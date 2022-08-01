《異動股》樂享集團跌近１５％失守２５０天線，報２﹒１５元

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌１４﹒６８％，報２﹒１５元，跌穿

２５０天線（２﹒４２１元），最低價２﹒１５元，創１個月新低，最高價２﹒５５元；成交

１３８０﹒７萬股，成交金額３２９２﹒４５萬元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出

１１６８﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，

加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１７３﹒１萬元

，加權平均成交價２﹒３８７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒０２％。

現時，恒生指數報２０１２１，跌３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６８６６，跌

１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３２２，跌８點或０﹒２％；主板成交７６９﹒３２億

元。

上證綜合指數報３２６０，升７點或０﹒２４％，成交３０８２﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２４０３，升１３６點或１﹒１１％，成交２０５４﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１５０ 變動 －１４﹒６８％

最高價 ２﹒５５０ 最低價 ２﹒１５０

成交股數 １３８０﹒７萬股 成交金額 ３２９２﹒４５萬

１０天平均 ２﹒５３１ 歷史波幅％ ３２﹒２８４

２０天平均 ２﹒５９２ 加權平均價 ２﹒３８５

５０天平均 ２﹒６５０ ＲＳＩ１４ ２５﹒８４２

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出

１１６８﹒０７萬元；暫連跌２日，累計跌幅１５﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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樂享集團（０６９８８） ２﹒１５ －１４﹒６８

騰訊（００７００） ３０２﹒６０ －１﹒３７

快手（０１０２４） ７９﹒００ 無升跌

福祿控股（０２１０１） ４﹒５９ ＋０﹒８８

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０８ －５﹒８８

美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋２﹒３３

京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋０﹒３４

阿里（０９９８８） ９０﹒２０ －３﹒１１

寶尊電商（０９９９１） ２２﹒７０ －５﹒６１

網易（０９９９９） １４３﹒３０ －０﹒９７

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（ｅｄ）

