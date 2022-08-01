《異動股》旭輝控股集團（８８４）挫近１０％，報１﹒９２元

《經濟通通訊社１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒８６％，報１﹒９２元，最
低價１﹒９元，最高價２﹒１１元；成交６６６５﹒３５萬股，成交金額１﹒３３億元；主動買
沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６４２﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資
信息，金額１２３５﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒９９２元；現時最大淨被動賣出券商為華
泰金融控股，金額１８５１﹒８６萬元，加權平均成交價２﹒００５元。以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅２３﹒５１％。
現時，恒生指數報２０１４５，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８８３，跌
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３４０，升９點或０﹒２１％；主板成交６７１﹒７９億
元。
上證綜合指數報３２５６，升３點或０﹒０９％，成交２６３６﹒６５億元人民幣。
深證成份指數報１２３９０，升１２３點或１﹒０１％，成交１７６７﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９２０ 變動 －９﹒８６％
最高價 ２﹒１１０ 最低價 １﹒９００
成交股數 ６６６５﹒３５萬股 成交金額 １﹒３３億
１０天平均 ２﹒１７２ 歷史波幅％ １２４﹒４１０
２０天平均 ２﹒５８９ 加權平均價 １﹒９９７
５０天平均 ３﹒０７１ ＲＳＩ１４ ３１﹒８０３
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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６４２﹒３１萬元；暫連跌４日，累計
跌幅２３﹒５１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝控股集團（００８８４） １﹒９２ －９﹒８６
中海外（００６８８） ２０﹒９５ －３﹒２３
中國金茂（００８１７） １﹒７６ －３﹒３０
龍湖（００９６０） ２５﹒５５ －２﹒４８
新城發展（０１０３０） ２﹒６２ －２﹒６０
潤地（０１１０９） ３２﹒００ －２﹒２９
碧桂園（０２００７） ２﹒８２ －６﹒９３
萬科企業（０２２０２） １４﹒７８ －１﹒０７
綠城（０３９００） １５﹒２６ －１﹒５５
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋０﹒５３
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（ｅｄ）
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