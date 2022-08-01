《異動股》樂享集團跌逾３０％穿２５０天線兼創新低

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌３０﹒１６％，報１﹒７６元，跌穿

２５０天線（２﹒４１９元），最低價１﹒６７元，創上市新低，最高價２﹒５５元；成交

３３６４﹒８萬股，成交金額７１９７﹒１５萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出

１８５４﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，

加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７８﹒６６萬元，加權

平均成交價２﹒３１１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３０﹒４３％。

現時，恒生指數報２０１３３，跌２３點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８７０，跌

１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４３２４，跌６點或０﹒１６％；主板成交７８６﹒４８

億元。

上證綜合指數報３２６２，升８點或０﹒２７％，成交３１７７﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２４１２，升１４５點或１﹒１９％，成交２１２５﹒６３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒７６０ 變動 －３０﹒１６％

最高價 ２﹒５５０ 最低價 １﹒６７０

成交股數 ３３６４﹒８萬股 成交金額 ７１９７﹒１５萬

１０天平均 ２﹒４９２ 歷史波幅％ ３２﹒２８４

２０天平均 ２﹒５７２ 加權平均價 ２﹒１３９

５０天平均 ２﹒６４２ ＲＳＩ１４ １８﹒１７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２５０天線，創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出

１８５４﹒０２萬元；暫連跌２日，累計跌幅３０﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

樂享集團（０６９８８） １﹒７６ －３０﹒１６

騰訊（００７００） ３０３﹒００ －１﹒２４

快手（０１０２４） ７８﹒９０ －０﹒１３

福祿控股（０２１０１） ４﹒６２ ＋１﹒５４

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０５ －７﹒２４

美團（０３６９０） １８０﹒６０ ＋２﹒４４

京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ ＋０﹒３４

阿里（０９９８８） ９０﹒１５ －３﹒１７

寶尊電商（０９９９１） ２２﹒６５ －５﹒８２

網易（０９９９９） １４３﹒３０ －０﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

