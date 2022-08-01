《異動股》人瑞人才跌近８％穿１０天線兼創新低，報５﹒１２元

《經濟通通訊社１日專訊》人瑞人才（０６９１９）跌７﹒７５％，報５﹒１２元，跌穿
１０天線（５﹒４４９元），最低價４﹒２３元，創上市新低，最高價５﹒４５元；成交
１﹒２２萬股，成交金額６﹒２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒２萬元。
現時最大淨被動買入券商為六福證券香港，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價５﹒４５元。
現時，恒生指數報２００９５，跌６１點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８５９，跌
２６點或０﹒３８％；恒生科技指數報４３２０，跌１１點或０﹒２６％；主板成交
６９５﹒７８億元。
上證綜合指數報３２５２，跌不足１點，成交２７２７﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２３６８，升１０１點或０﹒８２％，成交１８２５﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１２０ 變動 －７﹒７５％
最高價 ５﹒４５０ 最低價 ４﹒２３０
成交股數 １﹒２２萬股 成交金額 ６﹒２萬
１０天平均 ５﹒４４９ 歷史波幅％ ３４﹒６４７
２０天平均 ５﹒５４４ 加權平均價 ５﹒０７８
５０天平均 ５﹒７６０ ＲＳＩ１４ ３３﹒３０４
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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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人瑞人才（０６９１９） ５﹒１２０ －７﹒７５
碧瑤綠色集團（０１３９７） ０﹒４９５ 無升跌
清科創業（０１９４５） ２﹒８６０ －５﹒９２
莊臣控股（０１９５５） ０﹒９６０ －５﹒８８
今海國際（０２２２５） １﹒９９０ ＋０﹒５０
北控城市資源（０３７１８） ０﹒７５０ －１﹒３２
同道獵聘（０６１００） １０﹒４４０ ＋３﹒３７
國際永勝集團（０６６６３） ０﹒７００ ＋１﹒４５
永順控股香港（０６８１２） ０﹒３７５ －３﹒８５
中安控股集團（０８４６２） ０﹒１０８ ＋８﹒００
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（ｅｄ）
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