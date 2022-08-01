《異動股》樂享集團（６９８８）觸發市調機制，現跌近３７％

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌３６﹒５１％，報１﹒６元；成交

３３９６﹒６萬股，涉資７２５０﹒０３萬元。最低價為１﹒５９元，創上市新低，最高價為

２﹒５５元。因股價波動於下午１時５７分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷

靜期，交易限於１﹒５５元及２﹒３１元之間進行，並將於下午２時２分結束。

樂享集團為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０１３４，跌２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８６９，跌

１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３２４，跌６點或０﹒１５％；主板成交７８７﹒１２

億元。

上證綜合指數報３２６２，升８點或０﹒２７％，成交３１８０﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２４１２，升１４５點或１﹒１８％，成交２１２６﹒５４億元人民幣。

（ｅｄ）

