《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒０５元

《經濟通通訊社１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒７７％，報２１﹒０５元，最低價

２１元，創１個月新低，最高價２１﹒８５元；成交９８７﹒６１萬股，成交金額２﹒１億元；

主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９３﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為花

旗環球金融亞洲，金額２３７４﹒２９萬元，加權平均成交價２１﹒２８１元；現時最大淨被動

賣出券商為中信里昂證券，金額１１０４﹒８６萬元，加權平均成交價２１﹒２９元。以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒１８％。

現時，恒生指數報２００９０，跌６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８８０，跌

４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３３９，升７點或０﹒１８％；主板成交６４３﹒２８億

元。

上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒０５０ 變動 －２﹒７７％

最高價 ２１﹒８５０ 最低價 ２１﹒０００

成交股數 ９８７﹒６１萬股 成交金額 ２﹒１億

１０天平均 ２１﹒９５５ 歷史波幅％ ３６﹒７７７

２０天平均 ２２﹒８８８ 加權平均價 ２１﹒２８４

５０天平均 ２２﹒６８４ ＲＳＩ１４ ３７﹒９３３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９３﹒５４萬元；暫

連跌２日，累計跌幅５﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２１﹒０５ －２﹒７７

中國金茂（００８１７） １﹒７８ －２﹒２０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －６﹒１０

龍湖（００９６０） ２５﹒５０ －２﹒６７

新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －２﹒２３

潤地（０１１０９） ３２﹒２５ －１﹒５３

碧桂園（０２００７） ２﹒８４ －６﹒２７

萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ －１﹒４７

綠城（０３９００） １５﹒２８ －１﹒４２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋０﹒５３

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（ｅｄ）

