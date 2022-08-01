《異動股》和醫（１３）升近３％，在內地啟動他澤司他橋接研究

《經濟通通訊社１日專訊》和黃醫藥（０００１３）現價升２﹒８２％，報２０﹒４元，該

股成交約５９萬股，涉資１２０３萬元，盤中高見２０﹒９元，最低見１９﹒４元；百濟神州

（０６１６０）升１﹒３９％，報１０２﹒３元；泰格醫藥（０３３４７）跌１﹒０４％，報

８０﹒５元；藥明生物（０２２６９）跌１﹒２１％，報７３﹒６５元。

和醫公告，公司已在內地啟動澤司他（ｔａｚｅｍｅｔｏｓｔａｔ）的橋接研究。首名患者

已於２０２２年７月２９日接受首次給藥治療。

該項橋接研究是一項多中心、開放標籤的ＩＩ期臨床試驗，旨在評估他澤司他用於治療復發

╱難治性濾泡性淋巴瘤患者的療效、安全性和藥代動力學。研究的主要目標是評估他澤司他用於

治療攜帶ＥＺＨ２突變１的復發╱難治性濾泡性淋巴瘤患者（隊列一）的療效。其他次要目標是

評估他澤司他用於治療攜帶野生型ＥＺＨ２的復發╱難治性濾泡性淋巴瘤患者（隊列二）的療效

，以及評估他澤司他用於治療復發╱難治性濾泡性淋巴瘤患者的安全性和藥代動力學。

現時，恒生指數報２０２０９，升５３點或升０﹒２６％，主板成交９４４﹒６９億元。國

企指數報６８９０，升５點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４３３５，升４點或升０﹒０９％

。

即月期指新報２０１８３，升８９點，低水２７點。即月國指期貨報６８９５，升１５點，

高水４點。即月科指期貨新報４３３６，升１６點，高水１點。

上證綜合指數報３２５９，升６點或升０﹒２１％，成交３９９０﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或升１﹒２０％，成交２６４９﹒１６億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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和黃醫藥（０００１３） ２０﹒４元 升２﹒８２％

百濟神州（０６１６０） １０２﹒３元 升１﹒３９％

泰格醫藥（０３３４７） ８０﹒５元 跌１﹒０４％

藥明生物（０２２６９） ７３﹒６５元 跌１﹒２１％

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ７０﹒０５元 升０﹒５７％

康希諾（０６１８５） ６３﹒０５元 跌４﹒１８％

信達生物（０１８０１） ３２﹒７５元 無升跌

君實生物（０１８７７） ３２﹒２元 跌１﹒９８％

再鼎醫藥（０９６８８） ３１﹒６元 跌１﹒４％

開拓藥業（０９９３９） １４﹒４６元 跌４﹒２４％

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（ｐｃ）



