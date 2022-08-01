  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 跌2.070 -0.010 (-0.481%)
大手異動

01/08/2022 13:06

《異動股》旭輝控股集團（８８４）挫近１０％，報１﹒９２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）跌９﹒８６％，報１﹒９２元，最
低價１﹒９元，最高價２﹒１１元；成交６６６５﹒３５萬股，成交金額１﹒３３億元；主動買
沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６４２﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資
信息，金額１２３５﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒９９２元；現時最大淨被動賣出券商為華
泰金融控股，金額１８５１﹒８６萬元，加權平均成交價２﹒００５元。以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅２３﹒５１％。
　　現時，恒生指數報２０１４５，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８８３，跌
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３４０，升９點或０﹒２１％；主板成交６７１﹒７９億
元。
　　上證綜合指數報３２５６，升３點或０﹒０９％，成交２６３６﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９０，升１２３點或１﹒０１％，成交１７６７﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒９２０　變動　　　　　－９﹒８６％
　　最高價　　　　　　　２﹒１１０　最低價　　　　　１﹒９００
　　成交股數　　６６６５﹒３５萬股　成交金額　　　　１﹒３３億
　　１０天平均　　　　　２﹒１７２　歷史波幅％　１２４﹒４１０
　　２０天平均　　　　　２﹒５８９　加權平均價　　　１﹒９９７
　　５０天平均　　　　　３﹒０７１　ＲＳＩ１４　　３１﹒８０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６４２﹒３１萬元；暫連跌４日，累計
跌幅２３﹒５１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９２　－９﹒８６
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒９５　－３﹒２３
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒７６　－３﹒３０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５５　－２﹒４８
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６２　－２﹒６０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒００　－２﹒２９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒８２　－６﹒９３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７８　－１﹒０７
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒２６　－１﹒５５
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９１　＋０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰01/08/2022 09:33  《異動股》華潤萬象高開５％，料中期純利升最多３０％

其他大手異動
More

27/07/2022 09:37  《異動股》旭輝控股集團跌近１０％失守１０天線，報２﹒２７元

27/07/2022 09:26  《異動股》碧桂園（２００７）低開１１％，擬折讓１２﹒６％配股

26/07/2022 10:31  《異動股》旭輝控股集團等２家公司上午１０：３０異動

25/07/2022 09:59  《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１７％，報２﹒２９元

25/07/2022 09:43  《異動股》中國富強金融等２家公司上午９：４２異動

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:01
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金