《異動股》樂享集團跌近１５％失守２５０天線，報２﹒１５元

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌１４﹒６８％，報２﹒１５元，跌穿
２５０天線（２﹒４２１元），最低價２﹒１５元，創１個月新低，最高價２﹒５５元；成交
１３８０﹒７萬股，成交金額３２９２﹒４５萬元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出
１１６８﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，
加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１７３﹒１萬元
，加權平均成交價２﹒３８７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒０２％。
現時，恒生指數報２０１２１，跌３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３２２，跌８點或０﹒２％；主板成交７６９﹒３２億
元。
上證綜合指數報３２６０，升７點或０﹒２４％，成交３０８２﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２４０３，升１３６點或１﹒１１％，成交２０５４﹒４３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１５０ 變動 －１４﹒６８％
最高價 ２﹒５５０ 最低價 ２﹒１５０
成交股數 １３８０﹒７萬股 成交金額 ３２９２﹒４５萬
１０天平均 ２﹒５３１ 歷史波幅％ ３２﹒２８４
２０天平均 ２﹒５９２ 加權平均價 ２﹒３８５
５０天平均 ２﹒６５０ ＲＳＩ１４ ２５﹒８４２
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出
１１６８﹒０７萬元；暫連跌２日，累計跌幅１５﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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樂享集團（０６９８８） ２﹒１５ －１４﹒６８
騰訊（００７００） ３０２﹒６０ －１﹒３７
快手（０１０２４） ７９﹒００ 無升跌
福祿控股（０２１０１） ４﹒５９ ＋０﹒８８
稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０８ －５﹒８８
美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋２﹒３３
京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋０﹒３４
阿里（０９９８８） ９０﹒２０ －３﹒１１
寶尊電商（０９９９１） ２２﹒７０ －５﹒６１
網易（０９９９９） １４３﹒３０ －０﹒９７
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（ｅｄ）
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