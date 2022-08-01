《異動股》匯控（５）升近３％突破１００天線，報５０﹒６５元

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）升２﹒５３％，報５０﹒６５元，升穿
１００天線（５０﹒５８７元），最高價５０﹒９元，最低價４８﹒７元；成交８２０﹒５３萬
股，成交金額４﹒０６億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１﹒０１億元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２６８﹒５８萬元，加權平均成交價４９﹒５６６元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３９０５﹒４６萬元，加權平均成交價
４９﹒９７５元。
現時，恒生指數報２０１７２，升１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９３，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３４９，升１８點或０﹒４２％；主板成交６５４﹒４４
億元。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２％，成交２５７６﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０７，升１４０點或１﹒１４％，成交１７２６﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ５０﹒６５０ 變動 ＋２﹒５３％
最高價 ５０﹒９００ 最低價 ４８﹒７００
成交股數 ８２０﹒５３萬股 成交金額 ４﹒０６億
１０天平均 ４９﹒３３５ 歷史波幅％ ２４﹒７９０
２０天平均 ４９﹒２９０ 加權平均價 ４９﹒５３２
５０天平均 ５０﹒２２０ ＲＳＩ１４ ５６﹒２４５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１﹒０１億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ５０﹒６５ ＋２﹒５３
恒生（０００１１） １２７﹒３０ ＋０﹒６３
東亞（０００２３） ９﹒９２ －０﹒６０
騰訊（００７００） ３０３﹒４０ －１﹒１１
友邦（０１２９９） ７７﹒３０ －２﹒１５
大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８９ －１﹒５０
中銀（０２３８８） ２８﹒１５ －０﹒７１
渣打（０２８８８） ５４﹒２０ －３﹒３０
美團（０３６９０） １８１﹒２０ ＋２﹒７８
阿里（０９９８８） ９１﹒１０ －２﹒１５
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（ｅｄ）
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