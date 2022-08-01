  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00005 滙豐控股
即時 按盤價 跌51.200 -0.650 (-1.254%)
大手異動

01/08/2022 13:04

《異動股》匯控（００００５）績後揚２％，擬於明年恢復派季息

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）今天午市前公布業績，現價升２﹒１３％，
報５０﹒４５元，該股成交約９７３萬股，涉資４﹒８４億元，盤中高見５１元，最低見
４８﹒７元；恒生（０００１１）升１﹒１９％，報１２８元；東亞（０００２３）跌０﹒６％
，報９﹒９２元；中銀（０２３８８）跌０﹒３５％，報２８﹒２５元。
　　匯控行政總裁祈耀年於業績報告表示，上半年的業績反映集團策略的持續效應，不但收入增
長動力加強，成本亦受到嚴格控制。集團在擴展和改革滙豐業務方面取得的進展，意味集團在踏
入當前利率周期之際享有強大優勢，有信心有形股本回報率自２０２３年起少可以達到１２％，
創出十年來最佳成績。
　　因此，集團就２０２３和２０２４年提供更具體的的派息比率指引，派息率將約為５０％，
明白並體會股息對所有股東的重要性，因此希望盡快將股息恢復至新冠疫情前水平。集團亦擬於
２０２３年恢復派發季度股息，但預料恢復季度派息的初期，首三季的股息會低於２０１９年底
前每股０﹒１美元之過往季度股息水平。
　
＊中期列帳基準收入跌１％＊
　
　　匯控公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅前盈利９１﹒７６億美元，按年跌
１５﹒３％，每股基本盈利０﹒４２元，中期派息每股９美仙，較去年同期的７美仙，增加
２８﹒６％。
　　　期內，經調整除稅前利潤１０６﹒７３億美元，按年跌７﹒４％。平均普通股股東權益回
報為９﹒７％。
　　現時，恒生指數報２０１６０，升４點或升０﹒０２％，主板成交６６２﹒４９億元。國企
指數報６８９０，升５點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４３４７，升１５點或升０﹒３７％

　　即月期指新報２０１４８，升５４點，低水１３點。即月國指期貨報６９０６，升２６點，
高水１５點。即月科指期貨新報４３５５，升３５點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２５９，升５點或升０﹒１８％，成交２６０５﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０５，升１３８點或升１﹒１３％，成交１７４５﹒１９億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　５０﹒４５元　升２﹒１３％
　　恒生（０００１１）　　　　　　　１２８元　升１﹒１９％
　　東亞（０００２３）　　　　　　９﹒９２元　　跌０﹒６％
　　中銀（０２３８８）　　　　　２８﹒２５元　跌０﹒３５％
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５４﹒３元　跌３﹒１２％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　５﹒８９元　跌１﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰01/08/2022 13:09  《異動股》恒生績後升近１％，中期少賺４６％至４７﹒０４億元

下一篇新聞︰01/08/2022 13:01  《異動股》匯控（５）升近３％突破１００天線，報５０﹒６５元

其他大手異動
More

01/08/2022 15:09  《異動股》匯控（５）升近５％突破１００天線，報５１﹒８５元

01/08/2022 09:26  《異動股》渣打低開逾２％，上半年盈利升９％，中期息４美仙

29/07/2022 14:38  《異動股》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，ＡＴＭＸＪ皆墨

22/07/2022 09:31  《異動股》歐洲央行加息半厘，匯控、渣打開升逾１％

20/07/2022 09:42  《異動股》傳ＥＣＢ正考慮加息０﹒５厘，匯控升１％，渣打升３％

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金