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00013 和黃醫藥
即時 按盤價 跌18.580 -1.620 (-8.020%)
大手異動

01/08/2022 15:16

《異動股》和醫（１３）升近３％，在內地啟動他澤司他橋接研究

　　《經濟通通訊社１日專訊》和黃醫藥（０００１３）現價升２﹒８２％，報２０﹒４元，該
股成交約５９萬股，涉資１２０３萬元，盤中高見２０﹒９元，最低見１９﹒４元；百濟神州
（０６１６０）升１﹒３９％，報１０２﹒３元；泰格醫藥（０３３４７）跌１﹒０４％，報
８０﹒５元；藥明生物（０２２６９）跌１﹒２１％，報７３﹒６５元。
　　和醫公告，公司已在內地啟動澤司他（ｔａｚｅｍｅｔｏｓｔａｔ）的橋接研究。首名患者
已於２０２２年７月２９日接受首次給藥治療。
　　該項橋接研究是一項多中心、開放標籤的ＩＩ期臨床試驗，旨在評估他澤司他用於治療復發
╱難治性濾泡性淋巴瘤患者的療效、安全性和藥代動力學。研究的主要目標是評估他澤司他用於
治療攜帶ＥＺＨ２突變１的復發╱難治性濾泡性淋巴瘤患者（隊列一）的療效。其他次要目標是
評估他澤司他用於治療攜帶野生型ＥＺＨ２的復發╱難治性濾泡性淋巴瘤患者（隊列二）的療效
，以及評估他澤司他用於治療復發╱難治性濾泡性淋巴瘤患者的安全性和藥代動力學。
　　現時，恒生指數報２０２０９，升５３點或升０﹒２６％，主板成交９４４﹒６９億元。國
企指數報６８９０，升５點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４３３５，升４點或升０﹒０９％

　　即月期指新報２０１８３，升８９點，低水２７點。即月國指期貨報６８９５，升１５點，
高水４點。即月科指期貨新報４３３６，升１６點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或升０﹒２１％，成交３９９０﹒００億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或升１﹒２０％，成交２６４９﹒１６億元人民幣

　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和黃醫藥（０００１３）　　　　２０﹒４元　升２﹒８２％
　　百濟神州（０６１６０）　　　１０２﹒３元　升１﹒３９％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　８０﹒５元　跌１﹒０４％
　　藥明生物（０２２６９）　　　７３﹒６５元　跌１﹒２１％
　　聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）　７０﹒０５元　升０﹒５７％
　　康希諾（０６１８５）　　　　６３﹒０５元　跌４﹒１８％
　　信達生物（０１８０１）　　　３２﹒７５元　　　　無升跌
　　君實生物（０１８７７）　　　　３２﹒２元　跌１﹒９８％
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　　３１﹒６元　　跌１﹒４％
　　開拓藥業（０９９３９）　　　１４﹒４６元　跌４﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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