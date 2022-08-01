《異動股》旭輝控股集團（８８４）挫近１０％，報１﹒９２元

《經濟通通訊社１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒８６％，報１﹒９２元，最

低價１﹒９元，最高價２﹒１１元；成交６６６５﹒３５萬股，成交金額１﹒３３億元；主動買

沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６４２﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資

信息，金額１２３５﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒９９２元；現時最大淨被動賣出券商為華

泰金融控股，金額１８５１﹒８６萬元，加權平均成交價２﹒００５元。以現價計，該股暫連跌

４日，累計跌幅２３﹒５１％。

現時，恒生指數報２０１４５，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８８３，跌

２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３４０，升９點或０﹒２１％；主板成交６７１﹒７９億

元。

上證綜合指數報３２５６，升３點或０﹒０９％，成交２６３６﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２３９０，升１２３點或１﹒０１％，成交１７６７﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒９２０ 變動 －９﹒８６％

最高價 ２﹒１１０ 最低價 １﹒９００

成交股數 ６６６５﹒３５萬股 成交金額 １﹒３３億

１０天平均 ２﹒１７２ 歷史波幅％ １２４﹒４１０

２０天平均 ２﹒５８９ 加權平均價 １﹒９９７

５０天平均 ３﹒０７１ ＲＳＩ１４ ３１﹒８０３

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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６４２﹒３１萬元；暫連跌４日，累計

跌幅２３﹒５１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） １﹒９２ －９﹒８６

中海外（００６８８） ２０﹒９５ －３﹒２３

中國金茂（００８１７） １﹒７６ －３﹒３０

龍湖（００９６０） ２５﹒５５ －２﹒４８

新城發展（０１０３０） ２﹒６２ －２﹒６０

潤地（０１１０９） ３２﹒００ －２﹒２９

碧桂園（０２００７） ２﹒８２ －６﹒９３

萬科企業（０２２０２） １４﹒７８ －１﹒０７

綠城（０３９００） １５﹒２６ －１﹒５５

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９１ ＋０﹒５３

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（ｅｄ）

