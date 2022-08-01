《異動股》樂享集團跌逾２０％失守２５０天線，報２﹒０１元

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌２０﹒２４％，報２﹒０１元，跌穿
２５０天線（２﹒４２元），最低價２元，創１個月新低，最高價２﹒５５元；成交
１９７３﹒３萬股，成交金額４５５５﹒８５萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出
１６５９﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，
加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１７１﹒１８萬
元，加權平均成交價２﹒３８３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２０﹒５５％。
現時，恒生指數報２０１３２，跌２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３２４，跌６點或０﹒１４％；主板成交７７４﹒４５億
元。
上證綜合指數報３２６２，升９點或０﹒２９％，成交３１１２﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒１９％，成交２０７５﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０１０ 變動 －２０﹒２４％
最高價 ２﹒５５０ 最低價 ２﹒０００
成交股數 １９７３﹒３萬股 成交金額 ４５５５﹒８５萬
１０天平均 ２﹒５１７ 歷史波幅％ ３２﹒２８４
２０天平均 ２﹒５８４ 加權平均價 ２﹒３０９
５０天平均 ２﹒６４７ ＲＳＩ１４ ２２﹒４４３
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出
１６５９﹒５１萬元；暫連跌２日，累計跌幅２０﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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樂享集團（０６９８８） ２﹒０１ －２０﹒２４
騰訊（００７００） ３０２﹒８０ －１﹒３０
快手（０１０２４） ７９﹒１５ ＋０﹒１９
福祿控股（０２１０１） ４﹒５９ ＋０﹒８８
稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０８ －５﹒８８
美團（０３６９０） １８０﹒５０ ＋２﹒３８
京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋０﹒３４
阿里（０９９８８） ９０﹒３５ －２﹒９５
寶尊電商（０９９９１） ２２﹒６５ －５﹒８２
網易（０９９９９） １４３﹒４０ －０﹒９０
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（ｅｄ）
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