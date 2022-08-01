《異動股》中海外（００６８８）跌近３％，報２１﹒０５元

《經濟通通訊社１日專訊》中海外（００６８８）跌２﹒７７％，報２１﹒０５元，最低價
２１元，創１個月新低，最高價２１﹒８５元；成交９８７﹒６１萬股，成交金額２﹒１億元；
主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９３﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為花
旗環球金融亞洲，金額２３７４﹒２９萬元，加權平均成交價２１﹒２８１元；現時最大淨被動
賣出券商為中信里昂證券，金額１１０４﹒８６萬元，加權平均成交價２１﹒２９元。以現價計
，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒１８％。
現時，恒生指數報２００９０，跌６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８８０，跌
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３３９，升７點或０﹒１８％；主板成交６４３﹒２８億
元。
上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交２５４９﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４０２，升１３５點或１﹒１１％，成交１７０９﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒０５０ 變動 －２﹒７７％
最高價 ２１﹒８５０ 最低價 ２１﹒０００
成交股數 ９８７﹒６１萬股 成交金額 ２﹒１億
１０天平均 ２１﹒９５５ 歷史波幅％ ３６﹒７７７
２０天平均 ２２﹒８８８ 加權平均價 ２１﹒２８４
５０天平均 ２２﹒６８４ ＲＳＩ１４ ３７﹒９３３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９３﹒５４萬元；暫
連跌２日，累計跌幅５﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２１﹒０５ －２﹒７７
中國金茂（００８１７） １﹒７８ －２﹒２０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －６﹒１０
龍湖（００９６０） ２５﹒５０ －２﹒６７
新城發展（０１０３０） ２﹒６３ －２﹒２３
潤地（０１１０９） ３２﹒２５ －１﹒５３
碧桂園（０２００７） ２﹒８４ －６﹒２７
萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ －１﹒４７
綠城（０３９００） １５﹒２８ －１﹒４２
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋０﹒５３
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（ｅｄ）
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