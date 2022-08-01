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00388 香港交易所
即時 按盤價 跌349.400 -13.000 (-3.587%)
大手異動

01/08/2022 13:09

《大手成交》港交所一手約９萬股交叉盤，涉資３１６６萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》港交所（００３８８）於１：０８ｐｍ錄得１手８﹒７３萬股交
叉盤，每股造３６２﹒７元，較上日收市價高１﹒０３％，涉資３１６６﹒３７萬元。
　　港交所現價升０﹒８９％，報３６２﹒２元；成交１１７﹒１４萬股，成交金額４﹒２３億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入４９２５﹒６６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:01
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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