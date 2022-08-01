《異動股》恒生績後升近１％，中期少賺４６％至４７﹒０４億元

《經濟通通訊社１日專訊》恒生（０００１１）現價升０﹒５５％，報１２７﹒２元，該股

成交約７９萬股，涉資９９８６萬元，盤中高見１２９﹒２元，最低見１２５﹒１元；匯控

（００００５）升２﹒５３％，報５０﹒６５元；東亞（０００２３）跌０﹒７％，報９﹒９１

元；大新銀行集團（０２３５６）跌１﹒３４％，報５﹒９元。

恒生銀行公布截至今年６月底止中期業績，純利為４７﹒０４億元，按年跌４６％；每股盈

利２﹒３１元；宣派第二次中期股息為每股０﹒７元，今年上半年每股派息合共為１﹒４元，較

去年上半年的２﹒２元減少３６﹒４％。

期內，營業溢利跌４６％至５５﹒３３億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥

前之營業收入淨額減少１４％至１４９﹒４４億元。

現時，恒生指數報２０１２０，跌３５點或跌０﹒１８％，主板成交６７８﹒９７億元。國

企指數報６８７１，跌１４點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４３２８，跌２點或跌

０﹒０６％。

即月期指新報２００８８，跌６點，低水３３點。即月國指期貨報６８７６，跌４點，高水

５點。即月科指期貨新報４３３０，升１０點，高水２點。

上證綜合指數報３２５３，升０點或升０﹒０２％，成交２６６４﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２３７６，升１０９點或升０﹒８９％，成交１７８３﹒６３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒生（０００１１） １２７﹒２元 升０﹒５５％

匯控（００００５） ５０﹒６５元 升２﹒５３％

東亞（０００２３） ９﹒９１元 跌０﹒７％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒９元 跌１﹒３４％

中銀（０２３８８） ２８﹒２元 跌０﹒５３％

渣打（０２８８８） ５４﹒３５元 跌３﹒０３％

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（ｅｒ）

