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00005 滙豐控股
即時 按盤價 跌51.200 -0.650 (-1.254%)
大手異動

01/08/2022 13:01

《異動股》匯控（５）升近３％突破１００天線，報５０﹒６５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）升２﹒５３％，報５０﹒６５元，升穿
１００天線（５０﹒５８７元），最高價５０﹒９元，最低價４８﹒７元；成交８２０﹒５３萬
股，成交金額４﹒０６億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１﹒０１億元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２６８﹒５８萬元，加權平均成交價４９﹒５６６元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３９０５﹒４６萬元，加權平均成交價
４９﹒９７５元。
　　現時，恒生指數報２０１７２，升１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９３，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３４９，升１８點或０﹒４２％；主板成交６５４﹒４４
億元。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２％，成交２５７６﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０７，升１４０點或１﹒１４％，成交１７２６﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５０﹒６５０　變動　　　　＋２﹒５３％
　　最高價　　　　　５０﹒９００　最低價　　　４８﹒７００
　　成交股數　　８２０﹒５３萬股　成交金額　　　４﹒０６億
　　１０天平均　　　４９﹒３３５　歷史波幅％　２４﹒７９０
　　２０天平均　　　４９﹒２９０　加權平均價　４９﹒５３２
　　５０天平均　　　５０﹒２２０　ＲＳＩ１４　５６﹒２４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１﹒０１億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　　５０﹒６５　＋２﹒５３
　　恒生（０００１１）　　　　　１２７﹒３０　＋０﹒６３
　　東亞（０００２３）　　　　　　　９﹒９２　－０﹒６０
　　騰訊（００７００）　　　　　３０３﹒４０　－１﹒１１
　　友邦（０１２９９）　　　　　　７７﹒３０　－２﹒１５
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒８９　－１﹒５０
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２８﹒１５　－０﹒７１
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５４﹒２０　－３﹒３０
　　美團（０３６９０）　　　　　１８１﹒２０　＋２﹒７８
　　阿里（０９９８８）　　　　　　９１﹒１０　－２﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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