《異動股》中央延續免徵汽車購置稅，車股反彈，吉利漲８％

《經濟通通訊社１日專訊》受惠於中央延續免徵新能源車購置稅的消息，汽車股反彈。吉利

汽車（００１７５）現價升８﹒３９％，報１６﹒８元，該股成交約４４５９萬股，涉資

７﹒２４億元，盤中高見１６﹒８４元，最低見１５﹒３元；比亞迪（０１２１１）升

２﹒０３％，報２９１﹒４元；廣汽集團（０２２３８）升０﹒９５％，報７﹒４２元；長汽

（０２３３３）升５﹒６５％，報１３﹒０８元。

國務院總理李克強７月２９日主持召開的國務院常務會議，部署進一步擴需求舉措，推動消

費繼續成為經濟主拉動力。除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制。

打通二手車流通堵點。延續免徵新能源汽車購置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵地方

對綠色智能家電等予以適度補貼。積極發展數字消費。

現時，恒生指數報１９９６２，跌１９３點或跌０﹒９６％，主板成交４０８﹒８５億元。

國企指數報６８２９，跌５６點或跌０﹒８２％。恒生科技指數報４２８７，跌４４點或跌

１﹒０２％。

即月期指新報１９９３１，跌１６３點，低水３２點。即月國指期貨報６８３５，跌４５點

，高水６點。即月科指期貨新報４２９２，跌２８點，高水５點。

上證綜合指數報３２４１，跌１１點或跌０﹒３７％，成交１７６４﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２３０５，升３８點或升０﹒３１％，成交１１２８﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １６﹒８元 升８﹒３９％

比亞迪（０１２１１） ２９１﹒４元 升２﹒０３％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４２元 升０﹒９５％

長汽（０２３３３） １３﹒０８元 升５﹒６５％

蔚來（０９８６６） １５４﹒７元 升３﹒３４％

理想汽車（０２０１５） １３０﹒１元 升３﹒１７％

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒３元 升３﹒５９％

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（ｅｒ）

