  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌20.800 -0.450 (-2.118%)
大手異動

01/08/2022 11:59

《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒０５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒７７％，報２１﹒０５元，最低價
２１元，創１個月新低，最高價２１﹒８５元；成交９８７﹒６１萬股，成交金額２﹒１億元；
主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９３﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為花
旗環球金融亞洲，金額２３７４﹒２９萬元，加權平均成交價２１﹒２８１元；現時最大淨被動
賣出券商為中信里昂證券，金額１１０４﹒８６萬元，加權平均成交價２１﹒２９元。以現價計
，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２００９０，跌６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８８０，跌
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３３９，升７點或０﹒１８％；主板成交６４３﹒２８億
元。
　　上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２１﹒０５０　變動　　　　－２﹒７７％
　　最高價　　　　　２１﹒８５０　最低價　　　２１﹒０００
　　成交股數　　９８７﹒６１萬股　成交金額　　　　２﹒１億
　　１０天平均　　　２１﹒９５５　歷史波幅％　３６﹒７７７
　　２０天平均　　　２２﹒８８８　加權平均價　２１﹒２８４
　　５０天平均　　　２２﹒６８４　ＲＳＩ１４　３７﹒９３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９３﹒５４萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒１８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒０５　－２﹒７７
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒７８　－２﹒２０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒００　－６﹒１０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５０　－２﹒６７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６３　－２﹒２３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒２５　－１﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒８４　－６﹒２７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７２　－１﹒４７
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒２８　－１﹒４２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９１　＋０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

下一篇新聞︰01/08/2022 09:33  《異動股》華潤萬象高開５％，料中期純利升最多３０％

其他大手異動
More

29/07/2022 10:00  《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒５５元

27/07/2022 09:34  《異動股》龍湖等２家公司上午９：３３異動

27/07/2022 09:26  《異動股》碧桂園（２００７）低開１１％，擬折讓１２﹒６％配股

26/07/2022 10:21  《異動股》中海外升近３％突破１０天線，報２２﹒５５元

25/07/2022 09:49  《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒０５元

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金