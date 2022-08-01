《異動股》正商實業跌逾１０％失守２０天線，報２﹒１５元

《經濟通通訊社１日專訊》正商實業（００１８５）跌１０﹒４２％，報２﹒１５元，跌穿

２０天線（２﹒１８２元），最低價２﹒１５元，最高價２﹒４２元；成交４２﹒３萬股，成交

金額９７﹒５３萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７９﹒６２萬元。現時最大淨被

動買入券商為凱基證券亞洲，金額１４﹒０４萬元，加權平均成交價２﹒３４元；現時最大淨被

動賣出券商為新永安國際證券，金額５﹒２４萬元，加權平均成交價２﹒３８元。

現時，恒生指數報２０１３８，跌１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８８０，跌

４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３４０，升９點或０﹒２１％；主板成交６７４﹒２２億

元。

上證綜合指數報３２５７，升４點或０﹒１４％，成交２６４７﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２３９４，升１２７點或１﹒０４％，成交１７７４﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１５０ 變動 －１０﹒４２％

最高價 ２﹒４２０ 最低價 ２﹒１５０

成交股數 ４２﹒３萬股 成交金額 ９７﹒５３萬

１０天平均 ２﹒１９０ 歷史波幅％ ８９﹒４２７

２０天平均 ２﹒１８２ 加權平均價 ２﹒３０６

５０天平均 ２﹒５７５ ＲＳＩ１４ ４２﹒２７４

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７９﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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正商實業（００１８５） ２﹒１５ －１０﹒４２

恒隆集團（０００１０） １４﹒０８ －０﹒５６

希慎（０００１４） ２４﹒００ －０﹒２１

恒隆地產（００１０１） １３﹒６６ －４﹒３４

陽光房產（００４３５） ３﹒７４ －０﹒２７

皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１２ ＋１４﹒２９

置富產業信託（００７７８） ６﹒６６ －０﹒６０

領展（００８２３） ６５﹒８５ ＋０﹒２３

太地（０１９７２） １８﹒５４ －０﹒７５

九置（０１９９７） ３４﹒７５ －０﹒４３

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（ｅｄ）

