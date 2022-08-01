  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06919 人瑞人才
即時 按盤價 升5.310 +0.300 (+5.988%)
大手異動

01/08/2022 13:15

《異動股》人瑞人才跌近８％穿１０天線兼創新低，報５﹒１２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》人瑞人才（０６９１９）跌７﹒７５％，報５﹒１２元，跌穿
１０天線（５﹒４４９元），最低價４﹒２３元，創上市新低，最高價５﹒４５元；成交
１﹒２２萬股，成交金額６﹒２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒２萬元。
現時最大淨被動買入券商為六福證券香港，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價５﹒４５元。
　　現時，恒生指數報２００９５，跌６１點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８５９，跌
２６點或０﹒３８％；恒生科技指數報４３２０，跌１１點或０﹒２６％；主板成交
６９５﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３２５２，跌不足１點，成交２７２７﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６８，升１０１點或０﹒８２％，成交１８２５﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒１２０　變動　　　　－７﹒７５％
　　最高價　　　　５﹒４５０　最低價　　　　４﹒２３０
　　成交股數　　１﹒２２萬股　成交金額　　　　６﹒２萬
　　１０天平均　　５﹒４４９　歷史波幅％　３４﹒６４７
　　２０天平均　　５﹒５４４　加權平均價　　５﹒０７８
　　５０天平均　　５﹒７６０　ＲＳＩ１４　３３﹒３０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人瑞人才（０６９１９）　　　　５﹒１２０　－７﹒７５
　　碧瑤綠色集團（０１３９７）　　０﹒４９５　　　無升跌
　　清科創業（０１９４５）　　　　２﹒８６０　－５﹒９２
　　莊臣控股（０１９５５）　　　　０﹒９６０　－５﹒８８
　　今海國際（０２２２５）　　　　１﹒９９０　＋０﹒５０
　　北控城市資源（０３７１８）　　０﹒７５０　－１﹒３２
　　同道獵聘（０６１００）　　　１０﹒４４０　＋３﹒３７
　　國際永勝集團（０６６６３）　　０﹒７００　＋１﹒４５
　　永順控股香港（０６８１２）　　０﹒３７５　－３﹒８５
　　中安控股集團（０８４６２）　　０﹒１０８　＋８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:01
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金