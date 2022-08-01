《異動股》匯控（５）升近３％突破１００天線，報５０﹒６５元

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）升２﹒５３％，報５０﹒６５元，升穿

１００天線（５０﹒５８７元），最高價５０﹒９元，最低價４８﹒７元；成交８２０﹒５３萬

股，成交金額４﹒０６億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１﹒０１億元。現時最

大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２６８﹒５８萬元，加權平均成交價４９﹒５６６元

；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３９０５﹒４６萬元，加權平均成交價

４９﹒９７５元。

現時，恒生指數報２０１７２，升１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９３，升

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３４９，升１８點或０﹒４２％；主板成交６５４﹒４４

億元。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２％，成交２５７６﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０７，升１４０點或１﹒１４％，成交１７２６﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ５０﹒６５０ 變動 ＋２﹒５３％

最高價 ５０﹒９００ 最低價 ４８﹒７００

成交股數 ８２０﹒５３萬股 成交金額 ４﹒０６億

１０天平均 ４９﹒３３５ 歷史波幅％ ２４﹒７９０

２０天平均 ４９﹒２９０ 加權平均價 ４９﹒５３２

５０天平均 ５０﹒２２０ ＲＳＩ１４ ５６﹒２４５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１﹒０１億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５０﹒６５ ＋２﹒５３

恒生（０００１１） １２７﹒３０ ＋０﹒６３

東亞（０００２３） ９﹒９２ －０﹒６０

騰訊（００７００） ３０３﹒４０ －１﹒１１

友邦（０１２９９） ７７﹒３０ －２﹒１５

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒８９ －１﹒５０

中銀（０２３８８） ２８﹒１５ －０﹒７１

渣打（０２８８８） ５４﹒２０ －３﹒３０

美團（０３６９０） １８１﹒２０ ＋２﹒７８

阿里（０９９８８） ９１﹒１０ －２﹒１５

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（ｅｄ）

