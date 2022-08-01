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00011 恒生銀行
即時 按盤價 跌125.600 -4.600 (-3.533%)
大手異動

01/08/2022 13:09

《異動股》恒生績後升近１％，中期少賺４６％至４７﹒０４億元

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒生（０００１１）現價升０﹒５５％，報１２７﹒２元，該股
成交約７９萬股，涉資９９８６萬元，盤中高見１２９﹒２元，最低見１２５﹒１元；匯控
（００００５）升２﹒５３％，報５０﹒６５元；東亞（０００２３）跌０﹒７％，報９﹒９１
元；大新銀行集團（０２３５６）跌１﹒３４％，報５﹒９元。
　　恒生銀行公布截至今年６月底止中期業績，純利為４７﹒０４億元，按年跌４６％；每股盈
利２﹒３１元；宣派第二次中期股息為每股０﹒７元，今年上半年每股派息合共為１﹒４元，較
去年上半年的２﹒２元減少３６﹒４％。
　　期內，營業溢利跌４６％至５５﹒３３億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥
前之營業收入淨額減少１４％至１４９﹒４４億元。
　　現時，恒生指數報２０１２０，跌３５點或跌０﹒１８％，主板成交６７８﹒９７億元。國
企指數報６８７１，跌１４點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４３２８，跌２點或跌
０﹒０６％。
　　即月期指新報２００８８，跌６點，低水３３點。即月國指期貨報６８７６，跌４點，高水
５點。即月科指期貨新報４３３０，升１０點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２５３，升０點或升０﹒０２％，成交２６６４﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７６，升１０９點或升０﹒８９％，成交１７８３﹒６３億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生（０００１１）　　　　　１２７﹒２元　升０﹒５５％
　　匯控（００００５）　　　　　５０﹒６５元　升２﹒５３％
　　東亞（０００２３）　　　　　　９﹒９１元　　跌０﹒７％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒９元　跌１﹒３４％
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２８﹒２元　跌０﹒５３％
　　渣打（０２８８８）　　　　　５４﹒３５元　跌３﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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