１６３點，低水３２點。即月國指期貨報６８３５，跌４５點
，高水６點。即月科指期貨新報４２９２，跌２８點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２４１，跌１１點或跌０﹒３７％，成交１７６４﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０５，升３８點或升０﹒３１％，成交１１２８﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒８元　升８﹒３９％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９１﹒４元　升２﹒０３％
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒４２元　升０﹒９５％
　　長汽（０２３３３）　　　１３﹒０８元　升５﹒６５％
　　蔚來（０９８６６）　　　１５４﹒７元　升３﹒３４％
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒１元　升３﹒１７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒３元　升３﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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