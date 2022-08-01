《中概異動》蔚來漲逾１０％突破５０天線，報１６４﹒９元

《經濟通通訊社１日專訊》蔚來（０９８６６）升１０﹒１５％，報１６４﹒９元，較
ＡＤＲ收市高出６﹒４７％，升穿５０天線（１５６﹒４４４元），最高價１６６元，最低價
１５０元；成交４８﹒２５萬股，成交金額７５４３﹒６９萬元；主動買沽比率６２：３８，資
金淨主動買入１６１７﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５１０﹒５４
萬元，加權平均成交價１５５﹒９０９元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額
４０４﹒２７萬元，加權平均成交價１５８﹒６１４元。
現時，恒生指數報２０１２２，跌３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８９７，升
１２點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３５２，升２１點或０﹒４９％；主板成交
６２１﹒５６億元。
上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 １６４﹒９００ 變動 ＋１０﹒１５％
最高價 １６６﹒０００ 最低價 １５０﹒０００
成交股數 ４８﹒２５萬股 成交金額 ７５４３﹒６９萬
１０天平均 １５５﹒４４０ 歷史波幅％ ５０﹒５６１
２０天平均 １６１﹒１１５ 加權平均價 １５６﹒３３３
５０天平均 １５６﹒４４４ ＲＳＩ１４ ５３﹒８３２
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１６１７﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蔚來（０９８６６） １６４﹒９０ ＋１０﹒１５
騰訊（００７００） ３０４﹒００ －０﹒９１
快手（０１０２４） ７９﹒３０ ＋０﹒３８
小米（０１８１０） １２﹒３０ －０﹒３２
理想汽車（０２０１５） １３３﹒４０ ＋５﹒７９
美團（０３６９０） １８１﹒００ ＋２﹒６７
京東集團（０９６１８） ２３６﹒８０ ＋１﹒２８
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒３５ ＋６﹒９０
阿里（０９９８８） ９１﹒３０ －１﹒９３
網易（０９９９９） １４４﹒１０ －０﹒４１
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（ｅｄ）
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