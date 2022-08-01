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06988 樂享集團
即時 按盤價 跌1.230 -0.080 (-6.107%)
大手異動

01/08/2022 13:57

《異動股》樂享集團（６９８８）觸發市調機制，現跌近３７％

　　《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌３６﹒５１％，報１﹒６元；成交
３３９６﹒６萬股，涉資７２５０﹒０３萬元。最低價為１﹒５９元，創上市新低，最高價為
２﹒５５元。因股價波動於下午１時５７分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷
靜期，交易限於１﹒５５元及２﹒３１元之間進行，並將於下午２時２分結束。
　　樂享集團為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超
過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內
進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及
午市最後１５分鐘。
　　現時，恒生指數報２０１３４，跌２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８６９，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３２４，跌６點或０﹒１５％；主板成交７８７﹒１２
億元。
　　上證綜合指數報３２６２，升８點或０﹒２７％，成交３１８０﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１２，升１４５點或１﹒１８％，成交２１２６﹒５４億元人民幣。
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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