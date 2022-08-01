《異動股》樂享集團跌逾２０％失守２５０天線，報２﹒０１元

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌２０﹒２４％，報２﹒０１元，跌穿

２５０天線（２﹒４２元），最低價２元，創１個月新低，最高價２﹒５５元；成交

１９７３﹒３萬股，成交金額４５５５﹒８５萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出

１６５９﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，

加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１７１﹒１８萬

元，加權平均成交價２﹒３８３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２０﹒５５％。

現時，恒生指數報２０１３２，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８７１，跌

１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３２４，跌６點或０﹒１４％；主板成交７７４﹒４５億

元。

上證綜合指數報３２６２，升９點或０﹒２９％，成交３１１２﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒１９％，成交２０７５﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０１０ 變動 －２０﹒２４％

最高價 ２﹒５５０ 最低價 ２﹒０００

成交股數 １９７３﹒３萬股 成交金額 ４５５５﹒８５萬

１０天平均 ２﹒５１７ 歷史波幅％ ３２﹒２８４

２０天平均 ２﹒５８４ 加權平均價 ２﹒３０９

５０天平均 ２﹒６４７ ＲＳＩ１４ ２２﹒４４３

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出

１６５９﹒５１萬元；暫連跌２日，累計跌幅２０﹒５５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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樂享集團（０６９８８） ２﹒０１ －２０﹒２４

騰訊（００７００） ３０２﹒８０ －１﹒３０

快手（０１０２４） ７９﹒１５ ＋０﹒１９

福祿控股（０２１０１） ４﹒５９ ＋０﹒８８

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０８ －５﹒８８

美團（０３６９０） １８０﹒５０ ＋２﹒３８

京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋０﹒３４

阿里（０９９８８） ９０﹒３５ －２﹒９５

寶尊電商（０９９９１） ２２﹒６５ －５﹒８２

網易（０９９９９） １４３﹒４０ －０﹒９０

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（ｅｄ）

