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00185 正商實業
即時 按盤價 跌2.060 -0.100 (-4.630%)
大手異動

01/08/2022 13:07

《異動股》正商實業跌逾１０％失守２０天線，報２﹒１５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》正商實業（００１８５）跌１０﹒４２％，報２﹒１５元，跌穿
２０天線（２﹒１８２元），最低價２﹒１５元，最高價２﹒４２元；成交４２﹒３萬股，成交
金額９７﹒５３萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７９﹒６２萬元。現時最大淨被
動買入券商為凱基證券亞洲，金額１４﹒０４萬元，加權平均成交價２﹒３４元；現時最大淨被
動賣出券商為新永安國際證券，金額５﹒２４萬元，加權平均成交價２﹒３８元。
　　現時，恒生指數報２０１３８，跌１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８８０，跌
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３４０，升９點或０﹒２１％；主板成交６７４﹒２２億
元。
　　上證綜合指數報３２５７，升４點或０﹒１４％，成交２６４７﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９４，升１２７點或１﹒０４％，成交１７７４﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒１５０　變動　　　　－１０﹒４２％
　　最高價　　　　２﹒４２０　最低價　　　　　２﹒１５０
　　成交股數　　４２﹒３萬股　成交金額　　　９７﹒５３萬
　　１０天平均　　２﹒１９０　歷史波幅％　　８９﹒４２７
　　２０天平均　　２﹒１８２　加權平均價　　　２﹒３０６
　　５０天平均　　２﹒５７５　ＲＳＩ１４　　４２﹒２７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７９﹒６２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正商實業（００１８５）　　　　２﹒１５　－１０﹒４２
　　恒隆集團（０００１０）　　　１４﹒０８　　－０﹒５６
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒００　　－０﹒２１
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒６６　　－４﹒３４
　　陽光房產（００４３５）　　　　３﹒７４　　－０﹒２７
　　皇冠環球集團（００７２７）　　０﹒１２　＋１４﹒２９
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６６　　－０﹒６０
　　領展（００８２３）　　　　　６５﹒８５　　＋０﹒２３
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒５４　　－０﹒７５
　　九置（０１９９７）　　　　　３４﹒７５　　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:01
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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