《經濟通通訊社１日專訊》建行（００９３９）於１：０３ｐｍ錄得１手１３２６﹒６萬股
交叉盤，每股造５﹒００５元，較上日收市價低０﹒１％，涉資６６３９﹒６３萬元。
建行現價跌０﹒２％，報５元；成交１﹒２９億股，成交金額６﹒４７億元，主動買沽比率
５９：４１，資金淨主動買入６８８１﹒９４萬元。（ｒｗ）
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01/08/2022 13:04
《大手成交》建行一手約１３２７萬股交叉盤，涉資６６４０萬元
《經濟通通訊社１日專訊》建行（００９３９）於１：０３ｐｍ錄得１手１３２６﹒６萬股
交叉盤，每股造５﹒００５元，較上日收市價低０﹒１％，涉資６６３９﹒６３萬元。
建行現價跌０﹒２％，報５元；成交１﹒２９億股，成交金額６﹒４７億元，主動買沽比率
５９：４１，資金淨主動買入６８８１﹒９４萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰02/08/2022 09:06 《大手成交》建行等４家公司上午９：０５市前大手交易
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21/07/2022 11:59 《大手成交》建行一手約２３４１萬股交叉盤，涉資１﹒１６億元
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13/07/2022 09:06 《大手成交》友邦等５家公司上午９：０５市前大手交易
12/07/2022 09:06 《大手成交》友邦等４家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 14:01
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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