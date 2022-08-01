《異動股》匯控（００００５）績後揚２％，擬於明年恢復派季息

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）今天午市前公布業績，現價升２﹒１３％，

報５０﹒４５元，該股成交約９７３萬股，涉資４﹒８４億元，盤中高見５１元，最低見

４８﹒７元；恒生（０００１１）升１﹒１９％，報１２８元；東亞（０００２３）跌０﹒６％

，報９﹒９２元；中銀（０２３８８）跌０﹒３５％，報２８﹒２５元。

匯控行政總裁祈耀年於業績報告表示，上半年的業績反映集團策略的持續效應，不但收入增

長動力加強，成本亦受到嚴格控制。集團在擴展和改革滙豐業務方面取得的進展，意味集團在踏

入當前利率周期之際享有強大優勢，有信心有形股本回報率自２０２３年起少可以達到１２％，

創出十年來最佳成績。

因此，集團就２０２３和２０２４年提供更具體的的派息比率指引，派息率將約為５０％，

明白並體會股息對所有股東的重要性，因此希望盡快將股息恢復至新冠疫情前水平。集團亦擬於

２０２３年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，首三季的股息會低於２０１９年底

前每股０﹒１美元之過往季度股息水平。



＊中期列帳基準收入跌１％＊



匯控公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅前盈利９１﹒７６億美元，按年跌

１５﹒３％，每股基本盈利０﹒４２元，中期派息每股９美仙，較去年同期的７美仙，增加

２８﹒６％。

期內，經調整除稅前利潤１０６﹒７３億美元，按年跌７﹒４％。平均普通股股東權益回

報為９﹒７％。

現時，恒生指數報２０１６０，升４點或升０﹒０２％，主板成交６６２﹒４９億元。國企

指數報６８９０，升５點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４３４７，升１５點或升０﹒３７％

。

即月期指新報２０１４８，升５４點，低水１３點。即月國指期貨報６９０６，升２６點，

高水１５點。即月科指期貨新報４３５５，升３５點，高水８點。

上證綜合指數報３２５９，升５點或升０﹒１８％，成交２６０５﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１２４０５，升１３８點或升１﹒１３％，成交１７４５﹒１９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５０﹒４５元 升２﹒１３％

恒生（０００１１） １２８元 升１﹒１９％

東亞（０００２３） ９﹒９２元 跌０﹒６％

中銀（０２３８８） ２８﹒２５元 跌０﹒３５％

渣打（０２８８８） ５４﹒３元 跌３﹒１２％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８９元 跌１﹒５１％

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（ｅｒ）

